Inter Movistar ehrte Tarek Rizk bei einem Besuch in Madrid mit Führern der libanesischen First Division Clubs. Der Techniker, ein ehemaliger libanesischer Züchter, arbeitet nun als Futsal-Experte mit dem Qatari Football Federation zusammen. Die Delegation traf sich mit mehreren spanischen Sportspielern, darunter Inter Movistar und Atlético Madrid. Gespräche mit Ricardinho und Jesús Velasco konzentrierten sich auch auf Trainingspraktiken, Clubmanagement und Disziplinentwicklung.

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Der spanische Klub Inter Movistar ehrte Tarek Rizk in Madrid bei einem Besuch im Futsal. Der libanesische Trainer begleitete eine Delegation von Führern der libanesischen First Division Clubs.

Der Zweck der Reise war es, die Funktionsweise der spanischen Strukturen zu entdecken. Die Diskussionen konzentrierten sich auf Training, Sportmanagement und Cluborganisation.

Tarek Rizk mit libanesischen Führern empfangen

Der Geschäftsführer von Inter Movistar, José Delgado, gab Rizk und Mitgliedern der Delegation ein Club-Trikot. Der ehemalige Kapitän Carlos Ortiz und Teamleiter César Muñoz nahmen an der Hommage an den libanesischen Techniker teil.

Tarek Rizk leitete die libanesische Futsal-Auswahl. Er trainierte auch Al-Ittihad und Al-Qadsiah in Saudi-Arabien sowie Shabab Ashrafieh im Libanon. Heute ist er Experte für Disziplin beim Qatari Football Federation.

Treffen mit Clubs und Trainern

Auf dem Programm standen Treffen mit den Direktionen von Inter Movistar und Atlético Madrid sowie mit TEN. Die Teilnehmer diskutierten die Methoden des Sportmanagements, die technische Entwicklung und die professionelle Organisation der angetroffenen Strukturen.

Die Delegation teilte sich auch ein Arbeitsessen mit Ricardinho, der eine Freundschaft mit Rizk hat. Ein Abendessen mit Jesús Velasco, spanischer Futsalzüchter, ermöglichte es, die Entwicklung der Disziplin und den Erfahrungsaustausch zu diskutieren.

Dieser Besuch erweitert Rizks Schulungsaktivitäten mit europäischen Partnern. Im August 2025 hatte er eine Trainingseinheit beim FC Barcelona organisiert. Der Austausch in Madrid konzentrierte sich auf technische und administrative Praktiken, die zur Entwicklung des libanesischen Futsal beitragen könnten.

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