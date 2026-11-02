Athletik: Libanon präsentiert seine U18-Auswahl

Die Libanesische Leichtathletik-Föderation gibt die offizielle Präsentation ihrer nationalen Auswahl von unter 18-Jährigen bekannt. Die Zeremonie findet am Samstag, den 7. November 2026 um 11 Uhr im Theater der Notre-Dame-Schule der Antoninischen Schwestern in Hazmieh-Mar Takla statt. Journalisten und Fotografen sind eingeladen, über diesen Start zu berichten. Diese Initiative ist Teil des Bundesprogramms zur Unterstützung von Nationalmannschaften und zielt darauf ab, ihre Präsenz in lokalen und internationalen Sportwettbewerben zu stärken.

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Der Libanesische Leichtathletikverband wird seine U18-Auswahl am Samstag, den 7. November 2026, um 11 Uhr in Hazmiah vorstellen. Die Zeremonie findet im Theater der Notre-Dame-Schule der Antoninischen Schwestern im Mar Takla-Gebiet statt.

Eine U18-Auswahl zur Stärkung der Nationalmannschaften

Dieser Start betrifft Athleten unter 18 Jahren. Es ist Teil des Bundesprogramms zur Unterstützung und Entwicklung nationaler Selektionen. Der Verband will seine Präsenz in lokalen und internationalen Wettbewerben stärken.

Sie lädt Journalisten und Fotografen zur Präsentation ein.

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