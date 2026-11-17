Am 13. November 2026 organisierten die Charles Corm Foundation und die Artliban Calima Editions ein Treffen rund um die Stimmen von Antoura, den Roman von Michel Edmond Ghanem. Die Interventionen befassten sich mit der Erinnerung an armenische Kinder im Waisenhaus, der Weitergabe ihrer Geschichte und ihrer Umwandlung in Literatur. Durch Briefe, Zeugnisse und Erinnerungen macht das Buch das Hören zu einzigartigen Erfahrungen, die von Gewalt und Exil geprägt sind, während es die Verantwortung und die Pflicht der Anerkennung in Frage stellt.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Am 13. November 2026 widmeten die Charles Corm Foundation und die Artliban Calima Editions ein Treffen den Stimmen von Antoura, dem Roman von Michel Edmond Ghanem, der in der ersten Auswahl des Prix France Liban 2026 ausgewählt wurde. An dem Abend nahmen der Dichter Henri Zogheib, Minister Vrej Saboundjian, Herr Fadi Yarak, Generaldirektor des Ministeriums für nationale Bildung, Dr. Charaf Abu Charaf, ehemaliger Präsident des Ordens der Ärzte, und Krikor Alozian, Direktor des Aram Bezikian Museum in Byblos, das den Waisenkindern des armenischen Völkermords gewidmet ist, teil.

Nidal Haddad erklärte, warum sie den Roman veröffentlichen wollte. Sie sprach von der Sprache und Kultur, die die Armenier nach dem Völkermord weiterhin vermittelten, und dann von den Kindern, die jetzt unter Bombardements oder auf den Straßen des Exils aufwachsen.

Basierend auf ihrem Vorwort kehrte Christine Babikian Assaf 1993 zur Entdeckung von Kinderknochen während der Arbeit am Lazarist College of Antoura zurück. Während des Ersten Weltkriegs beschlagnahmten die osmanischen Behörden das College, um es zu einem Waisenhaus zu machen. Die Zeugnisse der Überlebenden sagen, was Assimilationspolitik täglich bedeutete. Kinder wurden von ihren Namen entfernt, eine Nummer zugewiesen und bestraft, weil sie Armenisch sprachen. In seinen Memoiren erinnerte Halide Edib, der für das Waisenhaus verantwortlich war, an seinen Besuch in Antoura als eine der glücklichsten Zeiten seines Lebens.

Zeina Saleh Kayali erinnerte daran, dass die Kinder 13 Mal The Shepherds of Canaan aufführen mussten, eine Oper, die Wadia Sabra auf einer türkischen Broschüre von Halide Edib komponiert hatte. Sie sangen auf der Bühne in der Sprache, in der sie gezwungen waren, das Waisenhaus zu besuchen. Die Biografin von Sabra, Zeina Saleh Kayali, sagte, dass die Archive des Komponisten die Frage offen lassen, was er über die Bedingungen wusste, unter denen Kinder seine Arbeit interpretierten.

In seiner Rede « Wenn Schweigen zur Literatur wird », knüpfte Ghada Karaki an die Form des Romans. Die Briefe, Erinnerungen und Zeugnisse kehren in Fragmenten zurück, wie Erinnerungen an eine gewalttätige Kindheit. Der Plural des Titels liegt in dieser Art, gehörte singuläre Erfahrungen zu machen.

Bahjat Rizk unterschied, was in der Politik verhandelt wird, von dem, was universelle Verurteilung genannt wird. Staaten können die Bedingungen ihrer Beziehungen aushandeln. Eine Ideologie, die ein Volk entmenschlicht, muss vorbehaltlos verurteilt werden. Er betonte die Notwendigkeit, dass die türkischen Behörden den Völkermord an den Armeniern anerkennen. Die Ablehnung dieser Anerkennung erklärt, warum die Geschichte der Kinder von Antoura eine Frage der Gegenwart bleibt.

Michel Edmond Ghanem erzählte, wie er die Geschichte des Waisenhauses in einem College entdeckt hatte, in dem zwei seiner Vorfahren, Khalil und Chekri Ganem, lange vor dem Krieg studiert hatten. Die Geschichten von Karnig Panian, Melkon Bedrossian und Harutyun Alboyajian fütterten den Roman. Aus diesen Berichten stellte sich der Autor eine Korrespondenz zwischen einem ehemaligen Waisenkind und Halide Edib vor, dessen Verantwortung er erkunden wollte, indem er die Erfahrung von Kindern in den Vordergrund stellte. Er fasste seinen Ansatz in zwei Sätzen zusammen. Die Briefe sind erfunden. Die Stimmen sind es nicht

Das Buch

Die Stimmen von Antoura, Roman von Michel Edmond Ghanem, Éditions Artliban Calima. Vorwort von Christine Babikian Assaf und Postface von Jacques Bedrossian.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews