CNSS kündigt Vorschüsse in Höhe von 20.255 Milliarden Pfund für neun Büros zur Finanzierung von Gesundheitsleistungen an. Die Entscheidungen vom 3., 10. und 13. November betreffen gewöhnliche und freiwillige Versicherte. Dieser Umschlag sollte die Lösung von Anwendungen beschleunigen, je nach Management. Es handelt sich nicht um eine neue individuelle Zulage oder eine Änderung der Skala. Die Schaltung unterscheidet sich von den den Krankenhäusern gewährten Vorschüssen und legt nicht das Zahlungsdatum für jeden Fall fest.

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CNSS kündigt Vorschüsse in Höhe von 20.255 Milliarden Pfund für neun Büros an. Die Mittel müssen die Gesundheitsleistungen sowohl von regulären als auch von freiwilligen Versicherten finanzieren. In dem Kommuniqué vom 16. November werden neun Entscheidungen vorgestellt, die seit Anfang des Monats vom Generaldirektor Mohammad Karaki getroffen wurden.

CNSS: neun Entscheidungen für gesundheitliche Vorteile

Die Entscheidungen betreffen die Büros von Choueifat, Jbeil, Tyre, Amioun, Tebnine, Halba, Tripoli, Jezzine und Jounieh. Sie stammen vom 3., 10. und 13. November 2026. Der Gesamtbetrag beträgt 20 Milliarden Pfund und 255 Millionen Pfund.

Diese Vorschüsse unterstützen die Bearbeitung von Forderungen aus den Büros des Fonds. Sie stellen keine neue einheitliche Zulage für jeden Versicherten dar. Der angekündigte Betrag deckt den gesamten Betrieb ab, ohne für jede Antenne einen identischen Betrag anzugeben.

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Reaktion auf steigende Nachfrage

Die Verwaltung des Fonds verknüpft diesen Prozess mit der Zunahme der Anzahl der eingereichten Dateien. Sie glaubt, dass Erhöhungen der medizinischen, pharmazeutischen und Krankenhausraten die Versicherten ermutigt haben, mehr Leistungen zu suchen.

Erklärtes Ziel ist es, die Abwicklung der ausstehenden Beträge zu beschleunigen. Diese neun Entscheidungen beinhalten nicht die Ankündigung eines neuen Erstattungsplans. Die oben genannten Bewertungen erklären die Zunahme der Anträge; Vorschüsse müssen die für ihre Bearbeitung erforderlichen finanziellen Mittel bereitstellen.

Mohammad Karaki stellt die Gesundheitsversorgung an die Spitze der Prioritäten von CNSS. Das Management präsentiert sie als zentrales Element der Erholung der Institution nach den Krisen, die das Land seit 2019 getroffen haben, zusammen mit den digitalen Projekten.

Eine separate Schaltung von Krankenhaus-Fortschritte

Am 2. November kündigte der Fonds eine weitere Operation an: 351 Milliarden Pfund für Krankenhäuser und Ärzte. Die Tranche betraf 4.416 bereits erbrachte Betreuungsfälle auf der Grundlage von drei Entscheidungen vom 30. Oktober.

Die am 16. November eingereichten neun Vorschüsse beziehen sich auf die Büros der CNSS und die Akten der Versicherten. Die beiden Anzeigen reagieren daher auf unterschiedliche Schaltungen. Die Finanzierung einer Antenne allein erlaubt nicht das Zahlungsdatum jeder einzelnen Anwendung.

Der Fonds versucht nun, den Fortschritt der Fälle zu absorbieren und gleichzeitig die Zahlungen an die Versicherungsnehmer in den neun betroffenen Büros zu beschleunigen.

Libanesische Buchkarten, Archivfoto im Mai 2020 veröffentlicht. Monetäre Darstellung, ohne Darstellung einer laufenden Zahlung. © François el Bacha / Libnanews.

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