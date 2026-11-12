Political Pen beleuchtet den Fall von Elijah Saliba in einem am 11. November veröffentlichten Video. Seine vorwürfe über schutz und netzwerke bleiben unbestätigt. Der Artikel unterscheidet diese Behauptungen von der ISP-Mitteilung über Betrugsverdacht und Betrug vom Status eines Anwalts. Es erinnert auch an die Ablehnung der Verteidigung vom 4. November vor dem Video und Presseinformationen über eine Beschwerde der Beirut Bar Association. Keine endgültige Schuld wird durch diese Elemente festgestellt.

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Eine Publikation von Political Pen, veröffentlicht am 11. November auf Instagram mit Karine Kassis, beleuchtet den Fall von Elie Saliba. Die Medien machen Vorwürfe über ihre Beziehungen zu religiösen Führern und Figuren. Diese Behauptungen gehen über das hinaus, was von den internen Sicherheitskräften veröffentlicht wird. Die verteidigung ihrerseits focht die anklage gegen seinen mandanten an und bat darum, auf die ergebnisse der untersuchung zu warten.

Was Political Pen über den Fall Saliba sagt

In der Legende, die sein Video begleitet, behauptet Political Pen, dass Elijah Saliba mehrere religiöse Führer und Figuren in sein Netzwerk gezogen hätte. Unter Berufung auf Quellen von Pen Media bezieht sich die Publikation auch auf den vermeintlichen Schutz eines ehemaligen Generals, der als an seinen Aktivitäten beteiligt dargestellt wurde. Sie gibt ihre Identität nicht an.

Die Medien verwenden einen Vergleich mit Jeffrey Epstein im Titel ihrer Veröffentlichung. Diese Formel gehört zu Political Pen: Sie stellt keine gerichtliche Qualifikation oder Beweise für vergleichbare Verbrechen dar. Die eingesehenen Dokumente bestätigen nicht die Anklagen im Zusammenhang mit den erwähnten Abenden oder dem angeblichen Schutz eines ehemaligen Senioren.

Es ist auch wichtig, das Datum der Verteilung des Videos von dem der angeblichen Fakten zu unterscheiden. Die Veröffentlichung datiert auf den 11. November, aber ihre Legende liefert keine genaue Chronologie dieser Ereignisse.

Verdacht auf ISPs

Es gibt jedoch einige offizielle Elemente in der Datei. In einer Pressemitteilung vom 4. November veröffentlichten die Internen Sicherheitskräfte auf richterliche Anweisung hin ein Foto eines inhaftierten Mannes, der durch die Initialen E.S. identifiziert wurde, geboren 1994 und libanesischer Staatsangehörigkeit. Die libanesische Presse identifizierte ihn als Elijah Saliba.

Die isps melden verdacht auf betrug und missbrauch des rechtsstatus. Nach den vorläufigen Ergebnissen der Untersuchung, die in dieser Pressemitteilung berichtet wurden, führte der Verdächtige angeblich dazu, dass Häftlinge und ihre Familien glaubten, er könne in ihre Gerichtsakten eingreifen. Er hätte versprochen, ihr Verfahren gegen Geld zu erleichtern und seine persönlichen Beziehungen auszunutzen.

Der offizielle Text erwähnt nicht den ehemaligen General, der von Political Pen erwähnt wurde, oder die Anschuldigungen, die durch den Verweis auf Epstein vorgeschlagen wurden.

Gebühren für verteidigungspolitische Herausforderungen

Am 4. November bestritt der Anwalt Ali Nassim Ahmad al-Hajj die in einem Fernsehbericht gegen seinen Mandanten Elijah Saliba vorgebrachten Vorwürfe. Er verurteilte, was er als Medienprozess betrachtete, und rief dazu auf, auf die Ergebnisse der Untersuchungen zu warten. Diese Reaktion geht der Veröffentlichung von Political Pen voraus und kann daher nicht als spezifische Antwort darauf dargestellt werden.

Am 11. November berichteten Presseberichte auch über eine Beschwerde der Anwaltskammer von Beirut an den ersten Untersuchungsrichter des Libanon-Gebirges, Nada al-Asmar. Es würde die Usurpation des Rechtsstatus, Vermittlung und Betrug umfassen. Der Wortlaut dieser Beschwerde wurde nicht konsultiert.

Die verfügbaren Beweise stellen keine endgültige Entscheidung über die Schuld von Elijah Saliba dar, der die Unschuldsvermutung genießt. In ihrer Veröffentlichung bitten die ISPs Personen, die glauben, Opfer der beschriebenen Ereignisse gewesen zu sein, 1788 zu kontaktieren oder der Ermittlungsabteilung des Geheimdienstes zu berichten.

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