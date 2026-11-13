After-FINUL: Salam bereitet die Diskussionen vor

Nawaf Salam berät nach dem Finale vor Mike Waltz erwarteten Besuch. Eine Regierungsquelle berichtet von libanesischen Vorbehalten über direkte militärische Koordination und private Unternehmen. Die Debatte konzentrierte sich auch auf eine mögliche Resolution des Sicherheitsrates, während die G7 eine neue Sicherheitsarchitektur unterstützten.

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Nawaf Salam bereitet Gespräche über die Zeit nach dem Ende mit Washington vor. Laut einer Regierungsquelle, die am Freitag, den 13. November von einer libanesischen Tageszeitung zitiert wurde, intensiviert der Premierminister die Konsultationen über den Mechanismus zur Überwachung des Südens nach dem Abzug der Friedenstruppen. Diese Quelle berichtet von zwei libanesischen Weigerungen: direkte Koordination zwischen den libanesischen und israelischen Armeen und der Einsatz privater Unternehmen zur Durchführung dieser Mission.

Dieser Austausch geht einem erwarteten Besuch von Mike Waltz, dem Vertreter der Vereinigten Staaten bei den Vereinten Nationen, voraus. Die gleiche Quelle wurde für Montag, den 16. November angekündigt. Die libanesische Presse verweist auf eine zweitägige Reise am 16. und 17. November. Salam beabsichtigt, die amerikanischen Vorschläge zu prüfen, bevor er die Formel klarstellt, die Beirut verteidigen wird.

Es gibt zwei miteinander verbundene Verhandlungen: die Funktionen der internationalen Präsenz im Süden und ihren diplomatischen Rahmen. Neben der Frage der Ablösung von UNIFIL kommt eine mögliche Resolution des Sicherheitsrates zu den neuen Regelungen hinzu.

Nach FINUL: Die Reserven, die Beirut verliehen wurden

Laut Regierungsquelle diskutierte Salam die Zukunft des Südens ausführlich mit António Guterres am Rande der COP31 in Antalya. Ihr Treffen spiegelt sich in den Reiseaufzeichnungen des Premierministers vom 11. November wider. Die Einzelheiten ihrer Diskussionen über die Rotation der Friedenstruppen werden von dieser Quelle berichtet, ohne dass ein gemeinsamer Bericht zu diesen Vorschlägen veröffentlicht wurde.

Die Regierung würde versuchen, drei Funktionen zu erhalten, die derzeit von UNIFIL ausgeführt werden: Überwachung des Bodens, Meldung von Vorfällen und Aufrechterhaltung der Kommunikation. Die Reduzierung der Eskalation wäre der andere Schwerpunkt der Konsultationen. Der gewünschte Mechanismus muss daher eine Verbindungskapazität in einer Region aufrechterhalten, in der militärische Zwischenfälle regelmäßig widersprüchliche Versionen liefern.

Die Quelle schreibt Beirut eine Opposition gegen direkte Kontakte zwischen den beiden Armeen im zukünftigen Mechanismus zu. Es berichtet auch über die Ablehnung einer Formel, an der private Unternehmen beteiligt sind. Sie zitiert Blackwater als Vergleich mit der irakischen Erfahrung, ohne die Auswahl eines Unternehmens oder den Abschluss eines Vertrags für den Libanon bekannt zu geben.

Laut diesem Bericht befürwortet Washington einen breiteren Verifikationsmechanismus anstelle der Erneuerung des traditionellen Funktionierens von UNIFIL. Die Diskussionen müssen noch den zivilen oder militärischen Status der Interessengruppen klären. Die Quelle zeigt an, dass Salam die Erklärungen des amerikanischen Abgesandten zu diesem Punkt hören möchte.

Ein libanesisches Ersuchen an den Sicherheitsrat?

Eine weitere libanesische Zeitung berichtet am Freitag von einem anderen Szenario: Die Vereinigten Staaten möchten, dass Beirut selbst den Sicherheitsrat auffordert, das Rahmenabkommen in eine neue Resolution aufzunehmen. Die Zeitung stützt sich auf anonyme Informationen und präsentiert diesen Ansatz als eine geplante US-Orientierung, nicht als einen bereits vom Libanon eingereichten Antrag.

In dieser Lesung wäre der libanesische Ursprung des Antrags diplomatisch. Washington könnte das Projekt als Reaktion auf eine staatliche Initiative vorstellen. Die Zeitung glaubt, dass diese Konfiguration eine russische oder chinesische Opposition politisch schwieriger machen würde. Es gibt keinerlei Verpflichtung Moskaus oder Pekings, einen Text zu unterstützen.

Die Regeln des Rates bleiben die der UN-Charta. Eine Entschließung zu einer inhaltlichen Frage erfordert mindestens neun Ja-Stimmen und kann durch die negative Stimme eines ständigen Mitglieds blockiert werden. Die Vereinigten Staaten, Frankreich, Großbritannien, Russland und China haben diese Macht. Nachsicht von einem ständigen Mitglied steht Adoption nicht entgegen, wenn die Neun-Stimmen-Schwelle erreicht ist.

Eine Beirut-Initiative würde daher in politischen Verhandlungen schwer wiegen, ohne diese Regeln zu ändern. Der Inhalt eines möglichen Entwurfs, die Festlegung von Verpflichtungen und die Positionen der Ratsmitglieder bleiben im Mittelpunkt der Diskussionen.

G7 unterstützt neue Sicherheitsarchitektur

Die öffentlichen Positionen der libanesischen Partner geben bereits einige Hinweise. In ihrer Erklärung vom 12.11. forderten die G7-Außenminister eine starke und dauerhafte Sicherheitsarchitektur nach UNIFIL. Sie unterstützen die libanesischen Streitkräfte gemäß Resolution 1701 und unterstützen die Umsetzung des trilateralen Rahmens.

Die Minister fordern auch Fortschritte in den Pilotgebieten. Sie verbinden die überprüfbare Entwaffnung der Hisbollah, die Umverteilung der israelischen Streitkräfte und den Einsatz der libanesischen Armee. Sie bekräftigen ihre Unterstützung für die Souveränität und territoriale Integrität des Landes.

Während seines Treffens mit Marco Rubio am Rande dieses Treffens verteidigte Jean-Noël Barrot die Notwendigkeit, ein Sicherheitsvakuum zu vermeiden. Der am 12. November veröffentlichte französische Bericht erwähnt die Arbeit an einer Sicherheitsarchitektur nach dem Rückzug. Es gibt nicht die Stärke, den Befehl oder den Status einer Ersatzkraft an.

Der geplante Übergang zum 31. Dezember

Mit der Resolution 2790 werden die UNIFIL-Operationen zum 31. Dezember 2026 beendet. Er sieht dann in Absprache mit der libanesischen Regierung und den beitragenden Ländern innerhalb eines Jahres einen geordneten und sicheren Rückzug vor. Während dieser Phase behält die Mission begrenzte Funktionen, einschließlich des Schutzes ihres Personals und im Rahmen ihrer Fähigkeiten einen Beitrag zum Schutz der Zivilbevölkerung.

Der Text fordert auch den israelischen Rückzug der Positionen nördlich der Blauen Linie und die Ausweitung der libanesischen Staatsautorität. Sie sieht die Prüfung von Optionen für die weitere Umsetzung der Resolution 1701 nach dem Abzug der Friedenstruppen vor, einschließlich der Überwachung der Blauen Linie und der Unterstützung des Einsatzes der Armee südlich des Litani-Flusses.

Mike Waltzs angekündigter Besuch soll es Salam ermöglichen, die amerikanischen Modalitäten dieses Übergangs zu untersuchen. Für Beirut konzentrieren sich die Konsultationen nun auf die beizubehaltenden Missionen, die Akteure, die sie ausüben würden, und den künftigen Platz der Vereinten Nationen.

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