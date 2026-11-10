Abfall in Kfour: Die Umwelt sucht Gerechtigkeit

Umweltministerin Tamara al-Zein folgte der Forderung der Staatsanwaltschaft Nabatiyah nach einer Untersuchung der Brände im Wilddepot Kfour. In ihrem Schreiben vom 29. Oktober sind mehrere mögliche Ursachen und technische Maßnahmen für den Fall vorgesehen, dass sich die Gasakkumulation bestätigt. Die Bewohner verurteilten auch einen neuen schwarzen Rauch in der Gegend von Toul und Kfour. Ihre Vorwürfe der freiwilligen Verbrennung bleiben von den gerichtlich festgestellten Tatsachen getrennt. Zu diesem Zeitpunkt wurden keine Untersuchungsergebnisse oder individuelle Haftung bekannt gegeben.

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Die Umweltministerin Tamara el-Zein hat am Montag, den 9. November 2026, die gerichtliche Nachverfolgung des wilden Kfour-Depots wieder aufgenommen. Die Verbrennung von Abfällen in Kfour und im benachbarten Sektor von Toul ist Gegenstand weiterer Beschwerden der Bewohner von Nabatiyah. Die Abteilung bittet, die Ursachen der Brände und mögliche Verantwortlichkeiten zu identifizieren. Es wurde keine gerichtliche Feststellung bekannt gegeben.

Der Minister traf sich mit Najat Abu Chacra, Generalstaatsanwalt des Berufungsgerichts von Nabatiyah. Der Austausch betraf die Schritte, die nach einem Ministerschreiben vom 29. Oktober unternommen wurden. In diesem Dokument wurde die Einleitung einer Untersuchung zu wiederkehrenden Bränden in der Lagerstätte für feste Abfälle im Landgebiet Kfour gefordert.

Das Ministerialkommuniqué zeigt die Risiken auf, die Rauch für die Bewohner und die Umwelt darstellt. Es bezieht sich auf Schadstoffemissionen, Gase und Partikel, die die Luftqualität beeinträchtigen können. Es liefert jedoch keine Ergebnisse von atmosphärischen Messungen oder medizinischen Untersuchungen, um die Auswirkungen dieser Episode zu quantifizieren.

Verbrannte Abfälle in Kfour: Ursachen noch nicht bekannt

Die Abteilung möchte, dass die Umfrage mehrere mögliche Erklärungen berücksichtigt. Sie nennt die spontane Verbrennung im Zusammenhang mit der Gasakkumulation, eine externe Zündquelle und mögliche Ausfälle bei der Standortverwaltung oder -überwachung. Er schlug vor, erforderlichenfalls technische Experten einzusetzen.

Diese Möglichkeiten stellen Möglichkeiten zur Überprüfung dar. Der Ansatz der Abteilung steht nicht im Widerspruch zueinander. Sie bezeichnet auch keinen Feuerwehrmann. Verantwortlichkeiten und mögliche rechtliche Folgemaßnahmen müssen von den durch die Untersuchungen ermittelten Elementen abhängen.

Die Mail bietet auch eine bedingte technische Antwort. Wenn die Gasakkumulation bestätigt wird, fordert die Abteilung die zuständige Stelle auf, technische Lösungen vorzubereiten und umzusetzen. Insbesondere wird eine isolierende Bodenschicht auf dem Abfall erwähnt, um neue Brände zu verhindern.

Das ist eine der Forderungen an die Gerechtigkeit. In dem Kommuniqué wird nicht angegeben, dass es bereits verhängt oder ausgeführt wurde. Der Ausschuss fordert, dass das Ministerium über die angenommenen Bestimmungen informiert wird, um ihre Umsetzung zu überwachen und ihre Wirksamkeit zu bewerten.

Ein neuer Alarm für die Bewohner von Nabatiyah

Am selben Montag wandten sich die Bewohner an den Minister und die für die Umwelt zuständigen Justizbehörden. Eine Nachrichtenagentur berichtete am Nachmittag von dickem schwarzem Rauch über Nabatiyah und den umliegenden Orten. Der Bericht betraf Abfall-, Kunststoff- und Schrottlagerstätten im Sektor Toul und Kfour.

Die Bewohner beschreiben fast wöchentliche Episoden. Sie klagen über starke Gerüche und schwarzen Staub und sind besonders besorgt über Kinder und ältere Menschen. Ihre Berufung umfasst Zibdine, Harouf, Toul, Kfour, Doueyr, Charqiyah, Nmariiyah, Deir el-Zahrani und Habbouche sowie den Iqlim al-Touffah-Sektor.

Die Verfasser des Kommuniqués führen diese Brände auf bewusste Maßnahmen zur Entsorgung von Abfällen zurück. Diese Ladung gehört ihnen. Es stellt keine Untersuchungsfeststellung dar und erlaubt nicht die Zurechnung einer Straftat an eine identifizierte Person oder Organisation.

Gemeinden zur Stärkung der Überwachung

Tamara el-Zein bittet die betroffenen Gemeinden und ihre Gewerkschaft, das Gerichtsverfahren zu begleiten. Er fordert sie auf, die Kontrollen und Inspektionen vor Ort im Rahmen ihrer Zuständigkeit zu verstärken. Sie will auch regelmäßige Sammlung und Transport von Abfällen.

Das Ministerium gibt an, dass es sich das Recht vorbehält, eine Zivilklage gegen jede Person einzureichen, deren Beteiligung festgestellt werden würde. Diese Position kündigt eine Möglichkeit der Strafverfolgung an, keine Verurteilung. Die Ministerin erklärte, sie wolle die Angelegenheit weiterverfolgen, bis die Verantwortlichkeiten identifiziert und Schutzmaßnahmen ergriffen seien.

In ihrer Erklärung bringt die Kommission die Verschmutzung wieder in die Schwierigkeiten zurück, die die Menschen im Süden infolge der israelischen Angriffe bereits erlebt haben. Sie besteht darauf, ihre Gesundheit zu schützen und weigert sich, Rauch einen neuen Test in ihrem täglichen Leben hinzufügen zu lassen.

Die Überwachung konzentriert sich nun auf zwei spezifische Fragen: die technischen Erkenntnisse, die die Brände erklären werden, und die Maßnahmen, die ihr Wiederauftreten verhindern werden. Die Pressemitteilung vom 9. November gibt kein Datum für ein Gutachten, eine gerichtliche Entscheidung oder die Arbeit an der Kaution an.

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