Polio: Libanon stärkt Prävention

Das libanesische Gesundheitsministerium verstärkt die Polio-Prävention nach den in Deir Ezzor, Syrien, entdeckten Fällen. Die Überprüfung der Impfungen an den offiziellen Grenzen, der Aufholprozess und die verstärkte Überwachung gehören zu den angekündigten Maßnahmen. Impfstoffe bleiben im öffentlichen Netzwerk und unter seinen Partnern kostenlos.

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Libanon verstärkt seine Prävention gegen Poliomyelitis nach der Aufdeckung von Fällen in der syrischen Provinz Deir Ezzor. Am 13. November kündigte das Gesundheitsministerium eine Dringlichkeitssitzung unter dem Vorsitz von Rakan Nassereddine an. Zu den Maßnahmen gehören die Immunisierung von Kindern, die Kontrolle ihres Impfstatus an der Grenze und die frühzeitige Erkennung von Verdachtsfällen. Das Land bleibt das dreiundzwanzigste Jahr in Folge poliofrei, sagt das Ministerium.

An dem Treffen nahmen das Nationale Impfprogramm, wissenschaftliche und beratende Ausschüsse sowie Vertreter der Weltgesundheitsorganisation und UNICEF teil. Die Teams, die für epidemiologische Überwachung und Präventivmedizin zuständig sind, nahmen ebenfalls teil. Die Behörden wollen die Einführung des Virus verhindern, während aufeinanderfolgende Anfälle den Zugang zu Routinedosen stören können.

Polio: Impfungen an offiziellen Passagen überprüfen

Das Ministerium fordert eine verstärkte Koordinierung mit der allgemeinen Sicherheit, um den Impfstatus von Kindern zu überprüfen, die offizielle Grenzübergänge betreten. Gesundheitsteams sollten die Wiederherstellung fehlender Dosen erleichtern, auch mit dem oralen Polio-Impfstoff. Ziel ist es, jede Gelegenheit zu nutzen, um Kinder zu schützen, die untergeimpft sind.

Das Kommuniqué sieht keine Grenzschließung vor. Es beschreibt ein Gesundheitspräventionssystem, das auf der Überprüfung und dem Zugang zu Impfungen basiert. Es wird noch nicht der Einsatzplan für jede Stelle oder die zusätzlichen Ressourcen, die ihr zugewiesen werden, festgelegt.

Auf libanesischem Territorium müssen die Gesundheitsdienste die routinemäßige Immunisierung intensivieren, wobei Gebieten mit geringer Abdeckung Priorität eingeräumt wird. Die Abteilung fordert auch eine verstärkte Überwachung und frühzeitige Identifizierung von Verdachtsfällen. Die technische Koordinierung mit den beiden UN-Agenturen und den Gesundheitspartnern muss diese Vorbereitung begleiten.

Kostenlose Dosen und ein Anruf an Familien

Eltern werden aufgefordert, zu überprüfen, ob ihre Kinder alle Dosen im Rahmen des Nationalen Impfprogramms erhalten haben. Die Abteilung besteht darauf, Termine nicht zu verschieben. Er gab an, dass Impfstoffe in den primären Gesundheitszentren seines Netzwerks und seiner Partner sowie in privaten Büros, die mit ihm zusammenarbeiten, kostenlos erhältlich seien.

Rakan Nassereddine bat auch Schulen und Fachleute aus dem öffentlichen und privaten Sektor. Kinderschutz, sagte der Minister, basiert auf ihrer Teilnahme sowie der der Teams des Ministeriums. Die Ankündigung zielt auf Familien ab, die sich bereits im Libanon niedergelassen haben, sowie auf Kinder, die im Land ankommen.

Eine identifizierte syrische Heimat, dann ein dritter gemeldeter Fall

Ein gemeinsames Kommuniqué des syrischen Gesundheitsministeriums, der WHO und der UNICEF vom 9. November bestätigte bei zwei Kindern im Alter von sechs bis dreizehn Monaten mit Lähmung in Deir Ezzor einen durch Impfstoff abgeleiteten Poliovirus Typ 1 oder VDPV1. Die ersten verdächtigen Berichte wurden vom 11. Oktober datiert. Eine Kampagne am 18. Oktober hatte über 34.000 Kinder unter fünf Jahren in den betroffenen Sektoren erreicht.

Am 12. November kündigte Yasser Farrouh, Direktor für übertragbare und nicht übertragbare Krankheiten im syrischen Ministerium, einen dritten Fall in Al-Mayadin an. Nach seinen am 13. November veröffentlichten Erklärungen war er Kontakt zu den beiden früheren Fällen in demselben Gebiet. Er bestätigte die Fortsetzung und Ausweitung der Impfkampagnen. Diese Ankündigung aktualisiert die Ergebnisse von zwei Fällen, die im gemeinsamen Kommuniqué vom 9. November vorgestellt wurden.

Die syrischen Behörden und die Agenturen der Vereinten Nationen führen die Schutzlücken auf Unterbrechungen im Gesundheitswesen und Schwierigkeiten beim Zugang zu Impfungen zurück. Sie erinnern daran, dass die während der Kampagnen vorgeschlagenen zusätzlichen Dosen den üblichen Impfplan ergänzen, ohne ihn zu ersetzen.

Warum die Impfung im Mittelpunkt der Antwort steht

Ein von Impfstoffen abgeleitetes Poliovirus stammt von einem geschwächten Stamm, der im oralen Impfstoff verwendet wird. In einer unterimmunisierten Bevölkerung kann ihre verlängerte Zirkulation zu genetischen Veränderungen führen und sie in die Lage versetzen, Lähmungen zu verursachen. Dieser Mechanismus unterscheidet sich von einer Infektion mit dem wilden Poliovirus.

Die WHO erklärt, dass die Antwort auf einer hohen Impfabdeckung basiert, die die Übertragung unterbrechen kann. Insbesondere beeinflusst der orale Impfstoff die Darmimmunität. Inaktivierter injizierbarer Impfstoff schützt vor paralytischen Formen und enthält keine lebenden Viren. Die Gesundheitsbehörden bestimmen die für Programme und Kampagnen geeigneten Produkte und Dosen.

Polio kann dauerhafte Lähmung verursachen. Gemeinsame Empfehlungen für Familien fordern eine sofortige Konsultation angesichts der plötzlichen Schwäche oder Lähmung eines Mitglieds bei einem Kind. Im Libanon können Anfragen nach Informationen über Impfungen an die Abteilung für medizinische Grundversorgung des Ministeriums unter 01-830371 oder 01-830372 geschickt werden.

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