Zypern: Einigung auf zwei neue Übergangsstellen

Die griechisch-zypriotische und die türkisch-zypriotische Führung einigten sich am 9. November 2026 darauf, zwei neue Kreuzungen gleichzeitig zwischen Louroujina und Lympia sowie zwischen Kampos und Karavostasi zu eröffnen. Noch ist kein Datum der Inbetriebnahme bekannt gegeben. Die Vereinbarung umfasst auch die Wiederaufnahme des Imagine-Bildungsprogramms, kultureller und ökologischer Projekte sowie einen Notfallreaktionsmechanismus. Ein Treffen mit António Guterres wird in den kommenden Wochen erwartet, während die Wiederaufnahme der politischen Verhandlungen noch vorbereitet werden muss.

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Nikos Christodoulides und Tufan Erhürman vereinbarten am Montag, den 9. November 2026 in Nikosia, zwei neue Passagen in Zypern zu schaffen. Die Vereinbarung sieht ihre gleichzeitige Eröffnung ohne Festlegung eines Termins vor. Er begleitet mehrere Kooperationsmaßnahmen und bereitet in den kommenden Wochen ein Treffen mit António Guterres vor. Dieser konkrete Fortschritt im Verkehr zwischen den beiden Gemeinschaften stellt jedoch keine Wiederaufnahme der Vergleichsverhandlungen dar.

Der griechisch-zyprische Staatschef und sein türkisch-zyprischer Amtskollege trafen sich mit María Ángela Holguín, der persönlichen Gesandten des Generalsekretärs der Vereinten Nationen. Das Treffen fand im Schutzgebiet der Vereinten Nationen statt. Im Mittelpunkt der Diskussionen standen vertrauensbildende Maßnahmen, aber auch die Methode und Substanz künftiger politischer Diskussionen.

Zwei neue Passagen in Zypern, auf identifizierten Routen

Die erste Passage wird Louroujina, auch Akıncılar genannt, mit Lympia oder Limya verbinden. Die zweite wird Kampos oder Kambo mit Karavostasi, auch Gemikonağı genannt, verbinden. Diese Namen erscheinen in der am Montag angekündigten Vereinbarung. Sie identifizieren die beiden Links beibehalten, über die allgemeine Formel auf « neue Passagen ».

Beide Öffnungen müssen gleichzeitig erfolgen. Die Verpflichtung betrifft daher zwei Verbindungen. Es ist nicht vorgesehen, dass eine erste Öffnung automatisch vor der anderen erfolgt. Die technischen Vorkehrungen müssen diese Gleichzeitigkeit respektieren.

Die Vereinbarung legt jedoch keinen Zeitplan für die Arbeit oder das Datum der Inbetriebnahme fest. Auch die Ausrüstung, die Zeitpläne und die Organisation der Kontrollen sind darin nicht aufgeführt. Infolgedessen haben die Bewohner noch keine Frist, um diese Routen zu nehmen.

Eine Eröffnungsvereinbarung, nicht zwei bereits offene Passagen

Die Unterscheidung zwischen politischer Entscheidungsfindung und Auftragsvergabe ist unerlässlich. Beide Führer akzeptierten die Öffnung der Passagen. Sie gaben ihre Inbetriebnahme am 9. November nicht bekannt. Die Vorstellung von jetzt elf operativen Grenzübergängen würde eine weitere Etappe vorwegnehmen.

Neun Punkte kreuzen derzeit die Trennlinie. Die tatsächliche Eröffnung der beiden neuen Links würde diese Zahl auf elf bringen. Ziel ist es, das Reisen zwischen den beiden Teilen der Insel zu erleichtern, wo die Erwartungen an bestimmte Posten die Nutzer belasten.

Die vorherige Erweiterung dieses Netzwerks geht auf den 12. November 2018 zurück. Die Passagen von Lefka/Apliki und Deryneia/Derinya erhöhten dann die Gesamtzahl auf neun. Das Montagsabkommen kommt somit fast acht Jahre nach diesen letzten Öffnungen. Seine Umsetzung wäre ein neuer wesentlicher Schritt, um die Gemeinschaften näher zusammenzubringen.

Technische Vorbereitungen noch notwendig

Am 11. November standen die Vorbereitungen noch aus. Nach lokalen Informationen, die an diesem Tag veröffentlicht wurden, sollten die griechisch-zyprischen Mitglieder des zuständigen Ausschusses innerhalb einer Woche zusammenkommen, bevor eine gemeinsame Sitzung in der nächsten Woche erwartet wird, um ein Arbeitsprogramm festzulegen. Es war daher noch kein Abschaltungsplan.

Der Kampos-Karavostasi Link wirft die Frage eines unbefestigten Abschnitts auf. Teams müssen das Land überprüfen, das Eigentum an den Grundstücken bestimmen und die erforderlichen Arbeiten bewerten. Die Route in der Pufferzone erfordert auch eine Koordinierung mit der Truppe der Vereinten Nationen. Die Verbindung zwischen Louroujina und Lympia wird als kürzer dargestellt, aber die Verpflichtung, die beiden Achsen zu öffnen, verbindet ihren Kalender. Dies erklärt, warum die politische Vereinbarung noch keinen Eröffnungstermin für Autofahrer zulässt.

Bewegung, eine separate Datei von der politischen Regelung

Die Passagen sind seit langem Teil vertrauensbildender Maßnahmen. Sie ermöglichen regelmäßige Kontakte trotz der Teilung der Insel. Ihre Funktionsweise hängt jedoch von praktischen Entscheidungen, Mitteln und Zusammenarbeit ab. Eine Einigung über ihre Anzahl löst an sich nicht die Probleme der bestehenden Achsen.

Nächstes Treffen mit António Guterres

Das andere politische Ergebnis des Tages ist die Aussicht auf ein Treffen der beiden Führer mit António Guterres. Sie muss in den kommenden Wochen stattfinden. In der Pressemitteilung vom Montag wurden keine spezifischen Termine oder Orte angekündigt.

Zurück im Präsidentenpalast präsentierte Nikos Christodoulides die Ergebnisse als einen Schritt nach vorne in diesem nächsten Schritt. Er wies darauf hin, dass der Generalsekretär über die Gespräche informiert worden sei. Ihm zufolge bleibt das Ziel, eine erweiterte Sitzung zu erreichen und dann die Verhandlungen vor dem Ende der Amtszeit von António Guterres wieder aufzunehmen.

Der Präsident von Zypern berichtete auch über Fortschritte bei einigen methodischen und inhaltlichen Fragen. Er bestätigte die Abwesenheit von Fortschritten bei anderen. Diese Würdigung stellt daher keine allgemeine Vereinbarung dar. Die Einberufung einer erweiterten Konferenz bleibt ein von der griechisch-zyprischen Seite vorgelegtes Ziel und kein bereits am Montag erzieltes Ergebnis.

Die Vergleichsgespräche wurden seit dem Scheitern der Crans-Montana-Konferenz in der Schweiz 2017 unterbrochen. Die gegenwärtigen Kontakte versuchen, die Bedingungen für Verhandlungen wiederherzustellen. Die Vereinbarung über Passagen liefert ein identifizierbares Ergebnis in diesem Prozess, ohne sein Ergebnis bekannt zu geben.

Archive, Heritage und Emergency Response

Die beiden Führer begleiteten ihre Entscheidung durch mehrere Verpflichtungen, die den bikommunalen technischen Ausschüssen anvertraut wurden. Das Komitee für Kulturerbe muss den Austausch von Archivdokumenten organisieren. Es wird auch die Restaurierung einiger maronitischer Kirchen und eines armenischen Klosters fortsetzen, zusätzlich zu seinen anderen Aktivitäten.

Der Umweltausschuss muss gemeinsame Projekte vorantreiben. Der Krisenmanagementbeauftragte wird beauftragt, einen Krisenreaktionsmechanismus zu entwickeln. Es ist ein Gerät, das gebaut werden muss. Die Ankündigung erlaubt es nicht, sie als bereits funktionsfähig darzustellen.

Diese Verpflichtungen teilen die Arbeit zwischen den bestehenden Strukturen auf. Die Mission der guten Dienste der Vereinten Nationen begleitet dreizehn technische Komitees auf der Insel. Ihre Rolle besteht darin, den Austausch aufrechtzuerhalten und gemeinsame Probleme anzugehen, auch wenn politische Verhandlungen nicht erfolgreich sind.

Das Imagine-Bildungsprogramm muss wieder aufgenommen werden

Die Vereinbarung sieht auch die Wiederaufnahme des Programms Imagine unter der Schirmherrschaft und in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Fachausschusses für Bildung vor. Diese Initiative bringt Studenten und Lehrer aus beiden Gemeinschaften zusammen, die sich mit Friedensbildung und dem Kampf gegen Rassismus befassen.

Die Gespräche werden auch zu anderen Grenzübergangsstellen und zu noch offenen Fragen fortgesetzt. Als nächster Punkt folgen die Eröffnungsbedingungen für die beiden Strecken und das Datum des Treffens mit António Guterres.

Abbildung: Ledra Street Station in Nikosia, Fotoarchiv vom 7. Januar 2023. Foto:Dor Shabashewitz / Wikimedia Commons,CC BY 4.0. Größere Gesamtfotos und typografische Dressings. Dieses Bild stellt nicht die beiden zukünftigen Kreuzungspunkte dar.

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