Ausblick: Der globale Zusammenbruch geht am Freitag weiter

Der globale Ausfall von Outlook geht am Freitag, den 13. November weiter. Microsoft repariert Exchange Online nach begrenzten Ergebnissen weiter. Zu den Störungen gehören auch Microsoft 365-Funktionen, einschließlich Teams und Copilot-Kalender. In Australien meldet das Meteorological Office Schwierigkeiten bei der Kontaktaufnahme per E-Mail, aber seine Warnungen bleiben verfügbar. In den Vereinigten Staaten verschob Workhorse seine Präsentation der Ergebnisse. Die IT-Gruppe kündigt noch keine allgemeine Erholung an und stabilisiert weiterhin ihre Server.

5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Der globale Ausfall von Outlook geht am Freitag, den 13. November 2026 weiter. Störungen betreffen Exchange Online Messaging und mehrere Microsoft 365-Funktionen, nach einer Nacht von Reparaturversuchen. In seinem um 8:56 Uhr Beiruter Zeit veröffentlichten Lagebericht stellt Microsoft immer noch nur begrenzte Fortschritte fest. Die Gruppe erweitert ihre Fähigkeiten mit virtuellen Maschinen und überprüft die Anwendung ihrer Patches nach dem Neustart der Server.

Der Vorfall geht über Inboxes hinaus. Es stört den professionellen Austausch, Kalenderfunktionen und einige administrative Tools. US-Unternehmen und australische Regierungsbehörden haben konkrete Konsequenzen für ihre Operationen angekündigt. Microsoft hat in dieser Situation keine allgemeine Erholung angekündigt.

Ein Outlook-Ausfall, der seit Donnerstag läuft

Die Interchange Online Follow-up-Blatt zeigt den Beginn des Vorfalls am Donnerstag, 12. November, um 1617 UTC, 1817 Stunden in Beirut. Es bleibt als Service-Degradation Freitagmorgen klassifiziert. Zwei Referenzen folgen der Krise: EX1550543 für Messaging und MO1550821 für Auswirkungen auf andere Microsoft 365-Dienste.

Die Schwierigkeiten betreffen verschiedene Möglichkeiten, auf E-Mails zuzugreifen. Outlook im Web und Desktop-Anwendung kann eine Box nicht öffnen. Mobile Verbindungen und Anwendungen, die die Austauschschnittstellen verwenden, können ebenfalls auf Fehler stoßen. Die Zustellung von Nachrichten kann sich verzögern. E-Mail-Systeme, die in Organisationen installiert sind, können auch beim Handel mit Exchange Online gestört werden.

In den USA haben die Problemberichte am Donnerstag stark zugenommen. Laut einer Nachrichtenagentur verzeichnete Downdetector gegen 13 Uhr an der Ostküste einen Spitzenwert von rund 138.000 Berichten über Outlook. Diese Erklärung misst die auf dieser Plattform eingereichten Rücksendungen, nicht die Gesamtzahl der privaten Kuriere. Die Berichte gingen dann zurück, ohne dass Microsoft das Ende der Panne bestätigte.

Wiederhergestellte Server, dann wieder instabil

Microsoft erkannte zunächst einen Kapazitätsverlust: Server wurden nicht mehr verfügbar und verschoben ihre Last auf noch aktive Geräte. Die Gruppe verteilte die Verbindungen neu und startete die betroffenen Maschinen neu. Er hat auch Bereitstellungen und Konfigurationsänderungen während seiner Forschung ausgesetzt.

Die Rückkehr in den Dienst erwies sich als schwierig. Einige Maschinen begannen aufzuhören zu reagieren, als sie Verkehr erhielten. Die Teams testeten Verkehrsbeschränkungen, Routingänderungen und die Rückkehr zu einer kürzlichen Netzwerkkonfiguration. Am Freitagmorgen stabilisierten sie die Infrastruktur weiter und erhöhten ihre Kapazität.

Microsoft gibt an, dass es keine böswilligen Aktivitäten kennt, die diesen Vorfall verursacht haben. Die endgültige Ursache muss noch ermittelt werden. Die Gruppe plant einen Post-Occurrence-Bericht mit den technischen Schlussfolgerungen und Präventionsmaßnahmen.

Teams sind nicht ganz unten

Die Folgen variieren je nach Anwendungen und deren Funktionen. Für Teams weist Microsoft darauf hin, dass Anrufe, Besprechungen, Gruppendiskussionen und Kanalnachrichten weiterhin allgemein verfügbar sind. Zu den Schwierigkeiten gehören die Funktionen im Zusammenhang mit Exchange: Anzeigen eines Kalenders, Planung einer Besprechung, Senden einer Einladung oder Ändern eines Termins.

Copilot darf nicht antworten oder auf Arbeitsdaten zugreifen. Planner und To Do haben ebenfalls Schwierigkeiten. Einige Administrationsbildschirme und Schutz- oder Compliance-Funktionen sind betroffen. Auf der anderen Seite zeigt Microsoft an, dass der Zugriff auf Dateien, die direkt in SharePoint Online gespeichert sind, funktionsfähig bleibt.

Von Organisationen bereits angekündigte Konsequenzen

In Australien gab das Meteorologische Amt am Freitag, den 13. November, eine Mitteilung heraus. Die Organisation warnt, dass ihre Kunden und Journalisten sie möglicherweise nicht per E-Mail erreichen können. Es leitet sie an das Telefon und gibt an, mit Microsoft in Kontakt zu sein.

Das Präsidium weist darauf hin, dass seine Prognosen und Warnungen nicht betroffen sind. Sie bleiben auf ihrer Website und in der BOM Weather App zugänglich. Die angekündigte Störung betrifft daher ihre elektronische Kommunikation, nicht die Ausstrahlung ihrer Wetterwarnungen.

In den Vereinigten Staaten hat die Workhorse Group die Präsentation ihrer Quartalsergebnisse verschoben. Das Unternehmen sollte seine Konferenz am Donnerstag, den 12. November, um 16:30 Uhr Ostküstenzeit abhalten. Sie verlegte es gleichzeitig auf Montag, den 16. November, und zitierte ausdrücklich die Störungen, die durch den globalen Zusammenbruch von Microsoft verursacht wurden. Seine Abschlusserklärung soll vor dieser Konferenz veröffentlicht werden.

Microsoft setzt seine regionalen Reparaturen fort. Die Bereitstellung von Servern reicht noch nicht aus: Teams müssen ihre Stabilität überprüfen, wenn die Benutzerverbindungen wieder aufgenommen werden.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews