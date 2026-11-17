Die libanesische Landwirtschaft und Industrie zeigten 2024 ähnliche Rückgänge, aber sehr unterschiedliche Krisenpfade. Die revidierten Jahresabschlüsse des Zentralen Statistischen Amtes (CAS) zeigen einen realen Rückgang von 5,9% für die Landwirtschaft im weiteren Sinne und 5,8% für den Bergbau, die Fertigung und die Versorgungsunternehmen. Die erste bleibt über dem Niveau von 2019. Die zweite stellt etwas mehr als die Hälfte dar. Diese Umfänge müssen sichtbar bleiben. Der Agrarsektor umfasst Viehzucht, Forstwirtschaft und Fischerei. Der erweiterte Industriezweig umfasst mehrere Aktivitäten, einschließlich kollektiver Dienstleistungen. Sein Ergebnis kann nicht als das von Produktionsanlagen allein dargestellt werden. Die Tabellen geben keine Zersetzung an, um jede Komponente zu isolieren.

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Die libanesische Landwirtschaft und Industrie zeigten 2024 ähnliche Rückgänge, aber sehr unterschiedliche Krisenpfade. Die revidierten Jahresabschlüsse des Zentralen Statistischen Amtes (CAS) zeigen einen realen Rückgang von 5,9% für die Landwirtschaft im weiteren Sinne und 5,8% für den Bergbau, die Fertigung und die Versorgungsunternehmen. Die erste bleibt über dem Niveau von 2019. Die zweite stellt etwas mehr als die Hälfte dar.

Diese Umfänge müssen sichtbar bleiben. Der Agrarsektor umfasst Viehzucht, Forstwirtschaft und Fischerei. Der erweiterte Industriezweig umfasst mehrere Aktivitäten, einschließlich kollektiver Dienstleistungen. Sein Ergebnis kann nicht als das von Produktionsanlagen allein dargestellt werden. Die Tabellen geben keine Zersetzung an, um jede Komponente zu isolieren.

Libanesische Landwirtschaft und Industrie: Preise dämpfen nominalen Rückgang

Die landwirtschaftliche Wertschöpfung erreichte 2024 117.797 Milliarden Pfund pro Tag, verglichen mit 108.651 Milliarden im Jahr 2023. Damit stieg er wertmäßig um 8,4%. Mit Preisen von 2023 erreichte sie jedoch nur 102 218 Milliarden. Die Volumenabnahme betrug 5,9 %, während sich der Deflator um rund 15,2 % erhöhte.

Für alle Bergbau-, Produktions- und Versorgungsunternehmen stieg die Wertschöpfung von 419.940 auf 465.368 Milliarden Pfund. Der nominale Anstieg beträgt 10,8 %. Der Betrag von 2024 zu Preisen von 2023 ist auf 395 633 Milliarden begrenzt, was einer realen Schrumpfung von 5,8 % entspricht. Sein Deflator steigt um rund 17,6%.

Zweigstelle Aktuelle Wertschöpfung 2024 Nominaländerung Volumenänderung Landwirtschaft, Viehzucht, Forstwirtschaft und Fischerei 117 797 Mrd. LL +8.4 % -5,9 % Bergbau, Herstellung und Versorgung 465 368 Mrd. LL +10,8 % -5,8 %

Der Kontrast zwischen Wert und Volumen findet sich daher in beiden Zweigen. Eine Erhöhung der Buchsummen reicht nicht aus, um eine produktive Expansion zu etablieren. Detaillierte Raten werden aus den Tabellen neu berechnet, während der CAS die beiden tatsächlichen Abnahmen auf 6% rundete.

Landwirtschaft bleibt vor 2019

Bei Referenzpreisen 2019 erreichte die landwirtschaftliche Wertschöpfung im Jahr 2024 3 Billionen Pfund, verglichen mit 2,459 Milliarden Pfund im Jahr 2019. Er bleibt damit rund 22 % über seinem Ausgangsniveau. Dieser Vergleich bedeutet nicht, dass jede Kultur oder Region in den gleichen Proportionen gewachsen ist.

Die Serie erhöht sich in den ersten Krisenjahren: 2.746 Milliarden im Jahr 2020, 2.966 Milliarden im Jahr 2021 und 3.209 Milliarden im Jahr 2022. Im Jahr 2023 fiel sie auf 3.189 Milliarden und im Jahr 2024 auf 3.000 Milliarden. Der jüngste Rückgang folgt auf mehrere Jahre des Anstiegs dieses statistischen Satzes.

In der nationalen Tabelle werden die Ergebnisse nicht nach Getreide, Obst, Gemüse, Vieh und Fischerei aufgeschlüsselt. Es misst auch nicht direkt das Nettoeinkommen eines Betreibers. Die Wertschöpfung reduziert den Vorleistungen, aber sie muss immer noch für die Arbeit und das Kapital zahlen, die an der Tätigkeit beteiligt sind.

Der vergrößerte Industriezweig bleibt stark rückläufig

Der Kurs des anderen zusammen ist viel mehr degradiert. Seine Wertschöpfung zu Referenzpreisen erreichte im Jahr 2024 4.333 Milliarden Pfund, verglichen mit 7.964 Milliarden Pfund im Jahr 2019. Es entspricht etwa 54,4% des vorherigen Niveaus. Die kumulative Lücke erreichte damit fast 45,6 Prozent.

Die Hauptpause erscheint im Jahr 2020 mit einem Niveau von 4.989 Milliarden Dollar. Die Serie erhöhte sich dann auf 4.997 Milliarden im Jahr 2021, 4.523 Milliarden im Jahr 2022 und 4.599 Milliarden im Jahr 2023. Mit der Erholung von 2023 begann keine nachhaltige Rückkehr auf das Niveau von 2019: Der Volumenwert sank 2024 erneut.

Diese Beträge beschreiben die Wertschöpfung, nicht die theoretische Kapazität der Anlagen. Sie geben keine Rate der Nutzung von Maschinen oder die Anzahl der Anlagen in Betrieb. Eine Kapazität kann vorhanden sein, ohne vollständig ausgenutzt zu werden. Geräte können auch zerstört, bewegt oder veraltet sein, ohne dass die Tabellen diese Situationen unterscheiden.

Zwei unterschiedliche Beiträge zum Rückgang des BIP

Die Nähe der Regressionsraten maskiert einen Gewichtsunterschied. Im Jahr 2024 machte die erweiterte Landwirtschaft 4,6% der gesamten Wertschöpfung zu Herstellungspreisen aus. Bergbau, Produktion und Versorgungsunternehmen machen 18,3 Prozent aus. Der zweite Satz wiegt also etwa viermal so viel.

Der CAS schätzt seinen Beitrag zum BIP-Wachstum auf -1,1 Punkte, verglichen mit -0,3 Punkten für die Landwirtschaft. Zusammengenommen ziehen diese beiden Zweige rund 1,4 Prozentpunkte von der Veränderung des BIP zurück, bei einer Gesamtschrumpfung von 5,2%. Die veröffentlichten Beiträge sind gerundet.

Ein Beitrag ist kein einziger Kausalitätsnachweis. Es misst den Platz einer Zweigstelle in der buchhalterischen Aufgliederung des Wachstums. Um seinen Rückgang genau erklären zu können, wären Informationen über Vorleistungen, Energie, Verkäufe, Ausfuhren und Produktionsunterbrechungen erforderlich.

Weder Beihilfesaldo noch Selbstversorgungsmaßnahmen

Die Jahresabschlüsse erlauben keine Bewertung eines bestimmten Agrar- oder Industrieprogramms. Sie geben keine Angaben zu Empfängern, gezahlten Beträgen oder Ergebnissen pro Projekt. Eine Hilfemeldung im Jahr 2026 kann eine bereits für 2024 verzeichnete Variation nicht erklären.

Ebenso reicht ein Anstieg der landwirtschaftlichen Wertschöpfung im Jahr 2019 nicht aus, um die Selbstversorgung mit Nahrungsmitteln zu messen. Dies hängt von Produkten, Verbrauchsbedürfnissen und Außenhandel ab. Eine Wirtschaft kann in einigen Kulturen mehr produzieren, während sie von Importen für andere Lebensmittel abhängig bleibt.

Das Dossier legt zwei Punkte fest: einen gemeinsamen Rückgang im Jahr 2024 und einen sehr ungleichen Widerstand seit 2019. Um die aktuellen Produktionskapazitäten zu bewerten, müssen diese Konten durch aktuelle Sektordaten zu den tatsächlich mobilisierten physischen Mengen, Beschäftigung und Ausrüstung ergänzt werden.

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