Libanesische Exporte von Dienstleistungen sanken um 24,2% im Volumen im Jahr 2024, nach den überarbeiteten Konten des Zentralen Statistischen Amtes (CAS). Der Rückgang des BIP ging um rund 3,6 Prozentpunkte zurück. Dies ist mehr als der negative Beitrag der Warenexporte, der auf 0,8 Punkte geschätzt wird. Der externe Rückgang des Jahres beschränkt sich daher nicht auf Waren, die den Zoll passieren. Exportierte Dienstleistungen erreichten 2024 296 159 Milliarden Pfund pro Tag, verglichen mit 336 838 Milliarden im Jahr 2023. Der nominale Rückgang beträgt 12,1 Prozent. Es ist weniger als der Volumenrückgang, da der Deflator für diese Exporte um 16,0% steigt. Die in der jeweiligen Währung ausgedrückten Einnahmen ergeben somit nur einen Teil der Abbrecherquote.

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Libanesische Exporte von Dienstleistungen sanken um 24,2% im Volumen im Jahr 2024, nach den überarbeiteten Konten des Zentralen Statistischen Amtes (CAS). Der Rückgang des BIP ging um rund 3,6 Prozentpunkte zurück. Dies ist mehr als der negative Beitrag der Warenexporte, der auf 0,8 Punkte geschätzt wird. Der externe Rückgang des Jahres beschränkt sich daher nicht auf Waren, die den Zoll passieren.

Exportierte Dienstleistungen erreichten 2024 296 159 Milliarden Pfund pro Tag, verglichen mit 336 838 Milliarden im Jahr 2023. Der nominale Rückgang beträgt 12,1 Prozent. Es ist weniger als der Volumenrückgang, da der Deflator für diese Exporte um 16,0% steigt. Die in der jeweiligen Währung ausgedrückten Einnahmen ergeben somit nur einen Teil der Abbrecherquote.

Libanesische Exporte von Dienstleistungen: Ein stärkerer Rückgang

Der CAS unterscheidet Waren und Dienstleistungen vom BIP nach Ausgaben. Für Dienstleistungen schätzt es den Betrag von 2024 bei 2023 auf 255.394 Milliarden Pfund. Der Vergleich mit den 336 838 Milliarden 2023 ergibt einen realen Rückgang von 24,18 Prozent, hier auf 24,2 Prozent gerundet.

Für Waren beträgt der Betrag von 2024 zu Preisen von 2023 £ 326.908 Milliarden. Es waren 344.252 Milliarden im Jahr 2023. Der reale Rückgang liegt daher bei 5,0%. Beide Flüsse kontrahieren, aber mit sehr unterschiedlichen Amplituden. Insgesamt gingen die Exporte von Waren und Dienstleistungen um 14,5% zurück.

Ausfuhren 2023 Mrd. LL 2024 Mrd. LL Echte Veränderung 2024 Waren 344 252 324 086 -5,0 % Dienstleistungen 336 838 296 159 -24,2 % Gemeinsam 681 090 620 245 -14,5%

Die Zahlen sind für 2024. Sie stellen keine Aufzeichnung der touristischen Saison 2026 dar. Ihr Interesse ist es, den Ursprung des Rückgangs der Auslandsnachfrage in einem Jahr zu klären, in dem das reale BIP um 5,2% fiel. Die Kontraktion von im Ausland verkauften Dienstleistungen scheint ein wichtiger Bestandteil dieser Bewegung zu sein.

Ausfuhr nach Libanon

Eine Dienstleistung wird exportiert, wenn ein gebietsansässiger Hersteller sie einem gebietsfremden Kunden zur Verfügung stellt. Daher muss der Antragsteller nicht immer das Land verlassen. Ein Remote-Computerdienst kann Teil dieses Flusses sein. Die Ausgaben für nichtansässige Besucher für Waren und Dienstleistungen während ihres Aufenthalts sind gemäß den Zahlungsbilanzregeln auch im Außenhandel enthalten.

Internationale Transport-, Reise- und professionelle Dienstleistungen fallen in verschiedene Kategorien. Ihr Zusatz sollte nicht durch einen einzigen touristischen Indikator ersetzt werden. Die Anzahl der Passagiere auf einem Flughafen misst kein Rezept. Der Umsatz von Hotels umfasst auch ansässige Kunden und entspricht nicht allen Exporten von Dienstleistungen.

Wirtschaftlicher Wohnsitz, anstatt die Nationalität des Passes, organisiert diese Unterscheidung. Ein Libanese, der im Ausland lebt, kann ein Nichtansässiger sein, wenn er das Land besucht. Ein im Libanon ansässiger Ausländer wird nicht automatisch ein externer Kunde. Diese Regel vermeidet es, den internationalen Tourismus, die Diaspora und den inländischen Verbrauch zu verwechseln.

Die Hotelbranche bietet einen Index, keine Aufschlüsselung

Die Konten nach Zweigstellen zeigen einen Rückgang der Wertschöpfung von Hotels und Restaurants um 21% im Jahr 2024. Dies steht im Einklang mit einem schwierigen Jahr für Besucheraktivitäten. Es ist jedoch nicht möglich, den totalen Rückgang der exportierten Dienstleistungen dem Tourismus zuzuschreiben.

Die beiden Tabellen messen nicht dasselbe Objekt. Die Zweigniederlassung beschreibt die Produktion von gebietsansässigen Betrieben, unabhängig von der Herkunft ihrer Kunden. Auf Ausfuhren entfallen Verkäufe an Gebietsfremde in mehreren Zweigniederlassungen. Addiert man diese beiden Abnahmen, würde man einen Teil der Aktivität zweimal zählen.

Die CAS-Veröffentlichung enthält in diesen Tabellen keine Aufschlüsselung, die erforderlich ist, um den jeweiligen Beitrag von Reise-, Transport- und freiberuflichen Dienstleistungen zu isolieren. Eine solche Aufgliederung erfordert eine detaillierte Reihe von Zahlungsbilanzen und Übergangsmethoden, die mit den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen vereinbar sind.

Ein Niveau reduziert auf 41% von dem von 2019

Die lange Perspektive unterstreicht das Ausmaß des Bruchs. Der Volumenindex für Dienstleistungsexporte lag 2024 bei 41, was einer Basis von 100 im Jahr 2019 entspricht. Sie fiel 2020 auf 43, bevor sie 2021 auf 54 und 2022 auf 59 stieg. Der Rückgang auf 54 im Jahr 2023, dann auf 41 im Jahr 2024 löschte diese teilweise Erholung.

Warenexporte folgen in diesem Zeitraum einem weniger verschlechterten Weg. Ihr Index erreichte im Jahr 2024 83, verglichen mit 100 im Jahr 2019. Die Gesamtausfuhren von Waren und Dienstleistungen betragen 58. Diese Indizes sind gerundet. Sie beschreiben die relativen Niveaus, während die genauen jährlichen Sätze aus den Tabellen mit vergleichbaren Werten berechnet werden müssen.

Der Anteil der Dienstleistungen am Gesamtexport stieg von 49,5% im Jahr 2023 auf 47,7% im Jahr 2024. Somit bleibt ihr Rückgang zentral, obwohl Waren jetzt etwas mehr als die Hälfte dieser Gesamt ausmachen.

Einfuhren nahezu mengenmäßig stabil

Angesichts dieses Rückgangs der Exporte blieben die Gesamtimporte im Jahr 2024 mengenmäßig nahezu stabil. Die Tabellen zeigen 1.746.649 Milliarden Pfund zu Preisen von 2023, verglichen mit 1.746.485 Milliarden Pfund im Vorjahr. Ihr Beitrag zum Wachstum wird auf Null gerundet.

Das Defizit bei Waren und Dienstleistungen beläuft sich auf 1.158.115 Milliarden aktuelle Bücher oder etwa 42,4% des nominalen BIP. Hierbei handelt es sich um ein Gleichgewicht, das die von den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen abgeleiteten Dienstleistungen und Werte einschließt. Sie sollte nicht nur als Zolldefizit der Waren oder als gesamtes externes Leistungsbilanzdefizit behandelt werden.

Der nächste nützliche Schritt wird der Zusammenbruch der exportierten Dienste sein. Es wird es ermöglichen, zwischen Besuchern, Transporten oder Dienstleistungen zu unterscheiden, die aus der Ferne verkauft werden, ohne die Ergebnisse eines viel breiteren Aggregats einem einzigen Sektor zuzuordnen.

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