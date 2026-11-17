After FINUL dominiert die Zeitungen vom 17. November zwischen den von Beirut geforderten Garantien und internationalen Konsultationen. Bankenbesteuerung, Fahrerunterstützung und Agrarpreise schüren soziale Spannungen. Verwaltungsreform, Medienrecht und konsularische Dienste ergänzen die libanesischen Akten. Das Magazin verfolgt auch regionale Krisen, kulturelle Ereignisse, Sportler aus der Diaspora und technologische Debatten und unterscheidet Entscheidungen, Forderungen und Projekte, die in den Ausgaben noch diskutiert werden.

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Auf der ersten Seite: Post-FINUL und sozialer Druck nehmen an der libanesischen Agenda teil

Waltz-Besuch eröffnet Diskussion über internationale Missionen

Die internationale Präsenz im Südlibanon dominiert die Zeitungen vom 17. November 2026. Al Arabi Al Jadid, Al Quds Al Arabi und Asharq Al Awsat gehen zurück auf Mike Waltz Interviews mit Joseph Aoun, Nawaf Salam und Nabih Berri. Der US-Vertreter bei den Vereinten Nationen bat die Hisbollah, sich freiwillig zu entwaffnen. Aber das Protokoll beschränkt sich nicht auf diese Erklärung. Sie beschreiben die Funktionen, die libanesische Beamte bewahren wollen: Beobachtung, Berichterstattung, Koordination, Verbindung und Unterstützung der Armee. Die zentrale Frage ist nun das Mandat, das sie zusammenbringen kann.

In Al Arabi Al Jadid vom 17. November verteidigte Nawaf Salam eine vom Sicherheitsrat autorisierte Präsenz. Er fordert einen Zeitplan, der den vollständigen israelischen Rückzug mit der ausschließlichen Autorität des Staates über Waffen verbindet. Seiner Ansicht nach muss die Gegenseitigkeit mit einem glaubwürdigen Verifizierungsmechanismus einhergehen. Asharq Al Awsat weist darauf hin, dass die Diskussionen noch keinen vollständigen Vorschlag hervorgebracht haben. Die Fortsetzung einer internationalen Präsenz, der Verweis auf die Resolution 1701 und die Unterstützung der Armee scheinen die gemeinsamen Elemente der berichteten libanesischen Positionen zu sein.

Tageszeitungen unterscheiden mehrere Lesungen aus dem Gleichgewicht der Macht

Al Akhbar vom 17. November besteht auf Nabih Berris Weigerung, die Rahmenvereinbarung als Ersatz für die Resolution 1701 zu sehen. Al Joumhouria hebt die von Beirut angestrebten Konsultationen und Garantien hervor. Ad Diyar entwickelt die Annahmen der multinationalen Gewalt und die von ihnen aufgeworfenen Souveränitätsfragen weiter. Diese Geschichten beschreiben laufende Diskussionen. Anzahl, Befehl, Interventionsgebiet und Finanzierung eines möglichen Mechanismus sind nicht Gegenstand einer gemeinsamen Ankündigung.

Al Quds Al Arabi vom 17. November stellt die operativen Fähigkeiten in den Mittelpunkt der Akte. Die Zeitung erwähnt Minenräumung, humanitäre Hilfe, maritime Unterstützung und Verifikation. Er berichtet auch über die Vorbehalte der Hisbollah gegenüber einem Rahmen, der nach Ansicht seiner Beamten den israelischen Rückzug nicht ausreichend garantieren würde. Die Standpunkte betreffen daher den Inhalt der Verpflichtungen sowie die Identität der Länder, die voraussichtlich an einer künftigen Mission teilnehmen werden. Die Zusammensetzung einer Truppe und die Art ihres Mandats bleiben zwei unterschiedliche Fragen.

Jenseits der Diplomatie nähern sich soziale Fristen

Die Wirtschaftsseiten geben ein weiteres Maß an Dringlichkeit. Al Bina, Al Sharq, An Nahar und Asharq Al Awsat vom 17. November berichten jeden Mittwoch über einen Bankstreik, der am 18. November beginnt. Der Konflikt betrifft die Überarbeitung der Steuererklärungen von 2020 bis 2024. Banken bestreiten die Behandlung von Wechselkursdifferenzen und Rückstellungen für Euro-Bonds. Das Finanzministerium hält an seiner Position fest und erinnert an die Frist bis zum 15. Dezember, um die Erklärungen zu korrigieren.

Al Akhbar und Al Liwa kündigten am 17. November eine Mobilisierung des Straßenverkehrs am 25. November an. Die Gewerkschaften fordern Zusagen zu Fahrersubventionen und Tarifen. Die gleiche Ausgabe von Al Akhbar untersucht die vorübergehende Öffnung der Gemüseimporte nach dem Einfrieren in Bekaa. Die Folgen der Krise treten somit auf mehreren Ebenen auf: Zugang zu Banken, Reisen, Einkommen von Fachleuten und Preise für frische Produkte.

Lokalpolitik: Vereinbarung über Garantien des Südens, Meinungsverschiedenheiten über ihre Umsetzung Resolution 1701 bringt die Präsidenten zusammen, ohne die Differenzen zu beseitigen Die Suche nach einer gemeinsamen Position zum Süden dominiert die libanesische Presse vom 17. November 2026. Ein Nahar stellt eine Konvergenz zwischen Joseph Aoun, Nabih Berri und Nawaf Salam fest. Die drei Führer fordern eine internationale Präsenz und lehnen ein Sicherheitsvakuum ab. Sie verteidigen die Resolution 1701, teilen aber nicht die gleiche Interpretation der Verhandlungen mit Israel. Berri ist weiterhin gegen das unter US-Sponsoring diskutierte Rahmenabkommen. Salam versucht, es in überprüfbare Verpflichtungen umzusetzen, mit einem Zeitplan, der den israelischen Rückzug und die Ausweitung der staatlichen Autorität verbindet. Aoun besteht auf israelischen Verletzungen und den Aufgaben der Armee. Al Jumhouria, 17. November 2026, betont die Bedeutung der materiellen Fähigkeiten, die für den libanesischen Einsatz notwendig sind. Die Annäherung der Präsidenten betrifft also die angestrebten Garantien, ohne alle Einzelheiten ihrer Anwendung zu regeln. Ein Nahar vom 17. November 2026 geht mit einem Wettbewerb zwischen der Präsidentschaft und der Hisbollah um den Dialog einher. Die erste ist offen für Sitzungen ohne Vorbedingungen. Die Partei beruft sich auf die Verfassung und das Taif-Abkommen, um die Diskussionen zu regeln. Ibrahim Bayram analysiert diese Aussagen als gegenseitigen Wunsch, nicht für die Blockade verantwortlich zu erscheinen. Der Streit um die militärischen Aktivitäten der Hisbollah bleibt ungelöst. In Al Bina vom 17. November 2026 forderte Ali Fayad die Aufgabe des Rahmenabkommens, dessen Vereinbarkeit mit nationalen Verpflichtungen er in Frage stellte. Hassan Ezzeddine verteidigt Widerstand und fordert innere Versöhnung. Diese Interventionen halten die Diskussionsangebote offen, ohne eine organisierte Wiederaufnahme der Treffen anzukündigen. Armee und zivile Institutionen stehen vor Erwartungen Der Platz der Armee geht durch diese Konfrontation. Al Bina vom 17. November 2026 berichtet vom Besuch von General Rodolphe Haykal beim Bekaa-Kommando in Abdullah. Der Kommandant behauptet, den nationalen Einsatz fortzusetzen und fordert den Rückzug Israels. Sie stellt die Anwendung staatlicher Entscheidungen als Rahmen für ihr Handeln dar. In An Nahar vom 17. November 2026 verteidigte Daoud Sayegh die Rolle der Institution als Treffpunkt unter den Libanesen. Ali Hamadé kritisiert in der gleichen Ausgabe stattdessen die Reaktion der Behörden auf die Hisbollah. Diese Foren unterscheiden sich in Bezug auf die politische Verantwortung, während die Fähigkeit des Staates, seine Verpflichtungen in Taten umzusetzen, im Mittelpunkt steht. In Ad Diyar, 17. November 2026, stellt Fadi Makki das Verwaltungsreformprojekt 2030 vor. Der Minister präsentiert eine Charta von 19 Rechten und einen Ansatz, der auf vierzehn Prinzipien basiert. Das Projekt sieht Konsolidierungen, Streichungen und Reorganisationen öffentlicher Einrichtungen vor. Es trennt Politikdefinition, Kontrolle und Servicebereitstellung. Laut Makki betrifft die Diagnose mehr als hundertfünfzig Organismen und stellt etwa eintausendsechshundert Seiten dar. Die Arbeit umfasst über 100 Sitzungen sowie eine separate Befragung von 12.000 Personen. Die Charta umfasst gleichberechtigten Zugang, Vereinfachung, Datenschutz und administrative Verantwortung. Der Minister stellt jedoch fest, dass in einigen Gerichtsbarkeiten mehr als 80% frei sind. Die Konsultation muss Entscheidungen vorbereiten, während die Humanressourcen weiterhin stark reduziert werden. Pressefreiheit und Antworten auf soziale Forderungen Ein Nahar vom 17. November 2026 widmet eine Akte den beantragten Änderungen des Mediengesetzes. Zehn Abgeordnete haben eine Änderung von Artikel 104, 105 und 114 vorgeschlagen. Insbesondere fordern sie, dass die Vernehmung von Journalisten ausschließlich von den zuständigen Richtern durchgeführt wird. Der konstitutionalistische Jihad Ismaïl kritisiert die Ungenauigkeit der Kriminalisierung falscher und schädlicher Informationen. Ihm zufolge hält diese Formulierung trotz der neuen Sicherheitsvorkehrungen eine kriminelle Bedrohung aufrecht. Ibrahim Mneimné berichtete täglich, dass noch keine Ausschusssitzung einberufen worden sei, um den Vorschlag zu diskutieren. Die Zeitung berichtet auch von Verschiebungen von Anhörungen im Zusammenhang mit Verfahrensunsicherheiten. Die Diskussionen betreffen also die tatsächlichen Garantien, die der Presse gewährt werden, über die Annahme des Textes hinaus. Soziale Forderungen geben diesen Debatten eine konkrete Dimension. Al Bina vom 17. November 2026 berichtet über den Austausch von Mohammad Haidar über Zulagen für Dienstende und Beiträge der von Katastrophen betroffenen Unternehmen in Nabatiyah. Der Minister verspricht eine juristische Studie, während die Ressourcen der sozialen Sicherheit erhalten bleiben. Die gleiche Tageszeitung kündigt eine Mobilisierung des Straßenverkehrs am 25. November auf Anruf von Bassam Tleiss an. Die Gewerkschaften verurteilen die Verzögerung der zugesagten Hilfe und den Wettbewerb um illegale Transporte. In Zekrit gibt Al Joumhouria vom 17. November 2026 Bürgermeister Adib Morcos das Wort. Es beschreibt eine kommunale Einsparungen durch die Krise absorbiert, als Reaktion auf die Bedürfnisse der Straßen, Beleuchtung und Abfallwirtschaft. Der Weg nach Nahr el-Kalb ist eine seiner Prioritäten, mit der Stärkung der Humanressourcen und einem zukünftigen Gemeindegebäude.

Zitate und Reden von politischen Figuren: von Souveränitätsverpflichtungen bis zu Ergebnisanforderungen Entzug, Überprüfung und staatliche Autorität Nawaf Salams Erklärungen geben nachprüfbaren Verpflichtungen einen zentralen Platz. Al Joumhouria vom 17. November 2026 berichtet über sein Interview mit Mike Waltz im Grand Sérail. Der Premierminister fordert Gegenseitigkeit und schrittweise Fortschritte, um konkrete Ergebnisse zu erzielen. Sie zielt auf zwei parallele Bewegungen ab: den Rückzug Israels und die Ausweitung der staatlichen Autorität. Er forderte einen glaubwürdigen Mechanismus, um die Verpflichtungen beider Parteien zu überprüfen. Salam fordert auch eine internationale Präsenz unter dem Mandat des Sicherheitsrates, dessen Mandat die Beobachtung, Übermittlung von Berichten und die Unterstützung der Armee umfasst. Sein erklärtes Ziel geht über das Vorfallmanagement hinaus: Es fordert eine Regelung, die die libanesische Souveränität wiederherstellt. Nabih Berri besteht mehr auf unerfüllten Verpflichtungen. Ein Nahar vom 17. November 2026 veröffentlichte seine Antworten nach dem amerikanischen Treffen. Der Präsident des Parlaments bekräftigt sein Engagement für die Resolution 1701 in der Kontinuität des Waffenstillstands von 1949 und der Resolution 425. Es hebt die Zerstörung, Besetzung und Behinderung der Rückkehr der Bewohner hervor. Sie stellt diese Elemente als Hindernisse für den Einsatz libanesischer Institutionen dar. Seine Ablehnung des Rahmenabkommens bleibt ausdrücklich. Auf die Frage nach möglichen amerikanischen Sanktionen reagiert er seit Jahren auf solche Bedrohungen. Diese Reaktion drückt die Fortsetzung seiner Position aus, ohne eine neue Maßnahme gegen ihn anzukündigen. Joseph Aoun verbindet Sicherheitsverantwortung mit dem institutionellen Wiederaufbau. Al Joumhouria vom 17. November 2026 berichtet der Weltbank: Die Schwierigkeiten des Landes sind das Ergebnis jahrzehntelanger Misswirtschaft, Korruption und Ungleichgewichte. Ihre Korrektur erfordert einen längeren Aufwand. Der Präsident zitierte Finanz-, Banken-, Verwaltungs- und Justizreformen. Ad Diyar verteidigt am 17. November 2026 auch die Digitalisierung, um Verfahren zu vereinfachen und Korruptionsmöglichkeiten zu verringern. Im Militärregister berichtet Al Bina vom 17. November 2026, dass Rodolphe Haykal Uniform als Heilmittel für alle Bürger präsentiert. In Abdullah behauptet er, dass die Armee handelt, um die Entscheidungen des Staates zum Erfolg zu führen, während sie den israelischen Rückzug fordert. Interner Dialog und öffentliche Verantwortung Ein Nahar vom 17. November 2026 berichtet Hassan Fadllallahs Dialogangebot. Der Hisbollah-Abgeordnete sagt, er wolle positiv auf positive Aktionen reagieren, einschließlich politischer Gegner. Sie beruft sich jedoch auf die Verfassung und das Abkommen von Taif, um den akzeptablen Rahmen festzulegen. Al Bina vom 17. November 2026 erhebt einen direkteren Einwand von Ali Fayad gegen das Rahmenabkommen. Er bat darum, ihm keine internationale Reichweite zu geben, und war der Ansicht, dass dies die libanesischen Interessen untergräbt. Diese Einschätzungen verbleiben beim Abgeordneten. Hassan Ezzeddine verteidigt Widerstand, kritisiert die Ergebnisse der Verhandlungen und fordert eine interne Vereinbarung. Die Eröffnung des Dialogs geht einher mit der Aufrechterhaltung der Hauptforderungen der Partei. Interventionen im Ausland verlängern diese nationalen Positionen. Al Sharq vom 17. November 2026 berichtet über die Worte von Ghassan Salamé auf dem Gipfel der Frankophonie in Phnom Penh. Der Minister lehnt einen auf Kosten der Souveränität und territorialen Integrität erreichten Frieden ab. Sie lehnt auch die Sicherheitszonen ab, die dem Libanon auferlegt wurden. In Ad Diyar vom 17. November 2026 stellt Mohammad Bagher Ghalibaf in seinem Appell an Nabih Berri fest, dass die regionale Beruhigung vom Ende des Krieges im Libanon abhängt. Der Präsident des iranischen Parlaments behält somit das libanesische Dossier in seiner Präsentation der regionalen Diskussionen. Berri antwortete, indem er an den israelischen Rückzug und die Resolution 1701 erinnerte. In Ad Diyar vom 17. November 2026 schlägt Fadi Makki vor, Reformen an dem Vertrauen und der Zufriedenheit der Bürger zu messen. Sie verbindet ihre Rechte mit Pflichten: Einhaltung der Regeln, Zahlung der geschuldeten Beträge und Ablehnung von Korruption. Das Projekt umfasst vereinfachte Ansätze und sichere Berichtsmechanismen. Al Bina vom 17. November 2026 berichtet von einer weiteren Suche nach Gleichgewicht bei Mohammad Haidar. Der Minister verspricht, die Entlastung der von Katastrophen betroffenen Unternehmen unter Wahrung der sozialen Sicherheit zu untersuchen. Bassam Tleiss stellt Transportbeihilfen als Mittel zur Aufrechterhaltung der Tarife für die Nutzer vor. Adib Morcos erinnert in Al Joumhouria vom 17. November 2026 schließlich an die Kluft zwischen den kommunalen Bedürfnissen und Ressourcen. Diese Interventionen betreffen verschiedene Bereiche, aber alle erfordern eine konkrete Umsetzung der öffentlichen Verpflichtungen.

Diplomatie: Libanon sucht internationale Garantien und operative Partnerschaften Konsultationen zur internationalen Präsenz bleiben offen Der Besuch von Mike Waltz eröffnet eine neue Phase der Konsultationen zum Süden. Ein Nahar vom 17. November 2026 weist darauf hin, dass der amerikanische Vertreter keine endgültige Formel vorlegt. Sie soll ihre Kommentare an Washington weiterleiten und den Austausch in New York fortsetzen. Die Tageszeitung betont die Rolle Frankreichs bei der Vorbereitung des im Sicherheitsrat diskutierten Textes. In den US-Erklärungen wird der Verweis auf die Resolution 1701 mit der Möglichkeit von Änderungen beibehalten. Sie beziehen sich auch auf Elemente des dreigliedrigen Dialogs. Die libanesischen Behörden versuchen, die internationale Abdeckung aufrechtzuerhalten und ein Sicherheitsvakuum während dieses Übergangs zu vermeiden. Al Joumhouria vom 17. November 2026 beschreibt einen explorativen Ansatz. Laut seinen offiziellen Quellen wurde das Modell der im Sinai anwesenden Kraft während der Interviews nicht formell vorgeschlagen. Ad Diyar gibt am selben Tag der Hypothese einer multinationalen Kraft in einigen ihrer Analysen mehr Raum. Andere Artikel betonen jedoch das Fehlen eines vollständigen Vorschlags. Ein Nahar bezieht sich auch auf eine begrenzte Überwachungspräsenz. Diese Geschichten decken mehrere Tracks ab, kein gemeinsames Projekt, das bereits angenommen wurde. Mandat, Befehl und Stärke werden weiter diskutiert. Minenräumung, humanitäre Unterstützung und maritime Unterstützungsfunktionen gehören zu den genannten Fähigkeiten. Der andere zentrale Punkt sind die Bedingungen für den israelischen Rückzug. Al Joumhouria vom 17. November 2026 berichtet über Nawaf Salams Antrag auf einen Zeitplan und die Überprüfung der Verpflichtungen. Joseph Aoun beschreibt die Verstöße, die ihre Anwendung verhindern. Nabih Berri besteht auf der Zerstörung und Rückkehr der Bewohner. In Ad Diyar vom 17. November 2026 glaubt der ehemalige Botschafter Riad Tabbara, dass Washington die politischen und sicherheitspolitischen Aspekte des Prozesses anführen will. Er fragte sich jedoch, welche Zugeständnisse es von Israel erhalten würde. Al Bina vom 17. November 2026 berichtet über die Bedenken von Quellen in der Nähe von Berri: Sie befürchten, dass eine neue Vereinbarung die Besatzung stabilisieren wird, anstatt sie zu beenden. Die Festlegung von Verpflichtungen bleibt daher ein wichtiges Thema. Regionale Partner in Wiederaufbauprogrammen Ein Nahar vom 17. November 2026 präsentiert Yazid bin Farhanes Besuch als Bestätigung der saudischen Unterstützung für die Institutionen. Die Tageszeitung hebt die Unterstützung für Joseph Aoun, Nawaf Salam und die Armee sowie die von Nabih Berri anerkannte Bedeutung hervor. Diese Lesung unterscheidet sich von denen, die von einigen Quellen in Al Bina und Ad Diyar berichtet werden, die die Reise näher an Bilal Erdogans Besuch bringen. Im Gegenteil, An Nahar besteht auf einem Ansatz, den Riad nicht als Antwort auf türkische oder katarische Initiativen darstellt. Katar erscheint insbesondere in der elektrischen Datei. Al Joumhouria vom 17. November 2026 bezieht sich auf weitere technische Gespräche, ohne die endgültig abgeschlossenen Verträge bekannt zu geben. Al Joumhouria und Ad Diyar vom 17. November 2026 berichten auch über das Telefoninterview zwischen Berri und Mohammad Bagher Ghalibaf. Der Präsident des iranischen Parlaments verbindet die Rückkehr zur regionalen Ruhe am Ende des Krieges im Libanon. Berri erinnert sich an die israelische Rückzugspflicht. Auf syrischer Seite untersucht Ad Diyar vom 17. November 2026 Ahmad Hajjars Besuch in Damaskus. Nach den genannten politischen Quellen geht es um Grenzen, Schmuggel, Häftlinge und justizielle Zusammenarbeit. Die Zeitung bezieht sich auf syrische Anfragen nach Zahlen im Zusammenhang mit der ehemaligen Macht. Er erklärt, dass die libanesischen Gesprächspartner an die rechtlichen Zwänge im Zusammenhang mit diesen Fällen erinnerten. Sicherheitsgespräche sind es daher nicht wert, Rabatte bekannt zu geben. Die wirtschaftliche Zusammenarbeit nimmt einen weiteren wichtigen Platz ein. Ad Diyar und Al Joumhouria vom 17. November 2026 erzählen vom Besuch von Anna Bjerde und der Weltbank. Wiederaufbau, Energie, Landwirtschaft, öffentliche Dienstleistungen und Sozialschutz gehören zum Handel. Libanesische Beamte fordern schnellere Projekte, während die Bank an einem neuen Partnerschaftsrahmen arbeitet. In An Nahar vom 17. November 2026 verteidigt Nassif Hitti die Koordination zwischen offizieller Diplomatie, Wirtschaft und Diaspora. Der ehemalige Minister unterstreicht das Potenzial von ausländischen Netzwerken zur Entwicklung von Investitionen und Austausch. Sein Forum schlägt eine Methode statt eines neuen Programms vor. Es konzentriert sich auf die Vorbereitung und Begleitung von Projekten, über die Unterstützungsbekundungen hinaus, die diplomatische Besuche begleiten.

Internationale Politik: Mehrere Fronten vereinen militärischen Druck und Verhandlungen

In Jurf al-Sakhr kreuzt die Kontrolle des Territoriums die des Öls

Al Arabi Al Jadid, Al Quds Al Arabi und Asharq Al Awsat vom 17. November widmen dem eisernen Arm zwischen der irakischen Regierung und der Kataëb Hisbollah einen wichtigen Platz. Die Artikel beschreiben die Stärkung der regulären Kräfte um Jurf al-Sakhr und die Schritte, um den Rückzug der Gruppe zu erreichen. Die Regierung fordert eine Untersuchung von Ölumleitungen und Verkehrseinrichtungen. Die Fraktion bestreitet diese Vorwürfe und stellt den Druck als Abrüstungsversuch dar.

In Asharq Al Awsat vom 17. November enthält das Dossier Pipeline-Umleitungen, Raffinerien und Reservoirs, die untersucht werden. Die politische Vermittlung geht neben den Sicherheitsvorbereitungen weiter. Al Arabi Al Jadid hebt auch die Frage der Rückkehr der vertriebenen Einwohner hervor. Die Kontrolle eines Territoriums, der Schutz der Infrastruktur und die Bedingungen für die Rückkehr von Familien finden sich somit in derselben Konfrontation. Die irakische Hisbollah Kataeb ist nicht mit der libanesischen Hisbollah verwechselt.

Syrien erscheint durch die Besetzung des Südens und neue Investitionen

Asharq Al Awsat vom 17. November nahm eine Untersuchung der israelischen Militärkritiker über die Präsenz ihrer Armee in Südsyrien wieder auf. Anonyme offiziere und reservisten beschreiben kontrollen, durchsuchungen und einschränkungen, die bewohner betreffen. Die Zeitung berichtet von Differenzen über den Nutzen dieser Operationen und über die Möglichkeiten einer Sicherheitsvereinbarung mit Damaskus. Diese Zeugnisse werden als interne Einschätzungen präsentiert, nicht als offizielle Änderung der israelischen Doktrin.

Eine Nahar-Internationale vom 17. November spricht Syrien aus wirtschaftlicher und diplomatischer Perspektive an. Seine Seiten untersuchen französische und türkische Interessen an der Küste und an der Hafeninfrastruktur. Die Entwicklung von Terminals, Netzen und kommerziellen Zugängen ist Teil der Suche nach Partnern für den Wiederaufbau. Wirtschaftliche Projekte geben den betroffenen Staaten auch eine nachhaltige politische Präsenz. Die Zeitschrift unterscheidet zwischen den angezeigten Ambitionen und den Operationen, die bereits einen vertraglichen Rahmen haben.

Gaza: Zeitungen beschreiben die anhaltende Krise von Obdach und Pflege

Al Quds Al Arabi vom 17. November sammelt mehrere Warnungen über die Bedürfnisse nach Schutz vor dem Winter. Die genannten Organisationen erwähnten einen Mangel an Zelten, Planen und Schlafgeräten. Die Tageszeitung berichtet über Hemmnisse für Hilfe und fordert ausländische Regierungen auf, Lieferungen zu erleichtern. Die an einer Eingangsstelle angekündigten Bände beschreiben nicht automatisch, was an Familien verteilt wurde. Der Bericht folgt somit auch den Zwängen, die die Ankunft von Waren von ihrer Verwendung trennen.

Al Arabi Al Jadid vom 17. November konzentriert sich auf Menschen mit Diabetes und Insulinmangel. Pflegekräfte beschreiben Versorgungs-, Erhaltungs- und Nachsorgeschwierigkeiten, die für Kinder besonders belastend sind. Das Dossier kombiniert Medikamente mit den für ihre Verabreichung notwendigen Mitteln: Injektionsgeräte, Kälte und regelmäßiger Zugang zu einem medizinischen Team. Es beschreibt einen Notfall der Kontinuität der Pflege über die einmalige Verfügbarkeit eines Produkts hinaus.

Bildung und Infrastruktur erweitern internationales Lesen

Asharq Al Awsat vom 17. November geht auf den Rückgang der Aufnahme ausländischer Studenten in den Vereinigten Staaten zurück. Die Zeitung führt eine Back-to-Back-Umfrage und die jährlichen Daten von Open Doors zusammen. Ihre Perioden und Bevölkerungen unterscheiden sich: Neueinsteiger in einem Semester repräsentieren nicht alle internationalen Studenten in einem Universitätsjahr. Diese Institutionen und Berufsverbände sind besorgt über die Auswirkungen auf ihre Ressourcen, Forschung und damit verbundene Arbeitsplätze.

Ein Nahar International und Al Arabi Al Jadid vom 17. November analysieren auch die Störungen des amerikanischen Luftverkehrs. Sie verbinden die jüngste Panne mit Kommunikationslücken und Modernisierungsprogrammen der Flugsicherung. Die Folgen sind länger als die anfängliche Unterbrechung, da sich Flugzeuge und Besatzung nicht mehr an den vorgesehenen Orten befinden. Diese Aufzeichnungen beschreiben die Abhängigkeit eines lebenswichtigen öffentlichen Dienstes von technischen Netzen, deren Renovierung mehrere Jahre dauert.

Wirtschaft: Steuern, Angebot und Einkommen befeuern Spannungen

Banken und Finanzen lehnen Krisenübungen ab

Al Bina, Ad Diyar, Al Sharq und An Nahar vom 17. November berichten über die Entscheidung des libanesischen Bankenverbands, jeden Mittwoch einen Warnstreik zu starten. Der erste angekündigte Tag ist der 18. November. Der Verband fordert die Rücknahme des Ansatzes des Finanzministeriums für Steuererklärungen von 2020 bis 2024. Er forderte auch eine Korrektur der beanstandeten Bestimmungen, insbesondere im Rahmen der Haushaltsberatungen.

Die Meinungsverschiedenheit betrifft zwei Schriftsätze. Die Banken argumentieren, dass die Wechselkursdifferenzen das Ergebnis von Neubewertungen in der Rechnungslegung und nicht von Bargewinnen seien. Sie bestreiten auch die Wiedereinsetzung von Rückstellungen für Euro-Bonds auf steuerpflichtiger Basis. Ihrer Argumentation zufolge decken diese Rückstellungen Verluste aus öffentlichen Ausfällen ab. Die Debatte konzentriert sich daher auf die fiskalische Übersetzung von Konten, die durch die Abwertung des Pfunds und die Schuldenkrise grundlegend verändert wurde.

Ad Diyar vom 17. November legt die Antwort des Ministeriums dar. Letzterer beruft sich auf die geltenden Vorschriften und eine Stellungnahme der Kommission zu Rechtsvorschriften und Konsultationen. Er erinnerte daran, dass die Frist für die Berichtigung auf Antrag des Verbandes bis zum 15. Dezember verlängert worden sei. Er hält an der Möglichkeit technischer Treffen fest und lehnt es ab, dass die den Bürgern auferlegten Störungen zu einem Druckmittel werden. Das Ministerium bestreitet auch, dass der Schutz der Einleger einen Sektor von seinen steuerlichen Verpflichtungen befreien kann.

Asharq Al Awsat präsentiert am 17. November eine Schätzung von 600 Millionen Dollar, die den Banken für die umstrittenen Abgaben zugewiesen wurden. Diese Einschätzung drückt ihre Lektüre der Akte aus. Er stellt keinen durch eine gemeinsame Entscheidung endgültig festgesetzten Betrag dar. Der Vereinsrat behält sich auch die Möglichkeit vor, die Bewegung auszusetzen, aufzuheben oder zu verschärfen. Die Pressemitteilungen in den Zeitungen beschreiben nicht den Betrieb jeder Agentur und jedes Dienstes während des Streiks.

Straßenverkehr: Fahrerhilfe bleibt im Zentrum des Konflikts

Al Akhbar vom 17. November geht auf die versprochene Hilfe für die öffentlichen Fahrer zurück. Die Zeitung erwähnt ein Schema von 12 Millionen Pfund pro Monat für drei Monate, im Gegenzug für die Einhaltung der offiziellen Tarife. Es beschreibt den parlamentarischen Weg des Projekts und seine Überweisung an den Ausschuss für öffentliche Arbeiten. Die Ankündigung der Beihilfe und die tatsächliche Eröffnung der Zahlungen bleiben daher getrennt. Diese Verzögerung erklärt einen Teil der für den 25. November angekündigten Mobilisierung.

Al Liwa und Al Bina desselben Tages berichteten über die Worte von Bassam Tleiss. Der Gewerkschaftsführer verurteilt den Wettbewerb von Fahrzeugen, die außerhalb des Rechtsrahmens operieren. Er forderte auch Verpflichtungen in Bezug auf die Straßenverkehrsordnung und mehrere Verkehrskategorien. Die 54.000 Familien, die er erwähnte, repräsentierten den Sektor in seiner Rede. Sie stellen keine festgelegte Liste der Beihilfeempfänger dar. Die genauen Modalitäten der Mobilisierung müssen noch bekannt gegeben werden.

Gemüseimporte müssen geringeres lokales Angebot kompensieren

Al Akhbar vom 17. November beschreibt eine Maßnahme, die nach dem Einfrieren des Bekaa ergriffen wurde. Mit der Agrarentscheidung 603/1 werden bestimmte Einfuhren ohne vorherige Genehmigung vorübergehend eröffnet. Die Zeitung zitiert Tomaten, Gurken, armenische Gurken, Zucchini und Kürbis für einen Zeitraum vom 15. bis 30. November. Andere Produkte haben unterschiedliche Fenster. Die Maßnahme zielt darauf ab, die verfügbaren Mengen nach lokalen Ernteverlusten zu erhöhen.

Die Tageszeitung berichtet von hohen Preisen für einige Gemüse, einschließlich Zucchini. Es stellt die Position von Minister Nizar Hani dar, der auf die Auswirkungen der Neuankömmlinge auf die Versorgung wartet. Die Einfuhrgenehmigung bedeutet jedoch nicht, dass alle Sendungen bereits auf dem Markt sind. In der Debatte wurden auch zwei Bedenken geäußert: die Begrenzung der Kosten für Haushalte und die Erhaltung der Erzeuger, deren Kulturen zerstört worden waren.

Strom: Katarische Verhandlungen decken Einnahmen sowie Kraftwerke ab

Al Arabi Al Jadid vom 17. November erläutert die mit Katar diskutierten Energievorschläge. Zwei 825 Megawatt-Gasanlagen werden jeweils in Deir Ammar und Zahrani erwähnt. Die Zeitung beschreibt auch eine 20-jährige Versorgung mit verflüssigtem Erdgas, eine schwimmende Speicher- und Regasifizierungseinheit und erneuerbare Kapazitäten. Diese Elemente gehören zu dem geprüften Angebot. Die Tageszeitung berichtet, dass noch keine endgültige unterzeichnete Vereinbarung bekannt gegeben wurde.

Die vorgeschlagene Formel basiert auf dem Bau, dem Betrieb und der Übertragung von Anlagen. Es würde die anfängliche Finanzierung des Finanzministeriums einschränken. Auf der anderen Seite bleiben Preise, finanzielle Garantien und die Sammlung von Rechnungen im Mittelpunkt der Verhandlungen. Al Arabi Al Jadid erinnerte an die Genehmigung des Elektroplans beim Ministerrat am 13. November und an das Mandat, das Joe Saddi zur Fortsetzung der Gespräche erteilt wurde. Die angekündigte Kapazität der Ausrüstung beschreibt keine sofort verfügbare Produktion.

Haushalts- und Sozialbeiträge werfen die Frage der öffentlichen Verpflichtungen auf

Ad Diyar und Al Liwa vom 17. November gehen auf die Arbeit des Finanz- und Haushaltsausschusses zurück. Ibrahim Kanaan bat um eine konsolidierte Sicht der mit den Kriegsfolgen verbundenen Kosten. Die Finanzierung durch den Südlichen Rat reicht nicht aus, um Gesundheits-, Sozial- oder öffentliche Baumaßnahmen zu messen. Der Ausschuss fordert auch Listen von Darlehen und Spenden sowie Buchhaltungsunterlagen, um die Prognosen mit den tatsächlichen Ausgaben in Einklang zu bringen.

Al Bina und Al Sharq des gleichen Tages berichteten die Anfragen von Nabatiyah Händler an den Minister für Arbeit, Mohammad Haidar. Unternehmen, die zerstört oder gezwungen wurden, ihre Geschäfte einzustellen, benötigen Beiträge von der CNSS. Insbesondere erfordern sie außergewöhnliche Fristen und Sanktionen. Der Minister kündigt eine rechtliche Überprüfung an, indem er die Ressourcen des Fonds erhält. Diese Schritte sind noch keine Ausnahme oder ein verabschiedeter Zeitplan.

Justiz: Pressefreiheit und Verfahrensgarantien in der Debatte

Die umstrittenen Artikel des Mediengesetzes

Ein Nahar vom 17. November untersucht Kritik an mehreren Bestimmungen des Mediengesetzes. Die Zeitung gibt dem Juristen Jihad Ismaïl das Wort, der insbesondere die Ungenauigkeit der Beschuldigung bezüglich falscher und schädlicher Informationen bestreitet. In der Debatte geht es darum, wie eine Reform, die als schützend dargestellt wird, das Risiko der Strafverfolgung aufrechterhalten kann. Es wirkt sich auch auf die Beziehung zwischen dem neuen Regime, dem Strafgesetzbuch und der Gerichtsbarkeit verschiedener Gerichtsbarkeiten aus.

Derselbe Artikel bezieht sich auf einen Vorschlag von zehn Abgeordneten zu den Artikeln 104, 105 und 114. Ibrahim Mneimné erklärt, dass noch keine Ausschusssitzungen zu seiner Prüfung einberufen wurden. Das Journal unterscheidet somit den aktuellen Text von den beantragten Änderungen. Kritik von Anwälten und gewählten Amtsträgern beschreibt die Auswirkungen, die sie fürchten, oder die Garantien, die sie stärken wollen. Sie stellen keine Nichtigerklärung der streitigen Bestimmungen dar.

Audit der Zuschussempfänger geht zurück auf die finanzielle Agenda

Al Bina und Al Sharq vom 17. November berichten von einem Treffen zwischen Tony Frangié und Yassine Jaber. Der Austausch umfasst die Prüfung der Begünstigten öffentlicher Finanzhilfen. Die Zeitungen erinnern an einen Gesetzgebungsansatz aus dem Jahr 2021 und verweisen auf die Zusammenarbeit von Finance mit der Bank of Lebanon. Der Minister stellte eine Prüfungsarbeit und eine Beziehung zur Justiz vor. Das Protokoll enthält keine Feststellungen zu einer bestimmten Verpflichtung.

Es geht um den Übergang zwischen den Beihilfemechanismen, die Ermittlung der Begünstigten und die Prüfung ihrer Verwendung. Die Rückgabe von Einlagen und die finanzielle Reorganisation bilden den politischen Rahmen für das Treffen. Sie sollten nicht mit den Ergebnissen einer Untersuchung verwechselt werden. Die gemeldeten Anzeigen betreffen Schecks, nicht Verurteilungen oder Rückforderungen.

In Israel vervielfachen sich die Forderungen nach Untersuchungen nach Wahloffenbarungen

Al Arabi Al Jadid und Al Quds Al Arabi vom 17. November fassen den Verdacht auf die Verhaftung von Raam-Aktivisten am Wahltag zurück. Die Artikel berichten von Anfragen zur Untersuchung durch Beamte arabischer Formationen. Sie hinterfragen die Herkunft der an die Polizei übermittelten Informationen und die angeblichen Verbindungen einiger Gesprächspartner mit Benjamin Netanyahus Büro. Die Gebühren betreffen die mögliche Nutzung von Dienstleistungen für politische Zwecke.

Al Quds Al Arabi berichtet auch von der Antwort eines Anwalts, dass einer der genannten Männer sein Büro verlassen und privat gehandelt habe. Das Büro des Premierministers bestreitet die Existenz einer Operation zur Verzerrung der Wahl. Die polizeiliche Prüfung und die Kommissionsanträge müssen daher von einer gerichtlichen Feststellung unterschieden werden. Die Freilassung der Verhafteten und die Kritik an der Solidität des Falls befeuern die Kontroverse, ohne allein alle politischen Anschuldigungen zu demonstrieren.

In Syrien wirft das Vermittlungsverfahren die Frage der Zustimmung auf

Al Quds Al Arabi vom 17. November widmet eine Akte syrischen Schlichtungsräten. Ihre Beamten präsentieren diese Arbeit als Ergänzung zu einem überfüllten Justizsystem. Sie betonen den freiwilligen Charakter der Abkommen, die Möglichkeit des Austritts und ihre gerichtliche Bestätigung. Sie argumentieren auch, dass das Vermittlungsverfahren öffentliche Maßnahmen nicht unterdrücken kann. Diese Garantien sind von zentraler Bedeutung für das Modell, das sie verteidigen.

Die Tageszeitung untersucht jedoch die Druckrisiken auf die schwächeren Teile. Ein schnelles Verfahren bietet nicht den gleichen Schutz, wenn eine Familie, eine lokale Gruppe oder ein mächtiger Akteur die Vereinbarung auferlegt. In der Debatte geht es darum, wie die Zustimmung, der Platz des Richters und die Durchsetzbarkeit von Vereinbarungen überprüft werden können. Es ist daher nicht nur eine Opposition zwischen der offiziellen Justiz und lokalen Lösungen.

Gesellschaft: Konsularische Dienste, Städte und Kinderschutz

Der biometrische Pass nähert sich den Libanesen der Emirate

Al Sharq, Ad Diyar und An Nahar haben am 17. November das Kommuniqué der Allgemeinen Sicherheitspolizei zu biometrischen Passanträgen in Abu Dhabi nachgedruckt. Der Empfang begann am Montag, den 16. November in der libanesischen Botschaft. Das Generalkonsulat in Dubai muss den gleichen Service später in dieser Woche anbieten. Die effektive Öffnung des ersten Fensters und der für das zweite angekündigte Zeitplan sind zwei verschiedene Schritte.

Das Management stellt diese Entwicklung als Bestandteil des schrittweisen Einsatzes seiner Dienste in diplomatischen Vertretungen dar. Ziel ist es, Reisen für Expatriates zu reduzieren. Die in den Zeitungen veröffentlichten Informationen enthalten keinen einzigen Tarif, keine Frist oder keine Liste von Dokumenten, die für alle Situationen gelten. Sie legen die Eröffnung eines Bewerbungsempfangsdienstes fest, nicht die sofortige Zustellung von Dokumenten.

In Zekrit bleiben kommunale Projekte durch die Finanzkrise eingeschränkt

Al Joumhouria vom 17. November veröffentlicht ein Interview mit dem Bürgermeister von Zekrit, Adib Morcos. Er erklärte, dass die Einsparungen für ein Gemeindegebäude von der Finanzkrise betroffen waren. Die Gemeinde vermietet weiterhin ihre Räumlichkeiten. Seine Projekte sind unterteilt in Straßen-, Beleuchtungs-, Abfall-, Ausrüstungs- und Servicestärkung. Der Weg von Zekrit nach Nahr al-Kalb nimmt einen wichtigen Platz in dieser Darstellung der Bedürfnisse ein.

Der Bürgermeister beschreibt einen Versuch, Einnahmen und Kontrollausgaben zu sammeln. Das Gebäude bleibt ein Ziel für die verbleibenden Jahre des Mandats, kein Projekt mit angekündigter Finanzierung. Das Interview zeigt, wie ein Heritage-Projekt blockiert bleiben kann, wenn gewöhnliche Aufgaben fortgesetzt werden. Verkehrs-, Sicherheits- und Wartungsbedürfnisse absorbieren Ressourcen in einem Kontext, in dem zuvor geschaffene Volkswirtschaften nicht mehr ihre Rolle spielen.

Tripolis sucht eine Antwort auf die Besetzung des öffentlichen Raums

Nida Al Watan vom 17. November widmete einen Bericht dem Tal-Sektor in Tripolis. Die Tageszeitung beschreibt die Schwierigkeiten beim Parken und Besetzen von Gehwegen oder Orten durch informelle Geschäfte und Wachen. Er blickt auch auf die Zerstörung von Parkmetern während der Ereignisse 2019 zurück. Die Zeugnisse drücken ein tägliches Unbehagen für Bewohner, Besucher und Händler aus.

Die Gemeinde gibt an, dass eine Studie abgeschlossen und an die Verkehrsbehörde weitergeleitet wurde. Die Zeitschrift gibt keinen festen Zeitplan für die Ausführung. Die Vorbereitung und Inbetriebnahme eines Gerätes bleibt daher getrennt. Die Akte umfasst sowohl die Organisation des öffentlichen Raums als auch die Bezahlung von Parkplätzen. Wandern und Zugang zu Geschäften sind ebenfalls Teil der beschriebenen Bedürfnisse.

Kinderschutz ist Teil eines interministeriellen Engagements

Al Liwa berichtete am 17. November über die Teilnahme einer libanesischen Delegation unter Leitung von Haneen Sayed an der Ministerkonferenz von Manila über Gewalt gegen Kinder. Soziales, Gesundheit, Bildung und andere Akteure sind in diesen Prozess eingebunden. Die Tageszeitung bezieht sich auch auf die Rolle der Zivilgesellschaft und junger Menschen in Konsultationen. Körperliche Gewalt, digitale Risiken und der Zugang zu Dienstleistungen erfordern Maßnahmen, die über eine einzige Verwaltung hinausgehen.

Die Zeitung präsentiert die Vorarbeiten als Suche nach nationalen Verpflichtungen. Ihre Umsetzung erfordert Dienstleistungen, Fachleute und Ressourcen. Die Teilnahme an einer Konferenz allein beschreibt nicht die effektive Berichterstattung über alle Kinder. Das Dossier verbindet die Themen Berichterstattung, Pflege und Zusammenarbeit zwischen Justiz, Schulen und Gesundheitseinrichtungen.

Die Erdbeben im Süden unterliegen sorgfältiger wissenschaftlicher Lektüre

Nida Al Watan vom 17. November befragte den Geologen Tony Nemer nach den im Süden gemeldeten Erdbeben. Der Experte untersucht die Annäherungen an frühere hohe Explosionen. Die Tageszeitung stellt fest, dass durch die bloße Abfolge von Ereignissen kein kausaler Zusammenhang nachgewiesen wird. Es erinnert auch daran, dass ein kleines Schütteln keine große Prognose zulässt. Die Analyse erfordert den Vergleich von Signalen und Hintergrundaktivität, anstatt ein Szenario einer lokal gefühlten Empfindung abzuleiten.

Kultur: Bücher, Archive und Szenen treffen sich in Beirut

Ein Jahrhundert Jugendliteratur in Dar el Nimer

Al Arabi Al Jadid vom 17. November kündigt die Ausstellung an, die hundert Jahren Kindergeschichten im Libanon gewidmet ist. Sie soll vom 19. bis 29. November in Dar al-Nimer, Beirut, stattfinden. Die Zeitung erinnert an mehr als zweihundert Geschichten und eine Dokumentation über Schreiben, Illustration und Veröffentlichung. Die Entwicklung des Platzes des Kindes in der Gesellschaft ist einer der Söhne dieser Reise.

Das Projekt verbindet die Geschichte der Bücher mit der ihres Publikums. Grafische Formen, Themen und Publikationsarten verändern sich mit den Generationen. Die Presse kündigt auch einen Besuch für Kinder an, begleitet von einer Geschichte. Die Ausstellung richtet sich nicht nur an Leser, sondern auch an Familien, Lehrer und Verlagsfachleute. Es ist nicht auf eine abstrakte Hommage an das Lesen beschränkt: Es sammelt ein Material, das es ermöglicht, die Darstellungen der Kindheit zu vergleichen.

Die Rencontres chorégraphiques gründen ein Tanztreffen

Al Quds Al Arabi berichtet am 17. November über die Eröffnung des Beirut Choreographic Meetings im Al Madina Theatre. Die Show « La Bas » von Selim Ben Safia wurde ohne seine Musik gespielt. Die Zeitung berichtet, dass ein Transportproblem eines barocken Cellos die Ankunft des Musikers verhinderte. Die vier Tänzer behielten die Performance bei. Diese Episode gibt dem Bericht einen besonderen Ton, ohne einfach das Projekt des Festivals zusammenzufassen.

Bassam Abu Diab präsentiert ein Programm, das Workshops, Kreationen und Künstler aus verschiedenen Ländern kombiniert. Die Tageszeitung zitiert arabische, europäische und andere regionale Beteiligungen. Mehrere Beyrouthin-Räume sollen die Treffen bis Ende November ausrichten. Die aktuelle Arbeit konzentriert sich auch auf die Schaffung von Verbindungen zwischen Künstlern und die Begleitung von sich entwickelnden Stücken. Die Rencontres versuchen somit, eine Kontinuität zwischen Ausbildung, Forschung und Präsentation in der Öffentlichkeit herzustellen.

Beirut Archive zirkulieren in London

Al Arabi Al Jadid präsentiert am 17. November das London Palestine Festival, das vom 13. bis 27. November stattfindet. Unter den erwähnten Werken ist « Do You Love Me », von Lana Daher. Der Film geht durch siebzig Jahre Beiruts visuelles Gedächtnis aus Filmen, Familiendokumenten und Fotografien. Die Tageszeitung stellt diesen Vorschlag in ein Programm, in dem Archive und persönliche Geschichten einen wichtigen Platz einnehmen.

Diese Angelegenheit sagt der Stadt nicht von einem einzigen Standpunkt aus. Die von Familien gehaltenen Bilder ähneln denen des Kinos und des öffentlichen Lebens. Die Zeitung unterstreicht damit die Rolle von Archiven bei der Vermittlung einer Stadtgeschichte durch Konflikt und Vertreibung. Die Anwesenheit des Films in einem Londoner Festival bringt diese Arbeit auch in Kontakt mit einem Publikum fernab des Libanon, für das die Bilder eine Verbindung mit der Stadt sein können.

Literaturseiten weichen libanesischen Autoren

Al Arabi Al Jadid vom 17. November verweist auf die kulturellen Memoiren von Ahmad Ali al-Zein, veröffentlicht von Hachette Antoine. Die Kindheit in Akkar, Beirut während des Krieges und die Exilstädte bilden die vorgestellte Route. Das Buch zeigt mehrere Figuren des intellektuellen und künstlerischen Lebens. Die Aufzeichnung betont die Beziehung zwischen Schreiben, Gedächtnis, Verlust und Schöpfung. Es gibt Zugang zum Projekt des Autors, ohne eine erschöpfende Lektüre des Buches zu bilden.

Die gleiche Ausgabe präsentiert eine Arbeit von Ali Nasr über die Kunst der Erzählung bei Gibran Khalil Gibran. Der Forscher untersucht insbesondere die kulturellen und kritischen Dimensionen seiner Texte. Al Joumhouria vom 17. November interessiert sich für eine Arbeit von Chadi Mansour über linke Transformationen. Kritik geht durch Spannungen zwischen sozialer Gerechtigkeit, Freiheit, politischer Organisation und der Entwicklung von Volkskreisen. Diese Titel erweitern kulturelle Seiten über den Show-Kalender hinaus.

Begegnungen rund um Orte der Kultur und Erinnerung

Al Akhbar am 17. November kündigt einen Abend der Unterstützung in Espace Al Madina am 19. November in Tilt33, in Hamra. Auf der gleichen Tagesordnung steht ein Treffen zu Museen, Erinnerung und Identität am 20. November in Beit Beirut. Eine Kurzfilmsession libanesischer Universitätsstudenten wurde am 24. November in der Monnot Municipal Library angekündigt. Die drei Treffen mobilisieren verschiedene Formen: Sammlung, Debatte und Projektion.

Al Quds Al Arabi vom 17. November berichtet schließlich über eine organisierte Hommage an Saida an den Dichter Moustapha Sbayti. Al Safir High School und Al Manara Cultural Gathering gehören zu den oben genannten Organisatoren. Das Treffen bringt seine Familie, Verwandte und pädagogische und kulturelle Akteure zusammen. Ein Dokumentarfilm, der seiner Reise gewidmet ist, begleitet den Tribut. Diese lokale Nachricht ergänzt die Festivals und literarischen Publikationen des Tages.

Sport: Libanesischer Olympismus sucht Ausweg aus der Krise, Diaspora füttert Fußball

Eine Ankündigung der Vereinbarung nach mehreren Monaten des Konflikts

Nida Al Watan und Al Liwa vom 17. November berichten über eine Ankündigung des Ministeriums für Jugend und Sport zur olympischen Krise. Die Abteilung stellt eine unter katarischer Vermittlung erzielte Vereinbarung als Ausweg aus dem Konflikt vor. Die Wiederherstellung der Governance gemäß der Olympischen Charta und die Einheit der Institution gehören zu den festgelegten Zielen. Die Zeitungen stellen dies in die Spannungen zwischen den Führungsteams.

Al Liwa meldet auch Reserven aus Quellen, die mit einem der Lager verbunden sind. Die Ankündigung einer Vereinbarung und die effektive Einrichtung der Gremien bleiben daher zwei Schritte. Das Thema betrifft die Beziehungen Libanons zu internationalen Gremien, aber auch die Vertretung seiner Föderationen. Die Artikel des Tages erlauben es nicht, eine neue Komposition als dauerhaft installiert zu präsentieren.

Drei Routen zwischen mehreren Ländern und eine Auswahl

Al Akhbar widmete am 17. November Reda Khadra, Sami Merhej und João Gabriel Makhlouf ein Dossier. Ihre Trajektorien durchqueren Deutschland, Kolumbien und Brasilien. Die Tageszeitung sammelt ihre Verbindungen zum Libanon, ihre familiären Bindungen und die Motivation ihrer sportlichen Wahl. Die Datei ist weniger an einem Ergebnis interessiert als daran, wie eine Auswahl Spieler zusammenbringen kann, die in verschiedenen Umgebungen trainiert werden.

Diese Geschichten geben der Rekrutierung der Diaspora eine persönliche Dimension. Die von Eltern oder Großeltern übermittelten Links ähneln den Karriereaussichten und Erfahrungen ausländischer Meisterschaften. Die Zeitung unterscheidet die Wege jedes Spielers. Sie sind kein einzigartiges Rückkehrmodell. Einige entdecken direkter ein Land, das bereits einen wichtigen Platz in der Familiengeschichte eingenommen hat.

Bassora und andere libanesische Disziplinen

Nida Al Watan und Al Liwa vom 17. November geben die Wahl gegen Palästina in Bassora bekannt. Das Spiel folgt auf das Unentschieden gegen den Irak im Freundschaftsturnier. Madjid Bougherras Kommentare, die von der Presse berichtet wurden, betonen den Fortschritt der Gruppe und die Bewertung der Spieloptionen. Die Morgenausgaben erscheinen vor dem Ergebnis der Sitzung des Tages.

Nida Al Watan vom 17. November erhält auch 24 Medaillen der libanesischen Delegation bei der Muay-Thai-Weltmeisterschaft in Olympia: sechs in Gold, acht in Silber und zehn in Bronze. Die Tageszeitung erwähnt auch nationale Karate-Wettbewerbe. Al Sharq vom selben Tag geht zurück auf die Vorbereitungen für den Beirut-Marathon, der am 29. November angekündigt wurde. Diese Nachricht gibt einen Platz für Disziplinen und Veranstaltungen, die nicht auf den Fußballkalender beschränkt sind.

Technologie: Daten, Infrastruktur und öffentliche Nutzung werden überprüft

Gesichtserkennung und Verantwortung der Anbieter

Al Quds Al Arabi vom 17. November nimmt eine Umfrage zum Transfer von Millionen palästinensischer Fotografien in die Amazonas-Infrastruktur wieder auf. Die Tageszeitung beschreibt ein Projekt zur Gesichtserkennung und platziert die Datei in den Beziehungen zwischen Technologieunternehmen und israelischen Behörden. Die Speicherung von Bildern, Software-Tests und die operative Bereitstellung decken nicht die gleichen Handlungen ab. Die Ware legt nicht die genaue Verwendung jedes einzelnen Fotos fest.

Das Thema ist die Datenreise: Wer sammelt sie, wer hält sie, zu welchen Zwecken sie verarbeitet wird und wer darauf zugreifen kann. Die Zeitung befasst sich mit diesen Fragen durch die Umfrage, die sie wieder aufnimmt. Es wird keine gerichtliche Entscheidung über die Haftung der betroffenen Unternehmen vorgelegt. Die Anerkennungssysteme werden hier zu einem politischen und rechtlichen Objekt, jenseits der einzigen angekündigten technischen Leistung.

Künstliche Intelligenz erhöht auch die Abhängigkeit von Netzwerken

Al Quds Al Arabi vom 17. November berichtete über die Bedenken, die über künstliche Intelligenz im Bankensektor geäußert wurden. Zu den genannten Risiken zählen Cyberangriffe, Manipulation und Abhängigkeit von einer kleinen Anzahl von Anbietern. Die Konzentration von Dienstleistungen kann eine technische Schwierigkeit in ein Problem verwandeln, das mehrere Institutionen betrifft. Das Dossier verknüpft daher Innovation mit der Organisation der Infrastrukturen, die sie ermöglichen.

Die gleiche Zeitung bespricht die COP31-Diskussionen über den Energie- und Wasserverbrauch dieser Technologien. Digitale Tools können helfen, Klimadaten zu verarbeiten oder bestimmte Prozesse zu verbessern. Ihr Betrieb erfordert jedoch Rechenzentren, Strom und Kühlung. In den berichteten Debatten geht es darum, wie man diese Kosten und den erwarteten Nutzen messen kann, anstatt den Einsatz künstlicher Intelligenz als automatisch klimafreundlich zu betrachten.

Digitale öffentliche Dienste bleiben mit Verfahrensreform verbunden

Ad Diyar vom 17. November gibt der digitalen Transformation einen wichtigen Platz in Fadi Makkis Interview zur Verwaltungsreform. Der Minister verknüpft die Digitalisierung mit der Vereinfachung von Verfahren, dem Austausch von Informationen und dem Abbau unnötiger Kontakte. Es befürwortet auch eine klarere Trennung zwischen regulatorischen und Lieferfunktionen. Daher ist das beschriebene Programm nicht darauf beschränkt, eine Papierform durch ein Sieb zu ersetzen.

Auf den internationalen Seiten von An Nahar vom 17. November zeigen die Schwierigkeiten des amerikanischen Luftverkehrs ein anderes Gesicht dieser Abhängigkeit. Alte Netzwerke müssen ersetzt werden, ohne einen kontinuierlichen Dienst zu unterbrechen. Schnittstellen zwischen Geräten, Betreibern und Kontrollzentren erschweren den Kalender. Der digitale Fortschritt erscheint somit sowohl als ein Mittel, um den Dienst zuverlässiger zu machen, als auch als eine Website, deren Übergänge organisiert werden müssen.

Menschen: Internationale Szenen und Fernsehen mobilisieren libanesische Künstler

Ragheb Alama unterscheidet öffentliche Konzerte und private Aufführungen

Al Quds Al Arabi vom 17. November berichtet über das öffentliche Konzert von Ragheb Alama im Atatürk Cultural Centre in Istanbul. Der Sänger präsentiert diese Szene als erstes Publikum in der Stadt. Er erinnert jedoch daran, dass er bereits private Dienstleistungen in der Türkei erbracht hat, insbesondere in Bodrum und Antalya. Die Tageszeitung beschreibt den Austausch mit der Öffentlichkeit und die Anwesenheit einer libanesischen Flagge, die von einem Zuschauer übergeben wurde.

Ragheb Alama äußerte auch den Wunsch nach einer Zusammenarbeit mit einem türkischen Künstler. Es präsentiert es als eine Möglichkeit, Verzeichnisse und Publikum zusammenzubringen. Dieses Projekt ist eine zum Ausdruck gebrachte Absicht, kein Duo, dessen Aufnahme und Ausgabe angekündigt würden. Die Geschichte beleuchtet die regionale Verbreitung des libanesischen Liedes und den Platz seiner Künstler auf internationalen Szenen.

Die Rückkehr des Fernsehtanzes wirft entgegengesetzte Lesungen auf

Nida Al Watan und Al Akhbar vom 17. November holen die Rückkehr der MTV-Tanzshow nach mehreren Jahren der Abwesenheit zurück. Die Referenten und die Jury nehmen in beiden Artikeln einen wichtigen Platz ein. Nida al watan hebt die erwartungen der show und des publikums hervor, während al akhbar eine kritischere lektüre des formats und seiner audiovisuellen umgebung entwickelt. Diese Einschätzungen gehören den Zeitungen, die sie veröffentlichen.

Die Kultur- und Unterhaltungsseiten erinnern auch an die Sendebedingungen, während die Beziehung zwischen MTV und Cablevision weiterhin angespannt ist. Die Fragen des Zugangs zum Programm und der Finanzierung von Inhalten kreuzen somit die Nachrichten von Persönlichkeiten auf dem Bildschirm. Die Launch-Berichte liefern noch keine Aufzeichnung der gesamten Saison.

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