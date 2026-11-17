Iran behauptet einen Angriff im Morgengrauen am 17. November gegen ein amerikanisches Radar bei Sheikh Issa. Bahrain kündigt Interceptions an; der Schaden bleibt ungeklärt.

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Die iranischen Revolutionsgarden behaupten einen Drohnenangriff am Morgen des 17. November gegen ein amerikanisches Radarsystem auf der Sheikh Issa Air Force Base in Bahrain. Bahrainische Behörden kündigen Abhöraktionen an. Keine Beschädigung des Radars oder des menschlichen Gleichgewichts wird unabhängig voneinander in den unter 0835 UTC verfügbaren Elementen festgestellt.

Eine Klage gegen Sheikh Issa

Der iranische Text beschreibt die Operation als Reaktion auf das, was er als wiederholte Verletzungen des iranischen Luftraums durch US-Militärdrohnen beschreibt. Die Guardians behaupten, das Radarsystem während einer bestimmten Operation ins Visier genommen zu haben. Diese Formulierung identifiziert ein beanspruchtes Ziel, ohne selbst festzustellen, dass es erreicht oder zerstört wurde.

Das Kommuniqué bezieht sich auch auf frühere iranische Abhör- und elektronische Kriegsoperationen gegen US-Drohnen. Diese Behauptungen bleiben die der Wächter. Die konsultierten Elemente erlauben es nicht, sie in unabhängige Feststellungen umzuwandeln. Dieklage vom 17. novemberernennt ausdrücklich Sheikh Issa und stellt die Operation am Morgen.

Bahrain verkündet Interceptions

Bahrainisches Fernsehen berichtet, dass die Luftverteidigung iranische Angriffe abfangen, ohne eine detaillierte Bewertung des Flugzeugs oder Schäden zu liefern. Das Innenministerium hatte eine Warnung herausgegeben und die Bewohner gebeten, an einen sicheren Ort zurückzukehren. Er kündigte dann das Ende der Gefahr an, so diedieser ankündigungen.

Zum Zeitpunkt dieser Überprüfung wurde keine spezifische Antwort des US-Kommandos CENTCOM auf die Behauptung vom 17. November gefunden. Dieses Fehlen einer durchsuchbaren Antwort ist weder eine Bestätigung des Radarangriffs noch ein Beweis für keinen Schaden.

Verwechseln Sie nicht die Episoden vom 13., 15. und 17. November

Am Sonntag, den 15. November, hatte der Iran bereits die Entsendung von sechs Drohnen gegen ein Radar nach Al-Riffa gefordert. Diese Sequenz erscheint in unserem16. november ausgabe um mitternachtDer Basisname und das Datum unterscheiden sich von der neuen Ankündigung. Die Zahl von sechs Drohnen sollte daher nicht als die von Dienstag betrachtet werden.

Die amerikanische Leugnung vom Freitag, dem 13. November, betraf eine weitere Behauptung. Recyceln Sie es als Antwort auf den 17. wäre, drei verschiedene Momente zu mischen. In diesem Stadium wird ein neuer Angriff behauptet und Interceptions angekündigt; das Ergebnis auf der amerikanischen Installation bleibt zu überprüfen.

Geografische Darstellung der Archive: Bahrain, Libnanews fonds / Pixabay, Archiv veröffentlicht im Juni 2019. Spezifisches Datum und Ort des Schießens nicht festgelegt. Das Foto stellt nicht die Basis oder Angriff behauptet.

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