Am 17. November 1983 schlugen acht Clemenceau Super-Stendards eine Kaserne in Baalbek nach dem Drakkar Angriff. Diese Operation, genannt Brochet, veranschaulicht die Grenzen der französischen Antwort im Libanon. Einige Monate später verließ die Multinationale Truppe Beirut, ohne die Sicherheitslage in der Hauptstadt dauerhaft zu stabilisieren.

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Dieser Tag in der Geschichte des Libanon. Am 17. November 1983 starteten acht französische Super-Étendards vom Flugzeugträger Clemenceau, um eine Kaserne in Baalbek, Bekaa, anzugreifen. Die Operation Brochet reagiert auf den Drakkar-Angriff, bei dem am 23. Oktober 58 französische Soldaten in Beirut getötet wurden. Diese Luftreaktion wird den Angriffen auf die multinationalen Sicherheitskräfte kein Ende setzen.

Der Überfall auf Baalbek, 25 Tage nach dem Drakkar

Die Zerstörung des Drakkar-Postens störte das französische Engagement für den Libanon. Die getöteten Fallschirmjäger gehören zum 1. und 9. Regiment der Fallschirmjäger. Sie dienen in einer Kraft, die seit September 1982 in Beirut stationiert ist, mit amerikanischen und italienischen und dann britischen Kontingenten.

Paris beschließt, die Bekaa zu treffen. Das Ziel ist weit entfernt von dem zerstörten Quartier in der Hauptstadt. Es wird als ein Trainingslager der Milizen dargestellt, das mit den am libanesischen Krieg beteiligten Regionalmächten verbündet ist.

Die Bombardierung fand am frühen Nachmittag statt. Das französische Verteidigungsministerium erklärte dann, dass es weitere Angriffe gegen sein Kontingent verhindern wolle. Am Vortag hatte François Mitterrand im Fernsehen angekündigt, dass die Angreifer nicht ungestraft bleiben würden. Nach dem Überfall sagte Paris, dass alle Flugzeuge zu ihren Gebäuden zurückkehrten.

Ein Streik aus dem Mittelmeer

Clemenceau bietet die Plattform für diese Intervention. Die acht Marineflugzeuge trugen die französische Antwort auf Baalbek, jenseits des Umfangs der multinationalen Präsenz in Beirut. Der Überfall verbindet somit zwei Bereiche des Konflikts: die Viertel der Hauptstadt, in denen ausländische Kontingente stationiert sind, und die Bekaa-Ebene, in der sich ihre Gegner befinden.

Die französische Militärgeschichte enthält die Zerstörung der Kaserne trotz des Abschusses von Flugabwehrraketen. Es weist jedoch auf eine wesentliche Einschränkung hin: Die Insassen haben den Ort angeblich vor dem Angriff verlassen. Die Hypothese eines Lecks erscheint in diesem Bericht, ohne dass hier der Ursprung festgestellt werden kann.

Daher muss zwischen der Durchführung des Bombardements und seinem strategischen Ergebnis unterschieden werden. Ein Gebäude zu erreichen bedeutet nicht, die anvisierten Männer zu neutralisieren oder die Handlungsfähigkeit einer bewaffneten Bewegung zu unterdrücken. Die historischen Narrative beschreiben Operation Brochet daher als eine Antwort, deren realer Umfang begrenzt bleibt.

In Venedig verteidigt Mitterrand die französische Entscheidung

Am nächsten Tag, am 18. November, nahm der französische Präsident an einem französisch-italienischen Gipfel in Venedig teil. Journalisten stellen Baalbek immer wieder in Frage. Erstens weigerte er sich, seine Erklärungen in diesem Zusammenhang, in denen es um bilaterale Beziehungen und europäische Fragen ging, auszuarbeiten.

François Mitterrand kehrt schließlich zum Tod von Drakkar zurück, um die Antwort zu rechtfertigen. Er bat darum, die französische Aktion nicht im Lichte der 24 Stunden zu beurteilen, die verstrichen waren. In derselben Pressekonferenz schließt er sich den italienischen Wünschen nach nationaler Versöhnung im Libanon an. Die Rede des Präsidenten stellt somit die militärische Antwort und das politische Ziel einer Rückkehr zum Frieden gegenüber.

Multinationale Truppe verlässt Beirut 1984

Die Operation vom 17. November führte nicht zu einer dauerhaften Stabilisierung der westlichen Präsenz. Militärische Mitglieder der multinationalen Streitkräfte sind weiterhin Angriffen ausgesetzt. Anfang 1984 verpflichteten die Regierungen der USA und Frankreichs ihren Rückzug aus Beirut.

Frankreich bereitet den Abzug seines Kontingents im Rahmen der Operation Carrelet vor. Die multinationale Sicherheitstruppe verschwand im März 1984 nach dem Abzug der letzten französischen und amerikanischen Kontingente. Dieser Rückzug wird nicht mit dem Ende der französischen Präsenz in UNIFIL, einer separaten UN-Truppe, die im Südlibanon stationiert ist, verwechselt.

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