Armeerennen: ein Halbmarathon im Projekt

Das Rennen der libanesischen Armee könnte sich zu einem Halbmarathon entwickeln. Brigadegeneral Mikhail Moussa sprach über dieses Projekt bei einem Mittagessen, das den Partnern der zweiten Ausgabe gewidmet war.
Das Höhere Zentrum für Militärsport, das er leitet, organisierte diesen Empfang im Emile-Lahoud-Militärkomplex in Mar Roukoz in der Gemeinde Dekouane. Sie würdigte die Menschen und Unternehmen, die zum 10-Kilometer-Rennen beigetragen haben.
Armeerennen könnte 21,1 Kilometer gehen
Mikhail Moussa kündigte seine Absicht an, die Veranstaltung durch die Organisation eines 21,1 Kilometer langen Halbmarathons zu entwickeln. Das angekündigte Ziel ist es, die Teilnahme zu erweitern und den Platz dieser Veranstaltung im libanesischen Sportkalender zu stärken.
Für dieses Projekt sind keine Termine oder Routen angegeben.
Sportpartnertreffen in Mar Roukoz
Die zweite Ausgabe der 10 km wurde vom Armeekommandanten, General Rodolphe Haykal, gesponsert, der ebenfalls während des Rennens anwesend war. Sie trug den Slogan « Gemeinsam machen wir weiter ».
Beim Mittagessen dankte Mikhail Moussa dem Armeekommandanten für seine Unterstützung. Er lobte die Organisation der Veranstaltung und die Arbeit der Offiziere und Soldaten, die an ihrer Vorbereitung beteiligt waren.
Er dankte auch dem libanesischen Leichtathletikverband, der die Veranstaltung betreut hatte, sowie Partnerunternehmen und den Medien. Unter den Gästen waren Roland Saadé, sein Vizepräsident, Nehmetallah Bejjani, und sein Generalsekretär, Wassim Houlé.
Kommentare