DC Studios: Latcham folgt Gunn und Safran

Jeremy Latcham wird die DC Studios am 1. Dezember 2026 leiten. Skydance gab seine Ernennung als Nachfolger von James Gunn und Peter Safran nach vier Jahren als Leiter des Studios bekannt. Beide Männer werden ihre kreative und Produktionsarbeit fortsetzen, insbesondere bei Man of Tomorrow. Der ehemalige Marvel-Manager Latcham wird Kino, Fernsehen und Animation überwachen. Dieser Übergang kommt einen Monat, nachdem Warner Bros gekauft wurde. Entdeckung und nicht begleitet von einer Ankündigung, den nächsten Superman abzusagen.

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Das Management von DC Studios wird sich am 1. Dezember ändern. Skydance kündigte am Montag, den 9. November 2026 die Ernennung von Jeremy Latcham zum Leiter des amerikanischen Studios an. Der ehemalige Kader von Marvel wird die Nachfolge von James Gunn und Peter Safran antreten, die kreative und Produktionsaktivitäten beibehalten werden. Ihr Ausscheiden aus dem Management erfolgte vier Jahre nach ihrer Ernennung und einen Monat nach dem Kauf von Warner Bros. Entdeckung.

Latcham wird als Präsident und Direktor der Schöpfung übernehmen. Er wird die Filme, Fernsehserien und Animationen der DC Studios betreuen. Sein Mandat umfasst Projektentwicklung, Produktion, Talentbeziehungen und Strategie. Er wird an Dana Goldberg und Josh Greenstein, Co-Vorsitzende der Skydance Motion Picture Group, berichten.

Die Werbung unterscheidet daher die Verantwortung des Studios für die Arbeit an seinen Werken. Gunn und Safran verlassen als Co-Leader, aber sie brechen ihre Verbindungen zu DC nicht ab. Skydance präsentiert diesen Übergang als Rückkehr zu ihren Aktivitäten als Filmemacher und Produzenten.

DC Studios behält Gunn und Safran auf Man of Tomorrow

Das am unmittelbarsten betroffene Vorhaben bleibt bestehenDer Mann von morgenJames Gunns nächster Superman-Film. Gunn und Safran werden dort weiterarbeiten, insbesondere während seiner Postproduktion. Der Spielfilm sollte am 9. Juli 2027 in den Vereinigten Staaten veröffentlicht werden. Die am Montag angekündigte Änderung geht nicht mit einem Rückzug aus diesem Film einher.

In ihrer gemeinsamen Erklärung heben die beiden scheidenden Beamten die während ihres Mandats entwickelten Projekte hervor. Sie zitieren Supermans Rückkehr,Friedensstifter,Kreaturkommandos,LaternenundTonflächeSie danken den künstlerischen und technischen Teams und den Führungskräften, die sie begleitet haben.

Gunn und Safran präsentieren ihren Nachfolger auch als kreativen Partner, den sie bereits kennen. Sie sagen, sie wollen das nächste Kapitel über Clark Kent und Lex Luthor fortsetzen. Diese Formulierung bestätigt ihre Teilnahme nach Superman, ohne alle ihre zukünftigen Verpflichtungen innerhalb der Gruppe zu spezifizieren.

Die Pressemitteilung zitiert auch laufende Produktionen, einschließlichBatman Teil IImit Robert Pattinson und der SerieDas Volk gegen Gorilla Grodd, voraussichtlich 2027. Daher stellt er den Übergang nicht als Stillstand des gesamten Programms dar. Zukünftige Schiedsverfahren werden unter die neue Richtung fallen, während mehrere Werke bereits ihre Teams behalten.

Jeremy Latcham, von Marvel zu den großen Franchises

Der neue Chef kommt mit einer Erfahrung, die direkt mit dem Superhelden-Kino zu tun hat. Er arbeitete 13 Jahre in den Marvel Studios. Seine Reise beinhaltetIron Manvon dem er ein assoziierter erzeuger war undIron Man 2als co-produzent.

Es ist auch einer der ausführenden Produzenten vonDie Avengers,Avengers: Alter von UltronundSpider-Man: Heimkehr. Er hatte dieselbe Position amWächter der GalaxisRegie führte James Gunn. Die beiden Männer haben bereits an einer großen Adaption von Comics mitgearbeitet.

Diese Erfahrung kombiniert die Einführung von Charakteren mit der Konstruktion einer Reihe von Filmen, die miteinander verbunden sind. Es entspricht dem heute Lacham anvertrauten Umfang, der die Produktion eines einzigen Spielfilms übersteigt. Seine Position bei DC wird mehrere Formate und die Entwicklungsteams abdecken.

Nach Marvel produzierte auch LatchamVerkaufszeiten im El Royale HotelIm Mai 2020 hatte Entertainment One eine Produktionsvereinbarung mit ihm angekündigt. Das erste geplante Projekt war dann die Anpassung vonDongeons und Drachen. . Dongeons und Drachen: Ehre der Diebe, veröffentlicht im jahr 2023.

Vier Jahre Wiederaufbau rund um Gunn und Safran

James Gunn und Peter Safran hatten DC Studios Ende 2022 übernommen. Ihre Mission war es, Anpassungen mit einer gemeinsamen kreativen Vision zusammenzubringen. Gunn kombinierte diese Führungsrolle mit der des Drehbuchautors und Regisseurs.

Die neueSupermanes war ein zentraler Schritt in dieser Erholung. Gunn schrieb und leitete den Film, mit David Corenswet in der Hauptrolle und Rachel Brosnahan in Lois Lane. Die Dreharbeiten begannen im Februar 2024, vor einer amerikanischen Veröffentlichung am 11. Juli 2025.

DC präsentierte diesen Film als erstes Merkmal seines neuen gemeinsamen Universums. Das Prinzip ist, Charaktere und Ereignisse zwischen mehreren Produktionen zu verknüpfen. Das Fernsehen nimmt auch an diesem Set teil, insbesondere mit der zweiten Staffel vonFriedensstifter.

Die Nachfolge betrifft somit sowohl eine Produktionsorganisation als auch ein Filmprogramm. Latcham wiederholt ein Studio, dessen mehrere Projekte bereits ihre Teams, ihre Charaktere und ihren Kalender haben. Die Fortsetzung derDer Mann von morgenmit Gunn und Safran ist die wichtigste konkrete Verpflichtung in der Ankündigung am Montag detailliert.

Ein Übergang, nachdem Warner Bros gekauft wurde. Entdeckung

Diese Veränderung tritt in einer neu erweiterten Gruppe auf. Am 6. Oktober 2026 gab Paramount bekannt, dass es die Übernahme von Warner Bros. abgeschlossen hatte. Entdeckung. Das Set, das aus dieser Operation resultiert, heißt Skydance und umfasst Paramount, Warner Bros., HBO und ihre audiovisuellen Aktivitäten.

David Ellison, Präsident und CEO von Skydance, und Ynon Kreiz, Co-Generaldirektor, dankten Gunn und Safran für ihre Arbeit. Sie begrüßen die Grundlagen für DC Studios und kündigen einen kollaborativen Übergang mit Latcham an.

Die neue Organisation stellt nun den Leiter von DC unter die Autorität der beiden Co-Vorsitzenden der Kinogruppe. Sein Umfang wird jedoch immer noch auf Fernsehen und Animation erweitert. Die Amtsübernahme am 1. Dezember wird der nächste offizielle Schritt sein, bevor dieDer Mann von morgenjuli 2027.

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