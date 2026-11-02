Armeerennen: ein Halbmarathon im Projekt

Das Höhere Militärsportzentrum brachte die Partner des zweiten libanesischen Armeerennens zu einem Mittagessen in Mar Roukoz, Dekouane, zusammen. Brigadegeneral Mikhail Moussa lobte die Arbeit der Organisatoren, des Libanesischen Leichtathletikverbandes und der Partnerunternehmen. Er verwies auch auf ein 21,1 Kilometer langes Semimarathon-Projekt. Diese Entwicklung muss noch geklärt werden: Es wurden keine Termine oder Routen für diese neue Distanz angekündigt, um die Teilnahme zu erweitern.

8

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Das Rennen der libanesischen Armee könnte sich zu einem Halbmarathon entwickeln. Brigadegeneral Mikhail Moussa sprach über dieses Projekt bei einem Mittagessen, das den Partnern der zweiten Ausgabe gewidmet war.

Das Höhere Zentrum für Militärsport, das er leitet, organisierte diesen Empfang im Emile-Lahoud-Militärkomplex in Mar Roukoz in der Gemeinde Dekouane. Sie würdigte die Menschen und Unternehmen, die zum 10-Kilometer-Rennen beigetragen haben.

Armeerennen könnte 21,1 Kilometer gehen

Mikhail Moussa kündigte seine Absicht an, die Veranstaltung durch die Organisation eines 21,1 Kilometer langen Halbmarathons zu entwickeln. Das angekündigte Ziel ist es, die Teilnahme zu erweitern und den Platz dieser Veranstaltung im libanesischen Sportkalender zu stärken.

Für dieses Projekt sind keine Termine oder Routen angegeben.

Sportpartnertreffen in Mar Roukoz

Die zweite Ausgabe der 10 km wurde vom Armeekommandanten, General Rodolphe Haykal, gesponsert, der ebenfalls während des Rennens anwesend war. Sie trug den Slogan « Gemeinsam machen wir weiter ».

Beim Mittagessen dankte Mikhail Moussa dem Armeekommandanten für seine Unterstützung. Er lobte die Organisation der Veranstaltung und die Arbeit der Offiziere und Soldaten, die an ihrer Vorbereitung beteiligt waren.

Er dankte auch dem libanesischen Leichtathletikverband, der die Veranstaltung betreut hatte, sowie Partnerunternehmen und den Medien. Unter den Gästen waren Roland Saadé, sein Vizepräsident, Nehmetallah Bejjani, und sein Generalsekretär, Wassim Houlé.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews