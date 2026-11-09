Crédit Agricole schlägt Fusion mit Banco BPM vor

Crédit Agricole schlägt vor, seine italienische Tochtergesellschaft zu Banco BPM zu bringen, von der sie mit etwa 45% Aktionär werden würde. Das Projekt würde die dritte Bank des Landes mit 6,5 Millionen Kunden und über 2.300 Agenturen bilden. Es bietet eine außergewöhnliche Dividende und Synergien, bleibt aber Verhandlungen, Abstimmungen und Genehmigungen unterworfen. Hinter der Ankündigung müssen mehrere Zahlen genau gelesen werden: Die 20% Prämie ist kein Barangebot am Börsenkurs.

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Crédit Agricole hat am Montag, den 9. November, vorgeschlagen, seine italienische Tochtergesellschaft mit der Banco BPM zu fusionieren. Die französische Gruppe will ihre Beteiligung auf etwa 45% des neuen Sets erhöhen. Es stellt ein Projekt vor, das Italiens dritte Bank mit 6,5 Millionen Kunden bilden würde. Die Transaktion unterliegt weiterhin der Prüfung der Banco BPM, der Abstimmung ihrer Aktionäre und der zuständigen Behörden.

Die Ankündigung zielt darauf ab, Verhandlungen über die Versöhnung zweier bereits im Land etablierter Netzwerke aufzunehmen. Die Banco BPM würde im Zentrum der fusionierten Gruppe bleiben und ihr Rating in Mailand beibehalten. Crédit Agricole plant auch, seine italienischen Versicherungsaktivitäten einzubringen. Der geplante Zeitplan führt in die zweite Hälfte des Jahres 2027, wenn die Bedingungen erfüllt sind.

Crédit Agricole und Banco BPM : ein Abgleich durch Beiträge

Der Vorschlag betrifft die Banco BPM und Crédit Agricole Italia, nicht eine Fusion der gesamten französischen Gruppe mit der italienischen Bank. Crédit Agricole S.A. würde die Aktivitäten in das neue Set einbringen und im Gegenzug einen erhöhten Anteil an seinem Kapital erhalten. Die Pressemitteilung vom 9. November gibt eine aktuelle Beteiligung von 29,6% an, die auf etwa 45% steigen würde.

Banco BPM hat auf seiner am 15. Oktober aktualisierten Aktienseite immer noch 29,30% verzeichnet. Die am Montag bekannt gegebene Zahl ist daher neuer. Der Anteil von 45 % ist ein Ziel, nachdem die Beiträge geleistet wurden. Sie beschreibt nicht die heute stattfindende Teilnahme.

Die Versammlung lässt einen wichtigen Platz für die anderen Aktionäre der Banco BPM. Mit weniger als der Hälfte des Kapitals würde Crédit Agricole allein nicht die absolute Mehrheit der Aktien halten. Die angekündigten Governance-Vereinbarungen sehen eine Mehrheit unabhängiger Direktoren vor. Der derzeitige Geschäftsführer der Banco BPM, Giuseppe Castagna, würde die aus der Annäherung resultierende Gruppe leiten.

Ein italienisches Netzwerk von mehr als 2.300 Agenturen

Der angekündigte Perimeter würde mehr als 2.300 Agenturen zusammenbringen. Die französische Gruppe verspricht, die italienische Identität und die operative Autonomie des neuen Sets zu erhalten. Diese Organisation würde die Nachbarschaftsbank mit dem von Crédit Agricole bereitgestellten Lebens- und Schadensversicherungsgeschäft in Verbindung bringen.

Für die Kunden wäre das konkrete Thema die Integration eines Bankenverteilnetzes und einer breiteren Palette von Finanzdienstleistungen. Für Betriebe besteht das wirtschaftliche Interesse in der Möglichkeit, demselben Kunden mehrere Produkte anzubieten. Ein Bankkunde kann eine Versicherung abschließen oder auf ein Sparmanagementangebot in derselben Gruppe zugreifen.

Diese Geschäftsaussichten informieren noch nicht über Veränderungen in jeder Agentur. Die Ankündigung enthält keinen Zeitplan für die Kontomigration oder neue Preise für Einzelpersonen. Sie listet auch keine Schließungen auf. Daher haben Kunden in dieser Phase kein operatives Transformationsprogramm.

800 mio. eur synergien angekündigt

Crédit Agricole schätzt jährliche Synergien auf 800 Mio. EUR vor Steuern. Sie schätzt, dass die Transaktion den Gewinn pro Aktie von Banco BPM im Jahr 2027 um rund 24% steigern könnte. Diese Schätzung impliziert die volle Wirkung von Synergien: Es ist kein bereits erzieltes Ergebnis.

Synergy bezieht sich auf einen erwarteten Gewinn bei der Abstimmung, beispielsweise durch geteilte Kosten oder zusätzliche Einnahmen. Es muss dann in den Konten eingeholt werden. Der Integrationsaufwand und das Umsetzungstempo beeinflussen das tatsächliche Ergebnis.

Die französische Bank bietet auch eine außerordentliche Dividende von 1 Mrd. EUR an die derzeitigen Aktionäre der Banco BPM. Der geplante Austauschbericht enthält eine Prämie von 20%. Diese Prämie basiert auf einem Vergleich mehrerer erwarteter Vorteile für 2027, die zur Bewertung von Beiträgen verwendet werden. Es entspricht nicht automatisch einem 20% höheren Barangebot zum letzten Börsenkurs.

Stimmrecht und Zulassungen der Aktionäre bleiben entscheidend

Das Projekt muss mehrere Schritte dauern. Der Verwaltungsrat der Banco BPM muss zunächst den Vorschlag prüfen. Die genaue rechtliche Struktur muss zwischen den Parteien noch festgelegt werden. Crédit Agricole sieht dann die Genehmigung durch die außerordentliche Versammlung der italienischen Bank vor.

Die geplante Versammlung enthält eine Ausnahme von der Anforderung, ein öffentliches Angebot einzureichen, nach einem « Whitewash » -Verfahren. Das Kommuniqué sieht eine doppelte Sperre vor: die Mehrheit, die für die Fusion und den Schutz anderer Aktionäre bei der Abstimmung über die Ausnahmeregelung erforderlich ist. Daher wird der Beitrag der Aktivitäten allein nicht ausreichen, um die französische Beteiligung auf das Zielniveau zu bringen.

Crédit Agricole schließlich zitiert die Genehmigung der Europäischen Zentralbank und die Anwendung des italienischen Regimes für die Kontrolle der strategischen Investitionen, genannt « Golden Power ». Diese Schritte können die Umsetzungsbedingungen und den Zeitplan beeinflussen. Die zweite Hälfte des Jahres 2027 ist die von der französischen Gruppe vorgeschlagene Frist. Die nächste erwartete Entscheidung betrifft die Antwort von Banco BPM auf die Eröffnung der Gespräche.

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