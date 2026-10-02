436 Schulen beschädigt, mehr als 100.000 Kinder bedroht: Krieg stellt eine dauerhafte Krise für die Bildung im Libanon dar

Im Libanon wurden 436 Schulen durch den Krieg beschädigt und mehr als 100.000 Kinder laufen Gefahr, nicht in den normalen Unterricht zurückzukehren. Wiederaufbau, Vertreibung, Armut und psychische Gesundheit stellen eine dauerhafte Bedrohung für ihre Bildung dar. Die Wiederherstellung von Schulen wird jetzt zu einer wesentlichen Voraussetzung für die Rückkehr von Familien in die betroffenen Gebiete.

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Die Folgen des Krieges im Libanon beschränken sich nicht mehr auf die Zerstörung von Wohnraum, Vertreibung oder wirtschaftliche Verluste. Sie beeinflussen jetzt direkt die Fähigkeit einiger Kinder, eine normale Schulbildung zu verfolgen. Am 1. Oktober 2026 machte Präsident Joseph Aoun eine besonders beunruhigende Beobachtung während seines Treffens im Baabda-Palast mit der Exekutivdirektorin von UNICEF, Catherine Russell. Nach den auf dem Treffen vorgestellten Daten waren 436 Schulen beschädigt worden und mehr als 100.000 Kinder waren gefährdet, ihre Klassenzimmer und Schulen nicht erreichen zu können.

Diese Zahlen stellen den Wiederaufbau in eine andere Perspektive. Die Reparatur von Straßen und Gebäuden wird nicht ausreichen, um die betroffenen Gebiete zu stabilisieren, es sei denn, Familien können ihre Kinder in die Schule einschreiben. Mehrere Haushalte zögern bereits, die Jüngsten in ihre Dörfer zu bringen, bis Schulen und wichtige Dienste in Betrieb sind. Einige Familien bleiben getrennt. Die Schulfrage wird sowohl ein Bildungs-, soziales und territoriales Problem. Es bedingt die Rückkehr von Vertriebenen und könnte Folgen für mehrere Jahre hinterlassen, wenn Schulunterbrechungen andauern.

436 beschädigte siedlungen und eine unsichere rückkehr

Die Zahl der 436 beschädigten Schulen gibt ein erstes Maß für das Ausmaß des Problems. Es bedeutet nicht, dass alle diese Einrichtungen vollständig zerstört oder dauerhaft unbrauchbar sind. Verfügbare Quellen bieten keine Aufschlüsselung, um leicht betroffene Schulen von solchen zu unterscheiden, die einen schweren Wiederaufbau erfordern. Dieser Mangel an Details verbietet die automatische Assimilation von 436 Schulen in so viele außer Betrieb befindliche Schulen. Es zeigt jedoch das geografische und materielle Ausmaß des Schadens, dem das Bildungssystem ausgesetzt ist.

Die zweite ist noch direkter mit Kindern verbunden. Mehr als 100.000 von ihnen würden Gefahr laufen, keinen Zugang zu ihren Klassen und Schulen zu haben. Auch hier muss zwischen Risiko und effektivem De-Schooling unterschieden werden. Die Zahl bedeutet nicht, dass bereits 100.000 Schüler die Schule abgebrochen haben. Es bezieht sich auf eine Bevölkerung, deren Bildungskontinuität durch Zerstörung, Vertreibung, Transportprobleme und den Zustand der Dienstleistungen in den betroffenen Gebieten geschwächt ist.

Diese Unterscheidung mindert nicht die Ernsthaftigkeit des Problems. Je länger eine Schulpause dauert, desto schwieriger wird es, zu einem normalen Bildungsrhythmus zurückzukehren. Die Schüler müssen Schulen, Lehrer, Programme und Familienstabilität finden. Für jüngere Menschen können mehrere Monate der Trennung das grundlegende Lernen beeinflussen. Für Jugendliche können Unterbrechungen Untersuchungen, Beratung und Weiterbildung beeinflussen. Die Quellen vom 2. Oktober liefern keine detaillierte Messung der Lernverluste. Sie zeigen jedoch, dass die Behörden den Zugang zu Bildung bereits als eine der größten Herausforderungen der Wiederaufbauphase betrachten.

Schule wird zur Bedingung für Familienrückkehr

Die Situation in den betroffenen Regionen zeigt vor allem ein Phänomen, das über das Bildungsministerium hinausgeht. Familien, die ihre Gemeinden während der Feindseligkeiten verlassen haben, kehren nicht unbedingt zusammen zurück. Einige Erwachsene können in ihr Dorf zurückkehren, um den Zustand ihres Hauses zu überprüfen, die Aktivität wieder aufzunehmen oder neu aufzubauen. Kinder bleiben manchmal woanders, wenn die örtliche Schule sie nicht aufnehmen kann.

Diskussionen mit internationalen Organisationen haben diese Familienfragmentierung hervorgehoben. Eltern zögern, ihre Kinder zurückzubringen, bevor sie wissen, dass eine Institution funktioniert und dass wesentliche Dienstleistungen verfügbar sind. Die Rehabilitierung von Schulen wird somit zur Bedingung für eine Bevölkerungsstabilisierung. Ohne sie kann die Rückkehr vorübergehend oder unvollständig sein, auch wenn sich die Sicherheitsbedingungen verbessern.

Diese Situation verändert die Art und Weise, wie der Wiederaufbau definiert wird. Ein repariertes Haus reicht nicht aus, um einer Familie eine nachhaltige Rückkehr zu ermöglichen. Wasser, Strom, Pflege, Transport und eine Schule werden ebenfalls benötigt. Die Sanierung von Schulen muss daher mit anderen lokalen Infrastrukturen in Betracht gezogen werden. Eine Schule ohne Wasser oder sicheren Zugang kann ihre Tätigkeit normalerweise nicht wieder aufnehmen. In ähnlicher Weise löst die Wiedereröffnung einer Einrichtung das Problem nicht, wenn Familien noch fern von ihrem Dorf leben oder wenn das tägliche Reisen schwierig bleibt.

Aus diesem Grund verbinden die Gespräche mit den Vereinten Nationen jetzt die Schulrehabilitation mit Rückkehr- und Erholungsprogrammen. Bildung erscheint nicht mehr als ein Fall, der nach dem materiellen Wiederaufbau behandelt werden muss. Sie wird eines ihrer Instrumente.

Der Süden konzentriert einen wesentlichen Teil der Schwierigkeiten

Die von militärischen Operationen betroffenen Regionen, insbesondere im Süden, haben mehrere Hindernisse. Die Infrastruktur war beschädigt, einige Familien waren vertrieben worden und mehrere Orte litten weiterhin unter den direkten Folgen der Sicherheitslage. Präsident Joseph Aoun betonte die Notwendigkeit, den Kindern und Familien, die in den am stärksten gefährdeten Gebieten leben, besondere Aufmerksamkeit zu schenken und Programme zu entwickeln, die den Zugang zu Bildung, Schutz und grundlegenden Dienstleistungen gewährleisten.

Dieser Ansatz zeigt, dass nicht alle Schüler den gleichen Schwierigkeitsgrad haben. Ein Kind, dessen Schule in einem wieder zugänglichen Bereich leicht beschädigt wurde, befindet sich nicht in der gleichen Situation wie ein anderes Kind, das in einer Gegend lebt, in der die grundlegende Infrastruktur außer Betrieb bleibt. Der Wiederaufbau muss daher Prioritäten setzen, anstatt eine identische Antwort auf das gesamte Territorium zu geben.

Die Rehabilitierung von Siedlungen kann auch helfen, Populationen zu etablieren. Eine wiedereröffnete Schule bietet nicht nur einen Bildungsdienst. Sie berichtet, dass eine Lokalität wieder zu funktionieren beginnt. Es ermöglicht Eltern, eine Aktivität wieder aufzunehmen, ohne ihre Kinder in einem anderen Bereich halten zu müssen. Es kann auch den Druck auf Schulen in Gebieten verringern, in denen Vertriebene untergebracht wurden.

Umgekehrt verlängert eine Schule, die geschlossen bleibt, die Auswirkungen der Vertreibung. Die Familien müssen zwischen der Rückkehr nach Hause und der Aufrechterhaltung der Kontinuität der Bildung ihrer Kinder wählen. Diese Spannung kann lange dauern, nachdem die Kämpfe vorbei sind.

Armut macht eine Schulpause zu einem Risiko des Schulabbruchs

Joseph Aoun warnte auch vor den langfristigen Folgen von Armut und der Unterbrechung der Schulbildung. Diese Assoziation ist unerlässlich. Ein Kind, das vorübergehend seiner Einrichtung beraubt ist, kann theoretisch sein Studium wieder aufnehmen, wenn letzteres wiedereröffnet wird. Die Situation wird jedoch schwieriger, wenn die Familie ihre Wohnung, ihre wirtschaftliche Tätigkeit oder einen Teil ihres Einkommens verloren hat.

Finanzieller Druck kann die Prioritäten zu Hause ändern. Schultransportkosten werden immer schwieriger zu tragen. Die Kosten für Lieferungen und Reisen sind höher. In den zerbrechlichsten Fällen kann das Kind zu einer Erwerbstätigkeit gedrängt werden. Der Präsident erwähnte ausdrücklich das Risiko einer Zunahme der Kinderarbeit als mögliche Folgen der Krise.

Die verfügbaren Quellen liefern keine Zahlen, um die aktuellen Trends bei Kinderarbeit in den betroffenen Regionen zu messen. Es wäre daher nicht gerechtfertigt, eine bereits quantifizierte Erhöhung abzuziehen. Die Warnung betrifft das Risiko. Es wird jedoch wichtiger, wenn mehrere Faktoren kombiniert werden: Armut, beschädigte Schule, Vertreibung und Verlust des Familieneinkommens.

Der Bildungsaufbau muss daher die wirtschaftlichen Zwänge der Haushalte berücksichtigen. Die Rückgabe eines Gebäudes in einen Zustand garantiert nicht, dass alle Schüler zurückkehren. Die am stärksten gefährdeten Familien benötigen möglicherweise Unterstützung, um Kinder im Schulsystem zu halten.

Psychische Gesundheit, zweite Krise hinter zerstörten Gebäuden

Die psychologische Dimension ist auch in den Baabda-Anliegen wichtig. Kinder, die in den betroffenen Gebieten lebten, litten unter den direkten und indirekten Auswirkungen des Krieges auf ihre Familie und soziale Stabilität. Der Vorsitzende verwies auf die Folgen für die psychische Gesundheit und warnte vor der Gefahr dauerhafter Auswirkungen, wenn Schwierigkeiten nicht schnell und methodisch angegangen werden.

Der Wiederaufbau von Schulen kann daher nicht nur Immobilien sein. Eine Institution kann ihre Türen wieder öffnen und Studenten willkommen heißen, die von Vertreibung, Zerstörung ihrer täglichen Umgebung oder Trennung von ihren Familien geprägt sind. Lehrer selbst haben möglicherweise die gleichen Ereignisse erlebt. Die Wiederaufnahme der Kurse reicht nicht automatisch aus, um die vorherigen Bedingungen zu finden.

Die Quellen des Korpus liefern keine klinische Bewertung der psychischen Gesundheit der betroffenen libanesischen Kinder. Daher ist es nicht möglich, eine genaue Prävalenz zu bestimmen oder Störungen zu quantifizieren. Sie zeigen jedoch, dass dieses Problem jetzt in die offizielle Diagnose integriert ist. Es ist mit den Risiken von Armut, Schulunterbrechung und familiären Störungen verbunden.

Das Thema ist umso wichtiger, als die Schule einer der Hauptbereiche der Rückkehr in eine Routine sein kann. Regelmäßige Zeitpläne, die Anwesenheit von Lehrern und der Kontakt mit anderen Schülern können dazu beitragen, einen täglichen Rahmen wiederherzustellen. Aber um diese Rolle zu erfüllen, müssen die Siedlungen über die notwendigen menschlichen und materiellen Ressourcen verfügen.

Wiederaufbau mit rückläufiger humanitärer Finanzierung

Die finanzielle Schwierigkeit ist nicht auf Familien beschränkt. Internationale Organisationen selbst sind mit reduzierten Mitteln für humanitäre und Entwicklungsprogramme konfrontiert. Dieses Thema wurde in Gesprächen mit Catherine Russell explizit angesprochen. Der Präsident forderte, dass die Bedürfnisse des Libanon und seiner Kinder zu den Prioritäten der internationalen Geber gehören.

Dieser Rückgang der Ressourcen tritt zu einer Zeit auf, in der die Anforderungen steigen. Es ist notwendig, Einrichtungen zu reparieren, Familien zu unterstützen, Wasser und Gesundheitsdienste wiederherzustellen, psychologische Folgen zu behandeln und die Rückkehr von Vertriebenen zu begleiten. Die gleichen Geber werden um Wohnraum, Infrastruktur, Gesundheit, Landwirtschaft und Gemeinden gebeten.

Die Bildung steht daher im Wettbewerb mit anderen Notfällen, die selbst für den Betrieb von Schulen unerlässlich sind. Die Sanierung einer Einrichtung in einem privaten Wasserdorf reicht nicht aus. Die Wiederherstellung der Pumpen ohne Reparatur der Schule erlaubt es Familien nicht, mit ihren Kindern zurückzukehren. Investitionen müssen koordiniert werden.

Dies ist eine der wichtigsten Herausforderungen der aktuellen Phase. Der Wiederaufbau kann nicht mehr in völlig getrennten Sektoren organisiert werden. Die Bedürfnisse sind voneinander abhängig und die Ressourcen begrenzt. Bei der Auswahl der Prioritäten muss daher die Fähigkeit einer Investition berücksichtigt werden, gleichzeitig die Rückkehr, Bildung und Erholung des lokalen Lebens zu erleichtern.

Kommunen und lokale Dienstleistungen werden unverzichtbar

Diskussionen über die Erholung der betroffenen Gebiete zeigen auch, dass Gemeinden eine zentrale Rolle spielen. Sie müssen Abfall, lokale Straßen, bestimmte Dienstleistungen und die unmittelbaren Bedürfnisse der Bewohner verwalten. Mehrere Anträge wurden gestellt, um ihre Kapazitäten zu stärken, unter anderem durch den unabhängigen Gemeindefonds und die Bereitstellung von Ausrüstung.

Für die Schule ist diese lokale Dimension entscheidend. Der tägliche Betrieb hängt von der unmittelbaren Umgebung ab: Zugang, Wasser, Sanitäreinrichtungen, Strom und Transport. Selbst wenn das Gebäude unter einer anderen Verwaltung steht, beeinflusst der Zustand der Gemeinde direkt ihre Fähigkeit, Studenten unterzubringen.

Die Vereinten Nationen haben in vielen Gemeinden Felduntersuchungen durchgeführt, um den Bedarf zu ermitteln. Die Priorität für Wasser, Schulen und Gesundheitszentren zeigt, dass die Stabilisierung von Dörfern auf einer Reihe von Dienstleistungen und nicht auf einer einzigen Infrastruktur beruht.

Die Koordinierung wird also zu einem Problem an sich. Nationale Institutionen, Gemeinden, internationale Agenturen und Geberländer sind in denselben Gebieten tätig. Ohne eine klare Aufteilung der Verantwortlichkeiten können einige Orte mehrere Interventionen erhalten, während andere unzureichend abgedeckt bleiben.

Mehr als 100.000 Kinder sind auch ein Thema für das Humankapital

Joseph Aoun präsentierte den Schutz von Kindern als Schutz des Humankapitals des Landes. Die Formel erhält eine besondere Bedeutung in einem Libanon, der bereits mit einer anhaltenden Wirtschaftskrise und einem starken Migrationsdruck konfrontiert ist. Eine signifikante Unterbrechung der Schulbildung kann zu Konsequenzen führen, die erst einige Jahre später sichtbar werden.

Das Risiko betrifft zunächst die erworbenen Fähigkeiten. Studierende, die Verzögerungen ansammeln, können es schwieriger finden, ihr Studium fortzusetzen. Dann geht es um Ungleichheiten. Familien mit Ressourcen können leichter alternative Lösungen finden, Reisen finanzieren oder Institutionen wechseln. Die ärmsten Haushalte haben weniger Möglichkeiten.

Die Bildungskrise kann daher bestehende Lücken vergrößern. Zwei Kinder, die von der gleichen Zerstörung betroffen sind, werden nicht unbedingt die gleiche Flugbahn erleben. Eine Person, deren Familie eine vorübergehende Lösung bewegen oder finanzieren kann, wird leichter seine Schulkontinuität aufrechterhalten. Die Person, deren Haushalt sein Einkommen verloren hat, bleibt eher außerhalb der Schule.

Genau deshalb sollten die erwähnten 100.000 Kinder nicht nur als administrativer Indikator angesehen werden. Sie stellen ein Risiko der sozialen Fragmentierung dar. Je länger die Zeit der Unsicherheit, desto schwieriger werden die Folgen zu korrigieren.

Schnell reparieren, ohne jahrelang vorübergehend umzubauen

Sofortige Reaktion kann temporäre Lösungen erfordern. Vorübergehende Bildungsräume, Umwidmungen von Schulen oder geeignete Vorkehrungen können es den Schülern ermöglichen, während der Arbeit im System zu bleiben. Aber das Provisorische selbst stellt eine Gefahr dar: aus Mangel an Finanzierung dauerhaft zu werden.

Der Libanon muss daher zwei Kalender verwalten. Der erste ist der Notfall. Kinder sollten daran gehindert werden, ein Schuljahr zu verlieren, weil ihre Schule noch nicht repariert wurde. Der zweite Punkt ist der nachhaltige Wiederaufbau. Die beschädigten Schulen müssen rehabilitiert und die für ihr normales Funktionieren notwendigen Dienste wiederhergestellt werden.

Der Exekutivdirektor von UNICEF betonte den Schutz von Kindern und verwies auf die Unterstützung der Wiederherstellung und die Stärkung von Systemen zur Erbringung wesentlicher Dienstleistungen, einschließlich Bildung, Gesundheit, Wasser und Sanitäreinrichtungen. Dieser Ansatz reagiert direkt auf das aktuelle Problem: Notstand und Wiederaufbau können nicht mehr als zwei völlig getrennte Perioden behandelt werden.

Jeder Monat zählt jetzt für Familien, die zögern, zurückzukehren. Eine Schule, die wieder in Betrieb ist, kann es Dutzenden oder Hunderten von Kindern ermöglichen, zurückzukehren und ihre Häuser zu stabilisieren. Auf der anderen Seite kann eine längere Schließung einen vorübergehenden Umzug in eine nachhaltige Installation anderswo verwandeln.

Die Schule wird zu einem der ersten Indikatoren für eine echte Rückkehr zur Normalität

Die 436 beschädigten Schulen geben ein materielles Bild der Krise. Die mehr als 100.000 Kinder, die Gefahr laufen, den normalen Zugang zu ihren Klassen zu verlieren, geben ihnen die menschliche Dimension. Aber es geht um mehr als diese beiden Zahlen. Der Betrieb der Anlagen wird zu einem der besten Indikatoren für die Fähigkeit der betroffenen Regionen, zu einem normalen Leben zurückzukehren.

Wenn Schulen wieder öffnen, haben Familien einen zusätzlichen Grund, zurückzukommen. Eltern können ihre Aktivitäten reorganisieren. Kinder sind wieder in einer Routine. Dörfer beginnen, als Gemeinschaften zu funktionieren und nicht nur als reparierte Gebäude.

Wenn Schulen geschlossen bleiben, bleibt der Wiederaufbau unvollständig. Familien teilen sich weiterhin zwischen ihren Heimatgemeinschaften und wo Kinder studieren können. Die Ausgaben steigen. Die Gefahr des Stillstands setzt sich. Armut und Kinderarbeit können diesen Zusammenbruch verschärfen, während die psychologischen Folgen unbeantwortet bleiben.

Libanons Bildungsherausforderung besteht nicht mehr nur darin, 436 Gebäude zu restaurieren. Es soll verhindern, dass eine kriegsbedingte Krise zu einem dauerhaften Bruch für mehr als 100.000 Kinder wird. Die Geschwindigkeit, mit der Schulen, Wasser, Gesundheitsdienste und lokale Infrastruktur wiederhergestellt werden, wird weitgehend bestimmen, ob Familien in ihre Häuser zurückkehren können und ob Kinder zu einer stabilen Bildung zurückkehren werden.

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