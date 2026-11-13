Südlibanon: Menschen mit UNIFIL-Abreise

Der Abgang der UNIFIL wird in einem verwüsteten Südlibanon vorbereitet. Sein Sprecher beschrieb die Schwierigkeiten der Rückkehr der Bewohner, die zerstörten Netzwerke und die Sorgen der libanesischen Angestellten. Der Austritt muss nach Ablauf des Mandats am 31. Dezember 2026 in einer Region beginnen, die heute noch instabil ist.

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Im Südlibanon ist der Rückzug der UNIFIL eine Quelle der Besorgnis für die Bewohner, die immer noch versuchen, grundlegende Wohnungen, Aktivitäten und Dienstleistungen zu finden. In einem Interview, das am 12. November ausgestrahlt wurde, beschreibt sein Sprecher, Kandice Ardiel, eine Region, in der die Rückkehr inmitten der Zerstörung fortgesetzt wird. Der Abzug von Friedenstruppen bedroht auch die lokale wirtschaftliche Unterstützung und libanesische Arbeitsplätze, während mehrere Mitarbeiter der Mission selbst ihre Häuser oder Verwandten verloren haben.

Kinder kehren zur Schule zurück und Landwirte versuchen, ihre Oliven zu ernten, berichtet sie. Diese Übernahmen finden jedoch in schwer beschädigten Dörfern statt. Stromnetze, Wasseranlagen und Straßen gehören zu den Infrastrukturen, die noch neu aufgebaut werden müssen.

In Naqoura zerstörten Häuser und Geschäfte

Der Sprecher zitiert Naqoura, wo sich das Missionshauptquartier befindet, um die Hindernisse für die Rückkehr zu beschreiben. Diese Küstengemeinde umfasste Häuser, Geschäfte, Restaurants und Unternehmen. Es wurde fast vollständig in Schutt und Asche gelegt, wie UNIFIL berichtet. Die Bewohner verloren sowohl ihre Dächer als auch ihren Lebensunterhalt.

Der Wohnungsmangel wird daher durch Schwierigkeiten bei der Rückkehr in die Arbeit noch verschärft. In Dörfern, in die Familien zurückkehren können, bleiben die für das tägliche Leben notwendigen Einrichtungen stark degradiert. In anderen Orten können die Bewohner immer noch nicht zurückkehren, sagt Kandice Ardiel.

Die am 12. November vorgelegten Daten der Vereinten Nationen zeigen, dass fast eine Million Binnenvertriebene in den Libanon zurückgekehrt sind. Diese Zahl ist seit September um 13 Prozent gestiegen. 304.500 Menschen bleiben jedoch außerhalb ihrer Herkunftsregion vertrieben.

UNIFILs Rückzug beunruhigt auch seine libanesischen Mitarbeiter

Die Mission ist seit Jahrzehnten eine wirtschaftliche Präsenz im Süden. Es bietet Arbeitsplätze und unterstützt lokale Aktivitäten über seine militärischen Funktionen hinaus. Ihre Abreise betrifft daher direkt die Menschen, die für sie arbeiten, zusätzlich zu den Gemeinden, die an ihre Einrichtungen angrenzen.

Der Übergang wird für das nationale Personal besonders herausfordernd sein, warnt Kandice Ardiel. Mehrere dieser libanesischen Angestellten erlitten während des Konflikts Familien- oder materielle Verluste. Diese Ereignisse fügen nun die angekündigte Schließung der Mission hinzu, in der sie jahrelang gearbeitet haben.

Eine Region, die immer militärischen Operationen ausgesetzt ist

Vor Ort hat UNIFIL einen deutlichen Rückgang der Feindseligkeiten seit dem Rahmenabkommen zwischen den Vereinigten Staaten, dem Libanon und Israel im Juni beobachtet. Sie berichtet jedoch weiterhin über tägliche Verstöße, die hauptsächlich den israelischen Streitkräften zugeschrieben werden.

Kandice Ardiel erwähnt den Bau militärischer Stellungen und Straßen, Abrisse, Luftangriffe und Artilleriebeschuss auf der libanesischen Seite der Blauen Linie. Diese Aktivitäten halten die Instabilität in Gebieten aufrecht, in denen die Bewohner eine Umsiedlung suchen.

Die Mission berichtete auch, dass am Dienstag, dem 10. November, eine Patrouille in der Nähe von Wadi Jilu abgefeuert worden war. Die Friedenstruppen reagierten und der Austausch wurde gestoppt. Es wurden keine Verletzungen gemeldet. UNIFIL forderte die libanesischen Behörden auf, umgehend eine Untersuchung einzuleiten.

Eine schrittweise Abkehr von Ende Dezember

Die Resolution 2790 sieht die Einstellung der UNIFIL-Operationen bis zum 31. Dezember 2026 vor, gefolgt von einem geordneten und sicheren Rückzug innerhalb eines Jahres. Sie wurde im August 2025 verabschiedet und organisiert diese Phase in Absprache mit der libanesischen Regierung und in Abstimmung mit den beitragenden Ländern.

Während des Rückzugs behält die Mission unter anderem Aufgaben zum Schutz ihres Personals und ihrer Einrichtungen bei. Sie kann im Rahmen ihrer Möglichkeiten auch zum Schutz der Zivilbevölkerung und zur Bereitstellung humanitärer Hilfe unter ziviler Führung beitragen.

In seinem Interview am 12. November betonte Kandice Ardiel, dass noch keine alternative Formel vom Sicherheitsrat beschlossen worden sei. Sie verteidigt die Aufrechterhaltung einer internationalen Präsenz und eine unparteiische Überwachung. Für die Menschen im Süden wird dieser Übergang vorbereitet, da Häuser, Geschäfte und wichtige Dienstleistungen noch neu aufgebaut werden müssen.

Cover: Ras Naqoura, Foto von François el Bacha / Libnanews. Datum der Schießerei nicht festgelegt; Dieses Bild stellt nicht die aktuelle Zerstörung dar.

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