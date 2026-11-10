Bibliotheken im Libanon: Bücher und Links zum Wiederaufbau

Ausbildung, Ausrüstung und Buchsammlung: Im Libanon bauen mehrere Initiativen Bibliotheken und ihre Verbindungen zu den Bewohnern wieder auf. Hier ist, was fortgeschritten ist und wie man nützlich helfen kann.

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In Sin al-Fil wird die Wiederbelebung einer Bibliothek auch an einfachen Gesten gemessen: Bücher bringen, Material erneuern, untersuchen, was den Lesern fehlt. Am 14. Oktober 2026 wurde der Kulturminister Ghassan Salamé mit Vertretern der UNESCO und Norwegens besucht. Arbeiten, Zubehör und Ausrüstung wurden an die öffentliche Bibliothek übergeben. Ein konkreter Schritt in einem nationalen Projekt, das Renovierung der Räumlichkeiten, Teambildung und Rekonstruktion von Sammlungen kombiniert.

Diese Bewegung schreitet an zwei Fronten voran. Auf der einen Seite versuchen das Ministerium und seine Partner, öffentliche Bibliotheken wiederherzustellen, um ihren Nutzern besser gerecht zu werden. Andererseits mobilisiert das Tālīd-Netzwerk Spenden für vom Krieg betroffene Institutionen. Initiativen werden für diejenigen ergriffen, die helfen wollen, sowohl im Libanon als auch in der Diaspora. Sie erfordern auch eine Unterscheidung zwischen versprochenen Büchern, gelieferter Ausrüstung und tatsächlich zugänglichen Dienstleistungen.

15 Bibliotheken in einer ersten Phase

Das im Juni 2026 in der Sanayeh National Library vorgestellte Rehabilitationsprojekt wird vom Kulturministerium mit der UNESCO geleitet. Es wird von der norwegischen Botschaft, der Chris « Loops » Seikali Foundation und der MCN Build Foundation unterstützt. Das Programm umfasst Infrastruktur, Ausrüstung und Dienstleistungen sowie Fähigkeiten des Personals.

In ihrer Präsentation am 24. Juni kündigte die UNESCO eine erste Phase an, an der 15 öffentliche Bibliotheken beteiligt waren, von insgesamt 53 in den Gouvernements. Die Interventionen müssen sich an den Bedürfnissen jeder Institution orientieren. Zerstörte Bibliotheken sind nicht ausgeschlossen: Der Minister hatte angekündigt, dass sie in einer dritten Phase berücksichtigt würden, wenn die Umstände es erlaubten. Dieser Zeitplan ist daher keine Überprüfung abgeschlossener Rekonstruktionen.

Trainiere Teams, um den Ort zu leben

Ein erstes Ergebnis ist dokumentiert: 52 Fachleute aus 34 öffentlichen Bibliotheken nahmen am 1., 2., 8. und 9. September 2026 an vier Schulungstagen teil. Der UNESCO-Bericht beschreibt die Arbeiten zur Vorbereitung von Aktivitäten, die Identifizierung lokaler Erwartungen und Beziehungen zu Schulen, Verbänden und Partnern.

Die Sitzungen konzentrierten sich auch auf digitale Ressourcen, die verantwortungsvolle Nutzung des Internets und den Bücherverlauf: Auswahl von Akquisitionen, Katalogisierung von Werken, Organisation ihrer Verbreitung, Bewertung von Sammlungen und Entfernen von Titeln, die ungeeignet geworden waren. Diese weniger sichtbare Arbeit bedingt die Möglichkeit, ein Buch zu finden und es der richtigen Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Unter den Teilnehmern war Rima Charara, aus der zerstörten Bint Jbeil öffentlichen Bibliothek. Sein von der UNESCO veröffentlichtes Zeugnis drückt den Wunsch aus, trotz des Verschwindens des Ortes weiterhin mit den Bewohnern zu arbeiten. Die Teilnahme an Schulungen bedeutet nicht, dass die Bibliothek wieder geöffnet wurde; Es zeigt, dass die für den Wiederaufbau erforderlichen Fähigkeiten weiterhin erhalten bleiben.

Von der Ausrüstung bis zu den erbrachten Dienstleistungen

Eine weitere konkrete Spur erscheint in der Beschaffung der Vereinten Nationen. Am 15. September 2026 veröffentlichte die UNESCO eine Ausschreibung für den Kauf von Waren für 15 öffentliche Bibliotheken in libanesischen Regionen. Die Frist war der 5. Oktober. Dieses Gutachten bestätigt ein Ausrüstungsverfahren; Es ermöglicht nicht allein zu sagen, dass alle Einkäufe geliefert wurden.

In Sin al-Fil dokumentierte der Besuch vom 14. Oktober eine Übergabe der Ausrüstung und die Unterzeichnung eines Protokolls mit der Gemeinde. Ghassan Salamé erklärte die Vielfalt der Anwendungen: Einige Bibliotheken brauchen Computer, andere haben lange keine Bücher gekauft, andere suchen Künstler. Der Nutzen des Projekts hängt daher von der lokalen Diagnose ab und nicht von einer überall verteilten, identischen Charge.

Eine Sammlung von Büchern in den Regionen

Gleichzeitig zielt die Kampagne « Eine Million Pfund für den Libanon » auf den Wiederaufbau beschädigter oder zerstörter Gelder ab. Es wird von Tālīd unterstützt, dem nationalen Netzwerk zum Schutz von Bibliotheken, Archiven und kulturellem Erbe. Sie wurde im August in Tripolis präsentiert und fand am 17. September in der Baakline National Library und dann in Barja statt. Die angekündigte Million bleibt ein Sammelziel, kein erworbenes Ergebnis.

Die Mobilisierung umfasst Kulturinstitutionen, Verlage und Nachbarschaften. In Beirut wurde Barzakh, im Viertel Hamra, als Spendenstelle angekündigt. Die Baakline-Bibliothek leitete die Kampagne auch im Chouf weiter. Für einen Spender ermöglichen diese Relais eine Annäherung an ein lokales Team, bevor der Transport von Kartons organisiert wird.

Sortieren und Ziel zählen so viel wie Geben

Während der Präsentation der Kampagne am Hauptsitz der Pressegewerkschaft in Beirut im Oktober erläuterte der Koordinator von Tālīd, Hadi Bakdash, neben dem Verein Amel die angekündigte Methode, Bücher zu sortieren, zu klassifizieren und zu dokumentieren und sie dann nach den Bedürfnissen der betroffenen Bibliotheken zu verteilen. Das Netzwerk bietet eine Bedarfsdatenbank und eine Überwachung des Bestimmungsorts der Arbeiten.

Zu den genannten Partnern gehören die Kulturbewegung der Antelias, die Baakline National Library, die Tripolis Cultural League, das Forum 70 in Saida und Verlage. Diese Organisation muss vermeiden, dass eine reiche Sammlung nur unbrauchbare Bestände produziert. Die versprochene Rückverfolgbarkeit muss jedoch anhand der tatsächlichen Verteilungen bewertet werden.

Wie man einen nützlichen Beitrag leistet

Bevor Sie Bücher hinterlegen, fragen Sie am besten am Sammelpunkt, welche Titel, Sprachen und Lesestufen gesucht werden, in welchem Zustand die Bücher akzeptiert werden und zu welchen Zeiten sie empfangen werden können. Die im September angekündigten Punkte garantieren keinen dauerhaften Empfang: Vorkontakt vermeidet unnötige Verschiebungen.

Aus dem Ausland ist vor jedem Versand die gleiche Vorsichtsmaßnahme erforderlich: Einen Empfänger, Inhalt und Transportart vereinbaren. Eine Liste der vorgeschlagenen Bücher ermöglicht es der Bibliothek zu klären, was fehlt. Die Bildung von Teams, die Lieferung von Geräten und die Rekonstruktion von Sammlungen zeigen bereits mehrere Handlungsweisen. Ihr Umfang wird im Laufe der Zeit überprüft, sobald die Bücher ihre Leser gefunden haben und die Orte in der Lage sind, ihre Nachbarschaft regelmäßig unterzubringen.

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