Boxe: Ramzi Hilal bereitet seinen Termin in Dakar vor

Ramzi Hilal repräsentiert das libanesische Boxen bei den Olympischen Jugendspielen in Dakar 2026 in der Kategorie 55 kg. Der 17-jährige Al-Fityan Club of Saida hat seit September 2025 internationale Praktika und Wettbewerbe erhöht. Sein Vater, Wissam Hilal, begleitete seine Vorbereitung. Da die Spiele am 31. Oktober im Senegal eröffnet wurden, findet das Boxturnier vom 7. bis 12. November statt. Seine Route umfasst Passagen in Jordanien, Usbekistan und Thailand.

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Ramzi Hilal, 17, bereitet die Boxveranstaltung für die Olympischen Jugendspiele in Dakar 2026 in der Kategorie 55 kg vor. Die Spiele wurden am 31. Oktober im Senegal eröffnet. Das Boxturnier findet vom 7. bis 12. November statt.

Der junge Libanese nimmt diese Veranstaltung nach mehr als einem Jahr Praktika und Wettbewerbe im Ausland in Angriff. Sein Vater, der ehemalige Boxer Wissam Hilal, trainierte und begleitete seine Vorbereitung.

Ramzi Hilal, von Saida nach Dakar

Geboren 2009, gehört Ramzi Hilal zum Al-Fityan Club in Saida. Den Vorsitz führt Ahmad Masri, ehemaliger Olympiateilnehmer und Vizepräsident des Libanesischen Boxverbands.

Sein internationales Programm begann mit einem Praktikum in Jordanien am 6. September 2025. Er trat dann Usbekistan am 27. September für eine weitere Kundgebung. Im Oktober 2025 nahm er an den Asian Youth Games in Bahrain teil, wo er den fünften Platz belegte.

Vorbereitung im Jahr 2026 fortgesetzt

Der Boxer gewann den zweiten Platz beim King’s Cup in Jordanien, an dem er Ende Januar 2026 teilnahm. Er kam dann am 24. Februar nach Thailand, um sich auf den März World Boxing Futures Cup in Bangkok vorzubereiten.

Dieser Wettbewerb war eine Etappe im Auswahlprozess für Dakar. Diese Etappe ermöglichte es ihm, seine Qualifikation für Dakar zu erlangen.

Die Vorbereitung wurde in Jordanien mit einem achttägigen Praktikum fortgesetzt, das am 26. Juni begann. Der Boxer machte dann weitere Vorbereitungsreisen nach Jordanien und China.

Das Turnier beginnt am 7. November

Hilal lobte die Unterstützung des Libanesischen Boxverbandes und seines Präsidenten Bilal Noureddine. Er dankte auch Trainer Ihab Hamdan, den Auslesetechnikern und seinem körperlichen Trainer Ahmad Safadi.

In Dakar finden die Kämpfe im Ausstellungszentrum in Diamniadio statt. Das Boxturnier beginnt am Samstag, den 7. November, während die Spiele bis zum 13. November fortgesetzt werden.

Visuelle Präsentation von Ramzi Hilal für die Olympischen Jugendspiele in Dakar 2026. Credit: Visual mit der Pressemitteilung übertragen.

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