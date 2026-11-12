Südliche Souveränität und Wiederaufbau

Joseph Aoun verbindet Souveränität mit dem Waffenmonopol, aber auch mit dem Wiederaufbau und den Lebensbedingungen im Süden. Vor dem Leaders Club am 11. November verteidigte er das Rahmenabkommen und erhielt zwei Wirtschaftsstudien. Ein weiteres Treffen konzentrierte sich auf die Bedürfnisse von Grenzdörfern. Die Vorschläge betreffen Pflege, Beschäftigung, Bildung und grundlegende Dienstleistungen. Es wird keine neue Finanzierung oder ein Zeitplan für die Umsetzung angekündigt. Die Erklärungen bleiben von den tatsächlich genehmigten Projekten getrennt.

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Joseph Aoun verbindet die staatliche Autorität mit zwei Anforderungen: Waffen an Institutionen zu reservieren und das wirtschaftliche Leben im Süden zu ermöglichen. Vor einer Delegation des Leaders Club, die am 11. November in Baabda empfangen wurde, verteidigte der Präsident das Rahmenabkommen und bestand auf dem Wiederaufbau. Er stellt sie nicht als bloße Begleitung der Sicherheitsfrage dar, sondern als Bestandteil der libanesischen Ziele.

Souveränität braucht auch Wiederaufbau

Der Staatschef hält an seiner Einschätzung des Rahmenabkommens als beste verfügbare Option fest. Er fordert die Wahrung des inneren Zusammenhalts angesichts der regionalen Entwicklungen. Diese politische Verteidigung geht nicht mit der Ankündigung eines neuen Abkommens, eines Austrittsplans oder eines finanzierten Arbeitsprogramms einher.

Für Joseph Aoun muss der Einsatz öffentlicher Gewalt den Menschen im Süden ein sicheres Leben und wirtschaftliche Chancen ermöglichen. Es verbindet somit Wiederaufbau, soziale Bedingungen und die Möglichkeit, dort zu bleiben. Gleichzeitig bekräftigt der Präsident seine Unterstützung für die Armee und die Sicherheitskräfte, deren Missionen er für untrennbar mit der Souveränität hält.

Diese Rede erweitert die Bemerkungen vom 10. November vor Verteidigungsminister Michel Ménassa. Der Präsident forderte dann, dass die militärische Institution vor Angriffen gegen sein Kommando, Offiziere und Soldaten bewahrt werden sollte. Am nächsten Tag erweiterte er vor Wirtschaftsführern seine Argumentation: Staatliche Behörden müssen auch nachhaltige Lebensbedingungen schaffen.

Zwei von Unternehmen vorgelegte Studien

Der Leaders Club präsentierte dem Präsidenten zwei Verfahren. Der erste betrifft die wirtschaftliche Erholung. Der zweite betrifft den materiellen und wirtschaftlichen Wiederaufbau im Rahmen des Rahmenabkommens. Ramzi Hafez, der im Namen der Delegation sprach, schlug vor, ihre Entwicklung mit den Behörden fortzusetzen.

Dies ist ein Beitrag des Privatsektors, nicht die Annahme von zwei Regierungsplänen. Es wird kein Finanzierungs-, Zeitplan- oder Projektauswahlmechanismus angekündigt. Die Sitzung unterscheidet daher eine politische und wirtschaftliche Ausrichtung von einer öffentlichen Entscheidung über die Mittelbindung.

Pflege der Bewohner, eine konkrete Herausforderung

Der Begegnungstag in Baabda beinhaltet auch einen Austausch mit dem Verein Kellna Ayleh. Karin Gemayel und Jessica Moawad stellen die Schwierigkeiten dar, die in den Dörfern Rmeich, Debel und Ain Ebel auftreten. Sie beziehen sich auf Reisebeschränkungen, sinkende Beschäftigung und schwierigen Zugang zu Pflege und Bildung.

Die Vorschläge umfassten medizinische Dienstleistungen, die Vermarktung lokaler Produkte, Bildung und Kraftstoff für den Grundbedarf. Sie geben der Frage der Beibehaltung von Familien in Grenzdörfern konkrete Inhalte. Sie bleiben jedoch Unterstützungsersuchen: Der Bericht stellt sie nicht als bereits eröffnete Vorteile oder genehmigte Ausgaben dar.

Joseph Aoun versichert, dass der Staat die Bewohner unterstützen muss, die in ihren Dörfern bleiben und gezwungen sind, umzuziehen. Die Herausforderung bei der Umsetzung bleibt die der verfügbaren Mittel, des Zugangs und der tatsächlich bereitgestellten Dienste. Diese Erklärungen vom 11. November enthalten keine neuen Beihilfen.

Fotografisches Porträt von Joseph Aoun, Fotobibliothek Libnanews. Genaues drehdatum nicht festgelegt. Dieses Foto stellt nicht das Treffen vom 11. November 2026 dar. © Archives Libnanews.

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