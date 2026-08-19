Nawaf Salam gegen 57 Missstände der Opposition

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Gebran Bassil will die Regierung von Nawaf Salam mit 57 Punkten zurück ins Parlament bringen. Der Präsident der Freien Patriotischen Bewegung fordert eine öffentliche Überwachungssitzung, um die Exekutive mit ihren Verpflichtungen zu Reformen, Krieg, Waffen und Sicherheitsvereinbarungen zu konfrontieren, die seit Beginn seines Mandats abgeschlossen oder diskutiert wurden. Das Problem geht jedoch über den Inhalt dieser Beschwerden hinaus. Ein Jahr nach einer ersten Sitzung, die das Vertrauen in das Kabinett weitgehend erneuert hat, muss Basil zeigen, dass er nun die angesammelte Kritik an Nawaf Salam in ein Gleichgewicht der parlamentarischen Stärke verwandeln kann. Und vorher muss er Nabih Berri davon überzeugen, die Kammer anzurufen.

Gebran Bassil bittet die Regierung nicht mehr nur um Antworten. Er forderte eine Konfrontation vor den Abgeordneten. Auf einer Pressekonferenz am 19. August 2026 gab der Präsident der Freien Patriotischen Bewegung (FPC) bekannt, dass die Opposition57 Punkte, zu denen sie Nawaf Salams Büro zur Rechenschaft ziehen willEr forderte eine öffentliche Sitzung zur Überwachung der Maßnahmen der Regierung.

Die Figur gibt der Offensive eine Architektur, aber sie sollte nicht mehr erzählt werden als die verfügbaren Informationen. Die 57 Punkte wurden nicht in Form eines Inventars veröffentlicht, um sie einzeln zu beschreiben. Andererseits hat Basil die Bereiche, zu denen er die Exekutive zu befragen gedenkt, klar benannt: die Umsetzung der versprochenen Reformen, die Verwaltung des Krieges und seiner Folgen, die Rüstungsfrage, das Rahmenabkommen mit Israel und vor allem die mögliche Existenz von Sicherheitstexten, die nicht veröffentlicht worden wären.

Es ist diese letzte Frage, die der Offensive eine Dimension jenseits der traditionellen Kontroverse zwischen der PLC und der Regierung gibt.

Bassil will, dass Nawaf Salam vor der Kammer sagt, oballe im Namen Libanons eingegangenen Sicherheitsverpflichtungen sind dem Parlament bekannt, oder wenn anlagen, durchführungsvereinbarungen oder ergänzende unterlagen parallel zu den amtlich veröffentlichten texten bestehen.

Bassil gibt Reformversprechen gegen Salam zurück

Der Angriff beginnt mit dem Namen, den Nawaf Salam seinem Kabinett gegeben hatte: die Regierung der « Reform und Rettung ».

Seine Ministeragenda hatte spezifische Verpflichtungen festgelegt. Es verband die Wiederherstellung des Staates mit der Wiederherstellung seiner Souveränität. Er versprach, die Unabhängigkeit der Justiz zu stärken, Wirtschafts- und Finanzreformen fortzusetzen, den Bankensektor umzustrukturieren und die Rechte der Einleger zu schützen. Die Regierung war auch verpflichtet, ein staatliches Waffenmonopol zu gewährleisten und ihre Autorität im ganzen Land zu erweitern.

Bassil greift die Firma daher nach einem Kriterium an, das er selbst nicht gewählt hat:die lücke zwischen diesem programm und den erzielten ergebnissen.

Seine Formel ist absichtlich beißen. Die Regierung, sagte er, riskiert, sich von einer « Rettungs- und Reformregierung » zu einer « Hilfsregierung » zu bewegen« rettung gegen reformen ».

Die Anklage bedeutet nicht, dass keine Reform durchgeführt wurde. Es soll argumentiert werden, dass das Vorgehen des Kabinetts nicht mehr dem Reformmandat entspricht, zu dem Nawaf Salam das Vertrauen der Abgeordneten gesucht hatte.

Die Gerichtsakte bieten auch ein konkretes Beispiel für die Komplexität dieser Bewertung. Die Reform der Organisation der Justiz ging gut voran, bis ein Gesetz verabschiedet wurde. Im Februar 2026 annullierte der Verfassungsrat jedoch den gesamten Text, insbesondere wegen einer Verletzung der verfassungsrechtlichen Anforderungen des Obersten Rates der Justiz. Mitglieder der CPL gehörten zu den Autoren eines der Appelle.

Das politische Ergebnis ist paradox: Die Regierung kann argumentieren, dass Reformen durchgeführt wurden; ihre Gegner können antworten, dass eine der großen institutionellen Reformen die verfassungsmäßige Kontrolle letztlich nicht überlebt hat.

Das ist genau die Art von Konfrontation, die Bassil jetzt im Plenarsaal tragen will.

Krieg und Waffen: Die Regierung steht vor ihren eigenen Verpflichtungen

Die zweite Front ist ansonsten sensibler, da sie Waffen und Souveränität betrifft.

Das Regierungsprogramm begnügte sich nicht mit allgemeinen Formulierungen. Es bekräftigte das Recht des Staates, seine Autorität über das gesamte Territorium auszuüben, und den Grundsatz, dass Waffen in die Verantwortung des Staates fallen sollten.

Auf der Parlamentssitzung im Juli 2025 hatte Nawaf Salam diese Linie weiter geklärt. Er hatte die Aktion der Armee südlich der Litani verteidigt und bestätigt, dass die Regierung die Ausweitung der staatlichen Souveränität nach Norden und Süden des Flusses fortsetzen wollte.

Basil nähert sich dem Fall jedoch nicht aus einer Verteidigung des militärischen Status quo. Seine früheren Positionen zeigen, dass auch er der Ansicht ist, dass das Waffenproblem gelöst werden muss. Insbesondere seine Divergenz betrifftdie Methode, die vom Libanon erhaltenen Gegenparteien und die Bedingungen, unter denen Verpflichtungen eingegangen werden, während Israel Positionen auf libanesischem Territorium beibehält.

Anfang 2026 beschrieb er die laufenden Verhandlungen als Zugeständnisse und verteidigte die Idee einer libanesischen Strategie, um gleichzeitig die Rechte des Libanon zurückzugewinnen und die Frage der Waffen der Hisbollah anzugehen.

Die Frage, die er der Regierung stellt, ist also weniger « Müssen wir das Problem der Waffen lösen? » als sie es ist« dass der Libanon akzeptierte, es zu regeln, nach welchem Zeitplan und gegen welche israelischen Verpflichtungen? »

Diese Unterscheidung ist wichtig, um seine Offensive zu verstehen.

Der wirklich heikle Punkt: Gibt es einen anderen Text?

Die dritte Front betrifft das Rahmenabkommen und seine Sicherheitskomponente.

Die Debatte ist nicht theoretisch. Ende Juni 2026 sahen die veröffentlichten Informationen über das Abkommen bereits vor, dass die libanesische Armee allmählich die Kontrolle über das Gebiet wiedererlangen würde und dass die konkreten Modalitäten durch einen Sicherheitsmechanismus festgelegt würden. Diese Komponente sollte sich unter anderem mit Verifikationsmechanismen, der Einführung und Umsetzung von Verpflichtungen in diesem Bereich befassen.

In den folgenden Wochen kursierten widersprüchliche Informationen.

Medien veröffentlichten, was sie als Elemente einer« sichere ergänzung »Manchmal als Geheimnis beschrieben. Berichte, die israelischen Quellen zugeschrieben wurden, umfassten Verifikationsmechanismen, die Demontage der militärischen Infrastruktur und die Bedingungen für einen schrittweisen israelischen Rückzug.

Aber nicht alle diese Versionen konnten unabhängig authentifiziert werden.

Noch wichtiger ist,die libanesische präsidentschaft bestritt anfang august öffentlich die existenz einer « geheimen sicherheitsergänzung ».

In diesem Bereich des Widerspruchs stellt Bassil seine Frage.

Es genügt daher nicht zu schreiben, dass der Chef der CPL die Regierung beschuldigt, ein geheimes Abkommen unterzeichnet zu haben. Eine solche Behauptung würde über das hinausgehen, was feststeht. Was er will, ist politisch präziser:dass die Regierung vor dem Parlament erscheint und offiziell erklärt, welche Texte existieren, welche genehmigt wurden, welche noch verhandelt werden und ob Durchführungsdokumente das veröffentlichte Abkommen begleiten.

Der Unterschied ist grundlegend.

Die Parlamentssitzung könnte eine Kontroverse, die durch Leaks und Dementis angeheizt wird, in ein institutionelles Problem verwandeln, das direkt an den Premierminister gerichtet ist.

Bassil hat es bereits versucht: 2025 hatte Salam gewonnen

Diese Offensive hat einen Präzedenzfall, der nicht ignoriert werden kann.

Am 15. und 16. Juli 2025 hatte das Parlament bereits zwei Tage der Kontrolle der Salam-Regierung gewidmet. Mehr als 50 Abgeordnete hatten um das Wort gebeten. Waffen, Souveränität, Reformen, öffentliche Dienste und die wirtschaftliche Situation hatten Interventionen dominiert.

Bassil hatte dann angedeutet, dass seine Gruppe eine Reihe von Fragen an die Regierung weitergeleitet hatte, die seiner Meinung nach keine zufriedenstellenden Antworten erhielten.

Nabih Berri hatte ihm einen sehr klaren verfahrenstechnischen Hinweis gegeben:fragen in frage stellenwenn er weiter gehen wollte.

Bassil hatte schließlich um ein Vertrauensvotum gebeten.

Das Ergebnis war eindeutig:69 abgeordnete hatten ihr vertrauen in die regierung erneuert, 9 hatten dagegen gestimmt und 4 hatten sich enthalten.Die neun feindlichen Stimmen entsprachen den in dieser Schlacht anwesenden Abgeordneten des Basilius-Blocks.

Dieser Präzedenzfall ändert die Lesart der Offensive vom 19. August 2026.

Die Frage ist nicht einfach, ob Bassil Nawaf Salam in einer Rede in Schwierigkeiten bringen kann. Er stand ihm bereits im Parlament gegenüber und hatte rechnerisch gesehen verloren.

Damit die neue Initiative ein echter Test für den Ministerpräsidenten wird, muss seit Juli 2025 ein Wandel stattgefunden haben:die Abgeordneten, die Salam unterstützt haben, müssen jetzt zustimmen, ihn mit der CPL anzufechten oder zumindest seine Aktion einer viel strengeren Kontrolle zu unterwerfen.

Genau das sollen die 57 Punkte ermöglichen.

Von Fragen zu Anfragen: das Verfahren zählt

Der Unterschied zwischen einer Frage und einer Anfrage ist nicht nur semantisch.

Die parlamentarische Kontrolle ermöglicht es den Abgeordneten, die Regierung zu ihren Handlungen zu befragen. Aber eine Untersuchung eröffnet eine politisch schwerere Sequenz. Nach Reaktionen und Debatten der Regierung kann die Diskussion zur Frage des Vertrauens führen.

Bassil kennt diese Mechanik seit er sie im Juli 2025 eingesetzt hat.

Ihre neue Forderung zielt daher darauf ab, die seither angesammelte Kritik von einer politischen auf eine institutionelle Bühne zu verlagern. Die 57 Punkte müssen das Thema der Debatte sein; die öffentliche Versammlung muss die Arena sein; Die Vertrauensfrage ist im Hintergrund das ultimative Druckinstrument.

Aber Basil kontrolliert das Verfahren nicht allein.

Nabih Berri hält den ersten Schlüssel

Hier kommt Nabih Berri ins Spiel.

Der Sprecher der Kammer entscheidet offensichtlich nicht über den Inhalt der Antworten von Nawaf Salam oder über die Abstimmung der Abgeordneten. Sie hat jedoch eine entscheidende Macht über die Organisation der parlamentarischen Arbeit.

Ohne Vorladung bleiben die 57 Punkte eine Widerspruchsakte.

Mit einer Screening-Sitzung werden sie zu Fragen, die die Regierung unter den Augen des Hauses öffentlich beantworten muss.

Berris Rolle ist umso interessanter, als seine Beziehungen zu Bassil nicht mehr auf ihre frühere Konfrontation reduziert werden können. Am 30. Juni 2026 trafen sich die beiden Männer in Ain al-Tinah. Bassil hatte dann angedeutet, dass er mit Berri mehrere Bedenken teilte, einschließlich der Ablehnung einer internen Konfrontation und der Notwendigkeit, die militärische Institution zu schützen.

Berri äußerte auch seine eigenen Vorbehalte, wie das Rahmenabkommen institutionell behandelt werden sollte.

Dies bedeutet in keiner Weise, dass es die 57 Beschwerden der CPL übernehmen wird. Dies bedeutet jedoch:einige Fragen von Basil zu Sicherheitsabkommen und ihrer institutionellen Behandlung sind in der politischen Landschaft nicht völlig isoliert.

Der Sprecher ist daher in einer bestimmten Position. Die Einberufung der Sitzung würde es dem Parlament ermöglichen, Themen zu übernehmen, die zwischen der Regierung, der Präsidentschaft, Unterhändlern und ausländischen Vermittlern umfassend diskutiert wurden. Aber das gleiche Treffen würde Basil die Plattform bieten, die er fordert, um seine Opposition in eine organisierte Offensive zu verwandeln.

Die 57 Beschwerden werden auch die Opposition testen

Das ist letztlich das Paradox der Initiative.

Nawaf Salam wird getestet, wenn die Sitzung stattfindet, aber Gebran Bassil wird ebenfalls getestet.

Der Präzedenzfall vom Juli 2025 zeigte, dass er das Parlament zwingen könnte, über die Regierung abzustimmen, ohne es zu schaffen, sich über seine eigene Seite zu versammeln. Das Kabinett gewann dann eine komfortable parlamentarische Legitimität mit 69 Stimmen zurück.

Im August 2026 war die Situation anders. Das Rahmenabkommen, militärische Operationen im Süden, Waffendiskussionen, Fragen zu den Sicherheitsmodalitäten und die Schwierigkeiten der Reformen haben die Herausforderungen vervielfacht.

Aberunzufriedenheit ist nicht genug, um eine opposition zu bilden.

Einige Abgeordnete mögen die Bedingungen des Sicherheitsabkommens kritisieren und gleichzeitig Nawaf Salam unterstützen. Andere können der Regierung vorwerfen, dass sie sich nicht schnell genug auf das Waffenmonopol bewegt hat. Wieder andere können ihre wirtschaftliche Bilanz herausfordern, ohne eine Regierungskrise zu verursachen.

Die 57 von Bassil angekündigten Punkte werden daher eine sehr konkrete Funktion haben, wenn sie in den Plenarsaal kommen: diese verschiedenen Kritiker zu zwingen, zu zählen.

Die Sitzung würde dann zwei Leistungsverhältnisse gleichzeitig messen. Die erste betrifft Nawaf Salam: Wie viele der 69 Stimmen, die ihn im Juli 2025 unterstützt hatten, würden nach einer weiteren Konfrontation auf seiner Liste hinter seiner Regierung bleiben? Der zweite betrifft Bassil: Kann er endlich eine Reihe von Kritiken, die von verschiedenen Lagern geteilt werden, in eine gemeinsame parlamentarische Strategie umwandeln?

Vorerst bleibt dieser Doppeltest von einer unmittelbareren Entscheidung ausgesetzt. Die 57 Punkte existieren politisch, Bassil bittet um ihre Prüfung öffentlich und der Präzedenzfall von 2025 zeigt, wie weit eine Kontrollsitzung führen kann. Nun ist es an Nabih Berri zu entscheiden, ob diese Konfrontation wirklich in den Plenarsaal kommt.