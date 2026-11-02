Taekwondo: Libanon-Champions gekrönt

Die libanesische Taekwondo Black Belt Championship brachte 210 Teilnehmer im Mont La Salle Club in Ain Saadé zusammen. Die Kämpfe fanden zwei Tage lang auf zwei Gebieten statt. Mont la salle beendete an der spitze der erwachsenen männer- und mädchen-rankings. Der Anwar Club gewann die Erwachsenen Frauenwertung, während Antranik Antélias gewann die Jungenwertung. Der Wettbewerb umfasste vier Kategorien und war Teil des nationalen Programms der Libanesischen Föderation für das Jahr 2026.

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Die libanesische Taekwondo Black Belt Championship brachte 210 Teilnehmer im Mont La Salle Club in Ain Saadé zusammen. Der Wettbewerb 2026 fand an zwei Tagen statt und betraf Männer, Frauen, Jungen und Mädchen.

Mont La Salle gewann zwei der vier Club-Rankings. Der gastgeberclub endete zuerst bei männern und mädchen. Anwar gewann bei Frauen, während Antranik Antelias bei Jungen den ersten Platz belegte.

Taekwondo: vier Rankings nach Clubs

Unter den Männern erzielte Mont La Salle 33 Punkte. Antranik Antélias wurde mit 19 Punkten Zweiter, vor Al-Liwaa Al-Rafid mit 12 Punkten Dritter.

Das Ranking der erwachsenen Frauen war enger. Anwar gewann mit 17 Punkten vor Mont La Salle, der 16 gewann. Die Academy of Fighters belegte mit 10 Punkten den dritten Platz.

Unter den Jungs beendete Antranik Antélias mit 30 Punkten den ersten Platz. Mont La Salle folgte mit 27 Punkten, dann Antranik Sin el-Fil mit 11 Punkten.

Unter den Mädchen erzielte Mont La Salle 22 Punkte. Antranik Antélias belegte mit 17 Punkten den zweiten Platz, vor Golden Body den dritten mit 16 Punkten.

Die Gewinner der Erwachsenenkategorien

In den Herrenkategorien gewann Michael Dib das unter 54 kg und Marc El-Mir das unter 58 kg. Anthony Naufal gewann das unter 63 kg, während Élie El-Hayek das unter 68 kg gewann.

Ahmad Farhat beendete zuerst von weniger als 74 kg und Kevin Sawwan von weniger als 80 kg. Yamen Faraj gewann das unter 87 kg. Charbel Kyrillos setzte sich auf die mehr als 87 kg.

Unter den Frauen verdiente Maria Ibrahim weniger als 46 kg und Dana El-Andari weniger als 49 kg. Raya Chouli gewann das unter 53 kg. Yasmina Abu Daher setzte sich auf die unter 57 kg.

Rebecca Kiameh wurde Erster in weniger als 62 kg. Carla Boustany gewann die unter 67 kg, Lynn Kanj die unter 73 kg und Léa Hachache die über 73 kg.

Zwei Kampfgebiete im Mont La Salle

Die libanesische Taekwondo Föderation organisierte Treffen in zwei Kampfgebieten. Sein Präsident, Habib Zarifé, und mehrere Bundesbeamte nahmen an dem Wettbewerb teil, mit Clubführern und Familien.

Michel Majdalani, Leiter der Kyorugi-Schiedskommission, führte die Kämpfe. Der technische Delegierte Daniel Khorassandjian war ebenfalls anwesend. Internationale und nationale Schiedsrichter gaben Orientierung zu den verschiedenen Kategorien.

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