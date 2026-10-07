Beirut und Tripolis im Korridor Indien-Naher Osten-Europa: eine offene Tür, noch keine Handelsstraße

Beirut und Tripolis schließen sich in Neu Delhi einer Hafenkooperationsplattform an, die mit dem Korridor Indien-Naher Osten-Europa verbunden ist. Dieser Beitritt bietet dem Libanon eine strategische logistische Chance, garantiert aber immer noch keine Handelsströme, Investitionen oder operativen Zeitplan. Alles wird nun von der Infrastruktur, Reformen, regionalen Verbindungen und konkreten Projekten abhängen.

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Was tatsächlich in Neu Delhi unterzeichnet wurde

Der Eintritt der Häfen von Beirut und Tripolis in den « Hafenclub », der mit dem Wirtschaftskorridor zwischen Indien, dem Nahen Osten und Europa verbunden ist, wurde im Libanon als strategischer Erfolg dargestellt. Das Ereignis ist real, aber sein Umfang muss genau definiert werden. In Neu Delhi unterzeichneten die Verwaltungen der beiden libanesischen Häfen die gemeinsame Erklärung, mit der eine Plattform für die Zusammenarbeit zwischen den Häfen auf der Korridorachse eröffnet wurde. Der Hafen von Beirut wurde durch den Vorsitzenden seines Verwaltungsrats und General Manager Marwan El Najjar vertreten, während der Hafen von Tripolis durch den Vorsitzenden seines Verwaltungsrats, Iskandar Bandali, vertreten wurde. Der unterzeichnete Text schafft keine neue internationale Organisation mit einer schweren Struktur. Sie schafft einen offenen Rahmen für den Dialog und die Zusammenarbeit zwischen den Häfen.

Der Inhalt der Erklärung ermöglicht es Ihnen, den Schritt genau zu messen. Die Zusammenarbeit sollte sich auf Konnektivität und Lieferketten, Handels- und Verfahrenserleichterungen, Energie und Dekarbonisierung sowie Digitalisierung und Interoperabilität von Daten erstrecken. Der Club muss auch den Austausch von Fachwissen und den Start von Initiativen oder Pilotprojekten ermöglichen, die erweitert werden könnten. Dies ist wichtig für den Libanon, da Beirut und Tripolis jetzt in einem Diskussionsnetzwerk präsent sind, das mit einem der wichtigsten Verbindungsprojekte zwischen Asien, dem Golf, dem Mittelmeerraum und Europa verbunden ist. Aber dieser Beitritt bedeutet nicht, dass die Container im Korridor morgen automatisch die libanesischen Docks passieren.

Der Punkt, um nicht übertrieben zu werden: Libanon ist noch kein garantierter operativer Schritt

Die Unterscheidung zwischen dem Beitritt zum Hafenclub und dem Werden einer Bühne des Korridors ist von zentraler Bedeutung. Der Wirtschaftskorridor Indien-Naher Osten-Europa basiert auf einer Logik der Verbindung zwischen verschiedenen Verkehrsträgern und mehreren Gebieten. Damit ein Hafen eine wirkliche Betriebsphase sein kann, müssen die Handelsströme ausgerichtet sein, die Infrastruktur muss in der Lage sein, sie aufzunehmen, Land- und Seeverbindungen müssen vorhanden sein, und die Wirtschaftsteilnehmer müssen die Route wettbewerbsfähig finden. Die Erklärung von Neu-Delhi eröffnet eine Möglichkeit; sie garantiert diese Bedingungen nicht. Es gibt keine Beweise im Korpus, dass ein bestimmtes Warenvolumen bereits Beirut oder Tripolis zugewiesen wurde, dass eine reguläre Linie für den Korridor beschlossen wurde oder dass ein libanesischer Nutzungsplan vereinbart wurde.

Genau diese Vorsicht macht das Abkommen interessant. Der Libanon bekommt einen Platz am Tisch, bevor er einen endgültigen Platz auf der Logistikkarte erhält. Sie kann daher diese Phase nutzen, um ihre Häfen zu verteidigen, ihre Fähigkeiten zu präsentieren und Investitionen zu suchen. Joseph Aoun beschrieb den Beitritt eines wichtigen institutionellen Besitzstands und ein Fenster zur Stärkung von Partnerschaften und zur Entwicklung des Logistik- und Handelssektors nach internationalen Standards. Diese Erklärung des Präsidenten drückt den libanesischen Ehrgeiz aus. Es sollte nicht mit einer Entscheidung anderer Partner verwechselt werden, den Libanon zu einer obligatorischen Passage durch den Korridor zu machen.

Warum Beirut trotz Krisen noch Argumente hat

Der Hafen von Beirut behält einen offensichtlichen Vorteil: Es ist der Haupthafen des Landes und bleibt mit der größten libanesischen Wirtschafts- und Handelskonzentration verbunden. Seine historische Rolle bei Importen und Exporten gibt ihm eine bestehende Grundlage der Tätigkeit. Für einen internationalen Korridor ist ein Hafen nicht nur die Tiefe seiner Docks oder die Anzahl der Kräne wert. Es wird durch das umliegende Ökosystem geschätzt: Speditionen, Spediteure, Zoll, Lagerhäuser, Banken, Versicherungen, Marinedienstleistungen und Marktzugang. Beirut hat einen Teil dieses Umfelds, obwohl die Finanzkrise, die Explosion des Hafens und institutionelle Funktionsstörungen seine Attraktivität zutiefst geschwächt haben.

Die Mitgliedschaft im Club kann daher als Hebel genutzt werden, um das Upgrade zu beschleunigen, anstatt ein bereits fertiges System zu krönen. Die in Neu-Delhi gewählten Kooperationsbereiche entsprechen genau den Schwächen, die korrigiert werden müssen: Verfahren, Daten, Konnektivität und Dekarbonisierung. Ein moderner Hafen sollte es den Betreibern ermöglichen, den Zustand einer Ladung zu kennen, Dokumente zu übermitteln, ohne die physischen Schritte zu vervielfachen, und Zoll, Terminal, Landverkehr und Schiffe zu koordinieren. Wenn Beirut weiterhin von langsamen oder fragmentierten Verfahren abhängig ist, wird sein geografischer Vorteil nicht ausreichen. Der Korridor wird mit Routen konkurrieren, und die Waren werden zuerst die Zuverlässigkeit wählen.

Tripolis bietet Libanon eine zweite Logistikkarte

Tripolis Anwesenheit in der gleichen Erklärung ist ebenso wichtig. Damit wird vermieden, dass der libanesische Antrag auf das neue Netz allein auf den Hafen von Beirut reduziert wird. Tripolis hat eine andere Position, im Norden des Landes, mit einer besonderen Nähe zu Syrien und Landachsen, die in einem stabilisierten regionalen Umfeld die Mittelmeerküste mit dem Landesinneren verbinden könnten. Der Hafen wurde in den letzten Jahren auch als Infrastruktur mit Entwicklungsmargen präsentiert. Der Korpus enthält jedoch keinen umfassenden Investitionsplan, um die für den Korridor erforderliche zusätzliche Kapazität zu quantifizieren. Es wäre daher verfrüht, Tripolis als ein zukünftiges großes Transitzentrum vorzustellen, das bereits finanziert wird.

Das strategische Interesse liegt in einer möglichen Komplementarität. Beirut hat das wichtigste Handelsökosystem; Tripolis kann Raum, eine nördliche Position und eine andere potenzielle Verbindung zum Hinterland bieten. Der Libanon kann somit ein Zwei-Port-Angebot statt eines einzigen Standorts verteidigen. Aber diese Komplementarität wird wirklich nur bestehen, wenn der Staat die Funktionen eines jeden definiert. Zwei konkurrierende Häfen, die die gleichen Flüsse mit unterschiedlichen Richtlinien anstreben, können Investitionen zerstreuen. Im Gegenteil, zwei koordinierte Häfen können Spezialisierungen und Rettungslösungen anbieten, was ein Vorteil in einem Korridor ist, dessen Widerstandsfähigkeit eines der erklärten Ziele ist.

Der Korridor ist für den Libanon nur sinnvoll, wenn die Ware den Hafen schnell verlassen kann

Die größte Herausforderung kann außerhalb der Häfen liegen. Ein Wirtschaftskorridor beinhaltet nicht, ein Schiff an einen Kai zu bringen. Sie muss es den Waren ermöglichen, ihre Reise fortzusetzen. Für den Libanon stellt sich die Frage nach Straßen, Grenzen, regionalen Verbindungen und Zollverfahren. Die Quellen des Korpus beschreiben noch kein libanesisches Schienen- oder Landnetz, das speziell für den Korridor finanziert wird. Sie ermöglichen es daher nicht, die logistische Kontinuität zu behaupten. Dies ist eine wesentliche Einschränkung: Ein erfolgreicher Hafen kann zu einer Sackgasse werden, wenn die Fracht blockiert bleibt oder wenn die Kosten für den Landtransport seinen maritimen Vorteil zunichte machen.

Die regionale Situation fügt eine Schwierigkeit hinzu. Jede terrestrische Verbindung zum Osten hängt von der syrischen Umwelt und den Beziehungen zwischen den Staaten ab. Kriege, Sanktionen, Grenzkontrollen und Sicherheitsrisiken können die Wettbewerbsfähigkeit einer Route in wenigen Wochen verändern. Deshalb ist der Eintritt in den Hafenclub vor allem eine Gelegenheit, die notwendigen Standards vorzubereiten. Libanon kann seine Verfahren verbessern, noch bevor alle regionalen Achsen zur Verfügung stehen. Wenn sich die geopolitische Situation dann öffnet, wird sie besser in der Lage sein, einige der Ströme zu erfassen.

Scannen von Daten: der unsichtbare Hof, der über die Wettbewerbsfähigkeit entscheidet

Die Erklärung von Neu-Delhi besteht auf Dateninteroperabilität. Dieser Fachbegriff verbirgt eines der wichtigsten Themen im modernen Handel. Ein Container, der mehrere Länder durchquert, generiert Zolldokumente, Manifeste, Zertifikate, Sicherheitsinformationen, Rechnungen und logistische Daten. Wenn jeder Port ein isoliertes System verwendet, müssen die gleichen Informationen mehrmals eingegeben werden und Fehler multiplizieren sich. Im Gegenteil, die Interoperabilität zielt darauf ab, den Systemen die Kommunikation zu ermöglichen. Für Beirut und Tripolis kann die Integration in ein solches Netzwerk genauso wichtig werden wie der Kauf neuer Geräte.

Der potenzielle Nutzen ist konkret: Verkürzung der Transitzeiten, Verbesserung der Sichtbarkeit der Ladungen und Erleichterung der Kontrollen. Aber es erfordert IT-Investitionen, Datenschutzregeln und Koordination zwischen den Verwaltungen. Die Quellen liefern noch kein libanesisches Budget für diese Anpassung oder einen detaillierten technischen Zeitplan. Der Club schafft daher einen Rahmen, innerhalb dessen diese Projekte diskutiert werden können; Es bedeutet nicht, dass sie bereits realisiert sind. Echte Fortschritte können gemessen werden, wenn Betreiber tatsächlich Verfahren verwenden, die mit denen anderer Häfen im Netzwerk kompatibel sind.

Dekarbonatisierung und Energie: ein kommerzielles Kriterium, nicht nur Umwelt

Die andere vom Club gewählte Achse betrifft Energie und Dekarbonatisierung. Dies mag für ein Land, das zuerst versucht, seine grundlegende Infrastruktur wiederherzustellen, zweitrangig erscheinen. Dennoch wird es im Hafenwettbewerb zentral. Internationale Logistikketten versuchen, ihre Emissionen zu reduzieren, und Häfen werden zunehmend auf ihren Energieverbrauch, ihre Anlageneffizienz und ihre Dienstleistungen für Schiffe untersucht. Ein Hafen, der sich nachhaltig in einen internationalen Korridor integrieren will, muss daher seinen Energiebetrieb samt Docks und IT-Systemen modernisieren.

Für den Libanon kann diese Anforderung in eine Chance umgewandelt werden, wenn Investitionen im Zusammenhang mit dem Korridor einen Teil der Modernisierung finanzieren. Aber es gibt nichts im Korpus, um Beträge anzukündigen, die bereits für Beirut oder Tripolis in diesem Bereich zugesagt wurden. Das Ziel der Finanzierung muss daher getrennt werden. Der Club gibt die Richtung vor: Häfen sind integrierter, digitaler und weniger CO2. Der Libanon muss diesen Fokus noch in bankfähige Projekte umwandeln, die Partner gewinnen können.

Libanon nimmt an einem regionalen Wettbewerb teil, bei dem die Geographie nicht mehr ausreicht

Eine der Fallstricke wäre, zu bedenken, dass die Position des Libanon zum Mittelmeer natürlich seinen Platz garantiert. Moderne Korridore sollen Verzögerungen, Kosten und Risiken reduzieren. Sie können ein Land umgehen, wenn eine andere Straße zuverlässiger ist. Die Geographie gibt dem Libanon ein Argument, kein Monopol. Die Häfen in der Region investieren auch in Terminals, Logistik, Daten und terrestrische Verbindungen. Die endgültige Auswahl der Betreiber wird daher weniger von politischen Erklärungen als von der tatsächlichen Leistung abhängen.

Dieser Wettbewerb macht die Mitgliedschaft im Club nützlich, gerade weil er Beirut und Tripolis den Standards anderer Häfen aussetzt. Libanon kann seine Verfahren vergleichen, Verzögerungen erkennen und gemeinsame Projekte suchen. Aber er wird auch eine Logik der Ergebnisse akzeptieren müssen. Zollabfertigungszeit, Servicezuverlässigkeit, Bearbeitungskosten, Sicherheit und Geschäftskontinuität werden wichtiger sein als das diplomatische Prestige der Unterschrift.

Die Akte schneidet sich mit einem anderen Projekt: Libanon zu einer Plattform für irakische Energie machen

Der Zeitpunkt des Beitritts ist interessant, weil Beirut mit Bagdad an Energie- und Logistikprojekten arbeitet. Die Regierung hat Maßnahmen vorbereitet, damit der Libanon in einer ersten Phase als Lager- und Wiederausfuhrplattform für irakisches Rohöl und Erdölprodukte dienen kann. Die Diskussionen konzentrierten sich auf Straßen, Grenzübergänge, Lagerkapazität, Sicherheits- und Zollverfahren. Dieses Projekt ist rechtlich nicht identisch mit dem Korridor Indien-Naher Osten-Europa, aber die beiden Dossiers konvergieren in einem Punkt: Sie gehen davon aus, dass der Libanon zu einem zuverlässigen Transitraum wird.

Diese Konvergenz kann die Interessen von Tripolis und Beirut stärken. Ein Land, das in der Lage ist, Energieflüsse, Waren und Daten in modernen Verfahren zu verwalten, kann eine regionale Funktion zurückgewinnen, die über seinen Binnenmarkt hinausgeht. Aber es erhöht auch die Anforderung. Ausländische Partner werden sich mit der Fähigkeit des Libanon befassen, seine Verpflichtungen zu erfüllen, seine Infrastruktur zu verwalten und Zahlungen zu sichern. Die im irakischen Brennstoffmechanismus angehäuften Schulden erinnern daran, dass logistische und finanzielle Glaubwürdigkeit miteinander verbunden sind.

Was die Regierung jetzt braucht: Projekte, nicht nur Einladungen

Der nächste Schritt sollte darin bestehen, die institutionelle Mitgliedschaft in eine Liste spezifischer Projekte umzuwandeln. Es müssen die notwendigen Investitionen in beide Häfen, die zu harmonisierenden Verfahren, die zu verbindenden digitalen Systeme und die zu verbessernden terrestrischen Verbindungen ermittelt werden. Es muss auch festgelegt werden, welche Funktionen Libanon dem Korridor anbieten möchte: Umladung, Lagerung, regionale Verteilung, Logistikdienste oder eine Kombination mehrerer Aktivitäten. Ohne eine nationale Strategie riskiert jeder Hafen, nach Möglichkeiten zu suchen, ohne ein kohärentes libanesisches Angebot zu erstellen.

Die Finanzierung wird der zweite Test sein. Das Corpus erwähnt noch kein Paket von Investitionen, die durch die Clubmitgliedschaft garantiert werden. Öffentliche oder private Partner müssen daher überzeugt werden. Um dies zu erreichen, muss der Libanon Projekte mit vorhersehbaren Einnahmen, stabilen Regeln und einer klaren Regierungsführung vorlegen. Eine diplomatische Unterschrift kann Türen öffnen; sie ersetzt kein Wirtschaftsmodell. Gerade in diesem Stadium werden viele große regionale Projekte in echte Infrastruktur oder papierbasierte Ankündigungen umgewandelt.

Eine seltene Gelegenheit, vorausgesetzt, Sie verwechseln die Präsenz auf der Karte nicht mit realen Flüssen

Der Beitritt von Beirut und Tripolis zum Hafenclub ist daher ein echter Besitzstand. Es stellt beide libanesischen Infrastrukturen in einen Rahmen der Zusammenarbeit, die direkt mit einem strategischen Projekt zwischen Indien, dem Nahen Osten und Europa verbunden ist. Es eröffnet Diskussionen über Logistik, Verfahren, Energie und Daten. Es bietet dem Libanon auch die Möglichkeit, seine Häfen Partnern zu präsentieren, die über die Größe ganzer kommerzieller Kanäle nachdenken. Es wäre ein Fehler, diesen Schritt zu minimieren.

Es wäre ein ähnlicher Fehler, ihn als die endgültige Integration des Libanon in den Korridor darzustellen. Es sind noch keine garantierten Frachtmengen, libanesische Betriebspläne und die gesamte Infrastrukturfinanzierung verfügbar. Wirklicher Erfolg wird beginnen, wenn Pilotprojekte gestartet werden, Verfahren miteinander verbunden werden und die Betreiber Beirut oder Tripolis für ihre Ströme wählen werden. Libanon hat jetzt eine Eintrittskarte. Es hat noch nicht bewiesen, dass seine Häfen eher eine Straße als nur ein Punkt auf einer Karte werden können.

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