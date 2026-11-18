Fünf Personen, die auf den Höhen von Batrun und Bécharré verhaftet wurden, werden nach Angaben mehrerer libanesischer Medien militärisch verfolgt. Die Anklagepunkte betreffen die staatliche Sicherheit und bewaffnete Formationen. Es wird kein Urteil verkündet. Sie bleiben unschuldig und der Inhalt der beschlagnahmten Dokumente bleibt von der Presse berichtet.

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Der Regierungskommissar des Militärgerichts, Richter Claude Ghanem, hat Anklage gegen fünf Personen erhoben, die in den Höhen von Batrun und Bécharré festgenommen wurden, so Informationen, die am Mittwoch, dem 18. November 2026 von Al-Jadeed veröffentlicht wurden. Der Sender stellt die Betroffenen als Hisbollah-Mitglieder vor und meldet eine Anklage wegen Verletzung der Staatssicherheit.

Diese Entwicklung betrifft die Arbeit des Militärstaatsanwalts. Es ist weder ein Urteil noch eine Überzeugung. Die fünf Verfolgten genießen die Unschuldsvermutung.

Anklagen bewaffneter Formationen

Al-Modon Informationen, wiederholt am selben Tag vonLibanon ONpräzisieren, dass sich das Verfahren auf die Bildung bewaffneter Formationen außerhalb des Rahmens des Staates und ihre Ausrüstung in Einzel- und Mittelwaffen mit dem angeblichen Ziel der Verletzung der Autorität des Staates bezieht. Diese Qualifikationen sind diejenigen, die von den Medien berichtet werden; Libnanews hat den ursprünglichen Gerichtsakt nicht konsultiert.

Laut MTV, zitiert von der Website Kataëb, wurde der Fall an den ersten Militär-Untersuchungsrichter Ghada Abu Alwan wegen Verhörs des Angeklagten weitergeleitet. Diese Vorlage ermöglicht es nicht, das Ergebnis der Untersuchung oder eine mögliche Entscheidung, den Fall an ein Gericht zu verweisen, anzunehmen.

Verwechseln Sie Verdacht nicht mit etablierten Fakten

Al-Jadeed bezieht sich auf beschlagnahmte Dokumente, die Aussagen eines bewaffneten Hinterhalts enthalten würden. Der Inhalt dieser Dokumente und ihre Interpretation bleiben vom Kanal ohne unabhängige Authentifizierung durch Libnanews gemeldet. Sie deuten nicht darauf hin, dass ein Angriff entschieden wurde oder dass ein bestimmtes Ziel ausgewählt wurde.

In dem eingesehenen Protokoll ist weder ein Anhörungstermin noch die Stellungnahme der Verteidigung angegeben. Die möglichen Ausweitungen der Ermittlungen auf andere Personen bleiben in diesem Stadium Presseinformationen und keine zusätzlichen verifizierten Strafverfolgungen.

Illustration: Hauptquartier des Militärgerichts in Beirut, Foto der Libnanews-Archive, Datum der Schießerei und uninformierter Fotograf. Es stellt in diesem Fall keine Anhörung dar.

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