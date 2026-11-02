Aquathlon ATCL: Ali al-Zoubi und Lindsey Nader

Die achte Ausgabe des ATCL Aquathlon brachte 131 Athleten Sonntag, 1. November 2026 zusammen. Ali al-Zoubi, ein Vertreter der libanesischen Armee, gewann die Männerveranstaltung, während Lindsey Nader vom ProFit-Club die Frauenveranstaltung gewann. Der Wettbewerb beinhaltete Schwimmen und Laufen, mit Distanzen, die für junge Teilnehmer geeignet sind. Der Hauptplatz umfasste 3,3 Kilometer Schwimmen nach Tabarja und 10 Kilometer Rennen, um in den Club zurückzukehren. Auch Sportler mit Behinderungen nahmen teil.

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Ali al-Zoubi und Lindsey Nader gewannen die achte Ausgabe des ATCL Aquathlon, der am Sonntag, dem 1. November 2026 stattfand. Die vom Automobile and Touring Club of Lebanon organisierte Veranstaltung brachte 131 Teilnehmer unter der Schirmherrschaft der Libanesischen Triathlon-Föderation zusammen.

Der Wettbewerb brachte Schwimmen und Laufen mit sich. Es umfasste mehrere Altersgruppen sowie Athleten mit Behinderungen.

Aquathlon ATCL: Podiumsplätze für Männer und Frauen

Unter den Männern, Ali al-Zoubi, ein Vertreter der libanesischen Armee, fertig in 0121:15. Jawad Younes vom SSS-Club belegte in 1:27:22 den zweiten Platz. Teamkollege Mohammad Younes komplettiert das Podium in 1 h 33 min 57 Sekunden.

Lindsey Nader, vom ProFit Club, gewann die Frauen in 1:29:22. Lara Chehayeb, ebenfalls Mitglied von ProFit, wurde Zweiter in 1:35:31. Soraya Frem von ATCL belegte in 1 h 51 min 13 s den dritten Platz.

Drei Abfahrten und angepasste Distanzen

Unter 11 eröffnete den Tag um 7:15 Uhr. Ihr Kurs umfasste 200 Meter Schwimmen und einen Kilometer Laufen. Die 12- bis 18-Jährigen gingen um 7:45 Uhr für 400 Meter Schwimmen, dann 2,5 Kilometer Rennen.

Die Hauptveranstaltung begann um 8 Uhr. Die Konkurrenten sollten 3,3 Kilometer vom Clubstrand nach Aquamarina in Tabarja schwimmen. Sie gingen dann 10 Kilometer zum ATCL-Hauptquartier.

Die Sicherheitskräfte und Rettungskräfte begleiteten die Schwimmer und Läufer während der gesamten Veranstaltung.

Preisverleihung im Club

Die Zeremonie brachte Vertreter der Armee, der inneren Sicherheitskräfte, der allgemeinen Sicherheit und des Zivilschutzes zusammen. Beamte des Verbandes, der Gemeinde Ghazir und der ATCL nahmen ebenfalls an der Preisverleihung teil.

United Petroleum, Commercial Insurance, Sun Holiday und Tannourine Waters unterstützten diese achte Ausgabe.

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