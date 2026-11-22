Peking fordert die Aufhebung der neuen US-Regeln für den direkten Zugang zu Telefonnummern, die die Kontrolle der VoIP-Betreiber stärken.

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China forderte die Vereinigten Staaten am Sonntag, den 22. November auf, die neuen Regeln zurückzuziehen, die den direkten Zugang zu US-Telefonnummern für Internet-Telefonbetreiber verschärfen. Peking zitiert China Mobile, China Telecom und China Unicom. Die US-Regulierungsbehörde hat neue Verpflichtungen übernommen, aber in diesem Text hat sie diesen drei Gruppen kein sofortiges Verbot auferlegt.

Peking fordert nationales Sicherheitsmotiv heraus

In einer am Sonntagmorgen veröffentlichten Antwort wirft das chinesische Handelsministerium der US-amerikanischen Federal Communications Commission (FCC) vor, sich ohne hinreichende Rechtfertigung auf die nationale Sicherheit zu berufen und den Wettbewerb zu verletzen. Er fordert die Rücknahme der Maßnahmen und die Wiederaufnahme der Konsultationen. Peking sagt, es werde seine Interessen verteidigen, ohne eine spezifische Gegenmaßnahme anzukündigen.

Dienste, die von den US-Unternehmen China Mobile, China Telecom und China Unicom bereitgestellt werden, stehen bereits seit 2022 auf der Sicherheitsliste der FCC Covered ListEs ist also nicht ihre Inschrift, die neu ist. Dies ist der Link zwischen dieser Liste und dem Recht eines Betreibers, Nummern direkt vom North American Numbering Plan Administrator zu erhalten.

Was das US-Votum ändert

Der Text, der am 19. November angenommen und am 20. November veröffentlicht wurde, richtet sich an neue Antragsteller und Inhaber einer Direktzugangsberechtigung für Internet-Telefonie (VoIP), die an das öffentliche Telefonnetz angeschlossen ist. Insbesondere müssen sie bescheinigen, dass sie nicht zur Sicherheitsliste gehören und dass ihr Netzwerk bestimmte darin enthaltene Geräte oder Dienste nicht nutzt. Diejenigen, die diese Anforderungen nicht bestätigen können, müssen ihre Situation erklären. Die fcc sieht eine Überprüfung von fall zu fall vor, nicht eine automatische ablehnung unter dieser registrierung allein.

Die FCC präsentiert diese Maßnahme als Reaktion auf nationale Sicherheitsrisiken und Missbrauch im Zusammenhang mit illegalen automatisierten Anrufen. Die Kommission leitete eine gesonderte Konsultation über die Vermutung der Nichtbeihilfefähigkeit ein, die die betreffenden Unternehmen anfechten könnten. Diese Vermutung wurde nicht als endgültige Regel angenommen. Die Entscheidung deckt auch nicht alle Berufungen zwischen den Vereinigten Staaten und China ab.

Die allgemeine Regel muss 30 Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft treten BundesregisterFür bestimmte Berichtspflichten wird nach einer Überprüfung durch die Bundesverwaltung eine gesonderte Frist bekannt gegeben. Die zirkulation des textes durch die fcc am 20 november startete die frist nicht allein.

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