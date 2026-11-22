In der Plenarsitzung der COP31 am Sonntag erwähnt der irische Klimaminister Darragh O Das Projekt nicht explizit fossile Brennstoffe. Dieser Einwand ist keine Entscheidung über das Ergebnis des Gipfels.

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Die Europäische Union hat am Sonntag, dem 22. November, auf der COP31-Plenartagung in Antalya angekündigt, dass sie den Paktentwurf in seiner jetzigen Form nicht unterstützen wird. Irlands Klimaminister Darragh O Das Projekt erwähnt fossile Brennstoffe nicht explizit. Die Intervention ist weder das Ergebnis einer Abstimmung noch die Ankündigung des Endes der Verhandlungen.

Der Antalya-Pakt wurde vor seiner Prüfung angefochten

Irland, das die rotierende Präsidentschaft des Rates der Europäischen Union innehat, leitet die europäische Delegation. Sein Minister sprach vor der formellen Berufung auf den Punkt zum Antalya-Pakt, laut einer Aufzeichnung des Treffens. Er erklärte, dass die EU eine Entscheidung, die keine fossilen Brennstoffe nennt, nicht unterstützen könne.

Die Verhandlungen hatten bereits die ursprünglich für Freitag, den 20. November geplante Schließung überholt. Die Präsidentschaft des Gipfels hatte am Sonntag um 12.45 Uhr Antalya-Zeit eine überarbeitete Fassung des Entwurfs veröffentlicht. Das Plenum wurde dann wieder aufgenommen. Das Dokument und die Eröffnung der Sitzung sind nicht gültig für die Annahme.

Was das Projekt von Dubai übernimmt

Der den Parteien vorgelegte Text erinnert an die 2023 in Dubai getroffene Entscheidung. Sie forderte die schrittweise Aufgabe fossiler Brennstoffe in Energiesystemen auf faire, geordnete und gerechte Weise. Das Antalya-Projekt wiederholt diesen Aufruf nicht und sieht keinen Ausstiegsplan vor. Auf der anderen Seite fordert sie die Parteien auf, daran zu arbeiten, den Einsatz von Kohlenstoffabscheidung, -nutzung und -speicherung zu erhöhen.

Das Projekt fordert auch eine mindestens dreifache Finanzierung für die Anpassung bis 2035. Es wird nicht die Grundlage für die Berechnung dieser Erhöhung oder des Beitrags jedes Staates festgelegt. Der Text sieht einen technischen Bericht für das nächste Treffen der Vertragsparteien des Pariser Abkommens vor.

Der Antalya-Pakt bleibt von den sektoralen Entscheidungen der Delegationen getrennt. In dieser Phase des Plenums betrifft der europäische Einwand die Formulierung des konsolidierten Textes. Der Ratsvorsitz hat seine Annahme nicht angekündigt.

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