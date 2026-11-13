13. november 1936: der vertrag über die unabhängigkeit

Am 13. November 1936 unterzeichneten Émile Eddé und Damien de Martel einen Freundschafts- und Allianzvertrag in Beirut. Er muss sich auf das Ende des französischen Mandats und den Eintritt des Libanon in den Völkerbund vorbereiten. Das libanesische Parlament billigt es, aber Frankreich ratifiziert es nicht. Anlässlich des neunzigsten Jahrestages der Unterzeichnung, die Rückkehr zu einem Abkommen, das die libanesische Souveränität, territoriale Garantien und die französische Militärpräsenz miteinander verbindet, ohne es zu schaffen, diese Verpflichtungen in eine tatsächliche Unabhängigkeit umzuwandeln.

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Am 13. November 1936 unterzeichneten der libanesische Präsident Émile Eddé und der französische Hochkommissar Damien de Martel in Beirut einen Freundschafts- und Allianzvertrag. Der Text sollte den Weg für das Ende des Mandats und die Aufnahme des Libanon in den Völkerbund ebnen. Aber das französische Parlament ratifiziert es nicht. Neunzig Jahre später blieb diese Unterschrift ein bestimmtes Stadium der Unabhängigkeit, das 1943 erworben wurde.

Die Vereinbarung kam 16 Jahre nach der Ausrufung des Großlibanon. Es befasst sich mit zwei verwandten Themen: der Übertragung der Souveränität und dem Platz, den Frankreich in der neuen politischen Ordnung behalten würde. Die Verhandlungsführer planen, die Proxy-Beziehung durch eine Allianz zu ersetzen. Die französische Militärpräsenz steht jedoch weiterhin im Mittelpunkt der Vereinbarungen.

Der französisch-libanesische Vertrag von 1936, im syrischen Gefolge

In Frankreich setzte die Ankunft der Volksfront an der Macht die Unabhängigkeit der Levante auf die Tagesordnung. In Syrien führten nationalistische Mobilisierungen zu Verhandlungen mit Paris. Eine erste Runde fand im Frühjahr 1936 statt, gefolgt von weiteren Diskussionen ab Juli.

Am 9. September unterzeichneten Pierre Viénot und Hashem el-Atassi den französisch-syrischen Vertrag. Sie sieht die Unabhängigkeit und Einheit Syriens sowie den Beitritt zum Völkerbund vor. Frankreich muss militärische Einrichtungen unterhalten. Zwei Monate später führten die libanesischen Verhandlungen wiederum zu einem Abkommen.

In Beirut jedoch gab die Frage der Grenzen dem Vertrag einen besonderen Spielraum. Ein Teil der politischen Kräfte verteidigt einen unabhängigen Libanon im territorialen Rahmen des Großlibanon. Andere wollen eine Union mit Syrien. Der zukünftige Status des Landes erreichte daher keinen Konsens, selbst unter denen, die das Ende der französischen Vormundschaft forderten.

Grenzgarantien, Militärbündnis aufrechterhalten

Der maronitische Patriarch Antoine Pierre Arida stellte seine Anfragen im Februar 1936. Dazu gehören die Beibehaltung der libanesischen Grenzen, die Anerkennung der nationalen Souveränität und der Abschluss eines Vertrags mit Frankreich. Diese Position verbindet Unabhängigkeit mit engen Beziehungen zu Paris, ohne die Zusammenarbeit mit Syrien auszuschließen.

Der Sahel-Kongress im Oktober brachte eine andere Ausrichtung zum Ausdruck. Die dort versammelten Führer verteidigen die Souveränität im Rahmen der syrischen Einheit, die selbst mit einem arabischen Einheitsprojekt verbunden ist. Sie sehen die Verhandlungen mit Frankreich als einen Schritt in Richtung dieser Annäherung. Diese gegensätzlichen politischen Positionen durchlaufen die Vorbereitung des Abkommens.

Der am 13. November unterzeichnete Text wird von einer Militärkonvention und einem Briefwechsel begleitet. Es zielt auf die Aufnahme des Libanon in den Völkerbund ab, die dem Libanon den Austritt aus dem Stellvertreterregime ermöglichen soll. Es unterhält auch eine französische militärische Rolle auf libanesischem Territorium. Für die Befürworter des Vertrags bietet diese Präsenz eine Garantie außerhalb der Existenz und der Grenzen des Landes.

Auf der anderen Seite sehen die Gegner eines separaten Libanon von Syrien die Konsolidierung einer Division, die sie bestreiten. Die französischen diplomatischen Archive führen Aufzeichnungen über die Reaktionen auf den Vertrag, insbesondere in Tripolis, sowie über Demonstrationen und Spannungen in Beirut. Das Abkommen verpflichtet daher die interne Organisation des Libanon ebenso wie seine Beziehungen zur Stellvertretermacht.

Beirut ratifiziert, Paris folgt nicht

Die libanesische Kammer billigt den Vertrag. Émile Eddé verkündete das Ratifizierungsgesetz am 20. November 1936. Ihre Veröffentlichung ist im Amtsblatt der Libanesischen Republik vom 30. November, Ausgabe 3365, enthalten. Das libanesische Verfahren reicht jedoch nicht aus, um das Abkommen in Kraft zu setzen.

In Frankreich stießen die Verträge mit Syrien und dem Libanon auf Widerstand. Militärische und koloniale Kreise wollen die französischen Positionen in der Levante erhalten. Religiöse Kreise sind besorgt über das Schicksal der christlichen Bevölkerung nach einem Rückzug. Das französische Parlament ratifiziert keinen der beiden Texte.

Das Einfrieren lässt das Mandat bestehen. Als der Zweite Weltkrieg im September 1939 ausbrach, brachten die Vereinbarungen von 1936 nicht die angekündigte Statusänderung. Daher führten die diplomatische Unterschrift und die libanesische Genehmigung nicht zur Übertragung der Souveränität.

Ein anderer Weg zum November 1943

Der Krieg stört dann das Machtgleichgewicht in der Levante. Die Kämpfe von 1941 und die Erklärungen des freien Frankreichs eröffneten eine neue Sequenz. Die libanesischen Behörden beanspruchen weiterhin die von den französischen Vertretern ausgeübten Befugnisse.

Am 8. November 1943 schaffte die Kammer die Mandatsbestimmungen aus der Verfassung ab. Die Verhaftungen von Präsident Bechara al-Khoury, dem Regierungschef Riad al-Solh und mehreren Ministern verursachten eine Krise. Ihre Freilassung am 22. November wurde zum Datum des Nationalfeiertags. Sieben Jahre nach dem von Eddé und Martel unterzeichneten Vertrag wurde die Unabhängigkeit in einem anderen als dem 1936 ausgehandelten Rahmen erreicht.

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