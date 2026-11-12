Iran: Die umstrittene Darstellung eines Trump-Netanyahu-Appells

Ein israelischer Medienbericht beschreibt einen angespannten Anruf zwischen Donald Trump und Benjamin Netanyahu über den Iran. Das Büro des Premierministers bestreitet diese Version, basierend auf anonymen Quellen. Die öffentlichen Erklärungen der beiden Führer zeigen jedoch unterschiedliche Positionen: Trump lässt Raum für Verhandlungen, ohne Gewalt auszuschließen, während Netanyahu einen Regimewechsel in Teheran als notwendig darstellt. Es wird keine Eintragung der Berufung oder einer neuen gemeinsamen militärischen Entscheidung vorgenommen.

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Ein Aufruf zwischen Donald Trump und Benjamin Netanjahu zum Iran hätte laut anonymen Quellen, die von israelischen Medien zitiert werden, zu einem besonders angespannten Austausch geführt. Das Büro des Premierministers bestreitet diese Geschichte. Die Nachrichten, die am 11. und 12. November in der internationalen Presse veröffentlicht wurden, kommen, da die beiden Führer unterschiedliche Positionen zu den Nachwirkungen des Konflikts zeigen.

Trump und Netanyahu: ein Aufruf, zwei Geschichten

Der Bericht stellt das Gespräch am Wochenende vor seiner Veröffentlichung. Es wird nicht der genaue Tag oder die genaue Stunde angegeben. Gesprächspartner, die über ihren Inhalt informiert sind, beschreiben einen schwierigen Austausch über die Möglichkeit, den Krieg gegen den Iran wieder aufzunehmen. Man erinnert an eine « höllische Schreiszene », eine Übersetzung des englischen Ausdrucks « Shuting Match from Hell ».

Benjamin Netanyahus Büro lehnt diese Präsentation ab und nennt sie « Fake News » und « völlige Absurdität ». Ein hochrangiger israelischer Beamter, ebenfalls anonym zitiert, bestätigt die Existenz des Appells, stellt aber seinen Konflikt in Frage. Die Meinungsverschiedenheit betrifft daher den Verlauf des Gesprächs, nicht nur seine politische Interpretation.

Keine Aufzeichnung oder wörtliche Sitzung dieses privaten Austauschs wird in der konsultierten Aufzeichnung zur Verfügung gestellt. Die internationalen Wiedereroberungen beziehen sich auf die gleiche israelische Geschichte: Ihre Vermehrung stellt keine Reihe unabhängiger Bestätigungen dar. In diesem Stadium bleibt die spektakuläre Formel, die die Schreie beschreibt, eine umstrittene Aussage, keine etablierte Tatsache.

9. November: Trump lehnt sofortige Erholung ab

Öffentliche Erklärungen hingegen verdeutlichen die amerikanische Position. Am Montag, den 9. November, sagte Donald Trump nach einem Treffen mit dem katarischen Premierminister Mohammed bin Abdelrahmane Al-Thani, dass er zu diesem Zeitpunkt keine neue militärische Aktion gegen den Iran für notwendig halte.

Er gab die militärische Option nicht auf. Vor Journalisten betonte der US-Präsident, dass seine Kräfte bereit seien zu handeln, wenn sich die Situation ändern sollte. Er sagte auch, dass er eine positive Dynamik zum Ende des Konflikts wahrnehme. Diese Bemerkungen bringen seine politische Wertschätzung zum Ausdruck; sie geben kein unterzeichnetes Abkommen mit Teheran oder einen gemeinsamen Regelungsplan bekannt.

Die Unterscheidung ist wichtig, um die Frage der Berufung zu verstehen. Die Aussetzung einer erweiterten Kampagne bedeutet nicht, zukünftige Interventionen auszuschließen. Washington behält sich diese Möglichkeit ausdrücklich vor, während es Raum für Verhandlungen lässt. Katar interveniert in dieser Reihenfolge als diplomatischer Gesprächspartner, nicht als eine Partei, die befugt ist, über US-Operationen zu entscheiden.

Netanyahu verbindet Sicherheit mit Regimewechsel

Am Dienstag, den 10. November, verteidigte Benjamin Netanjahu eine andere Herangehensweise an die neue Knesset. In seiner Rede nach der Vereidigung der Abgeordneten beschuldigte er den Iran, sein Atomprogramm wieder aufzubauen. Er beschrieb den Sturz des iranischen Regimes als den einzigen Weg, das, was er als existenzielle Bedrohung bezeichnete, dauerhaft zu beseitigen.

Diese Anschuldigung und strategische Schlussfolgerung gehört dem israelischen Premierminister. Sie allein stellen keine unabhängige Bewertung des Zustands des iranischen Atomprogramms dar. Sie beweisen auch nicht, dass eine neue Kampagne mit Washington beschlossen worden wäre.

Seine Intervention beleuchtet jedoch den Unterschied zwischen den öffentlich formulierten Zielen. Donald Trump lässt ein Verhandlungsergebnis mit einer militärischen Bedrohung offen. Benjamin Netanyahu behauptet, dass eine dauerhafte Regelung das Verschwinden des Regimes in Teheran erfordert. Diese positionen können verglichen werden, ohne die geschichte der telefonschreie zu validieren.

Keine gemeinsame Entscheidung in diesem Austausch angekündigt

Die verfügbaren Elemente erlauben es uns daher nicht, dieses Gespräch als einen tatsächlichen Bruch zwischen den beiden Verbündeten darzustellen. Sie erlauben auch nicht die Ankündigung einer bevorstehenden Offensive. Der operative Inhalt eines möglichen amerikanisch-israelischen Abkommens fehlt in der veröffentlichten Erzählung.

Die aufzubewahrenden Informationen haben zwei verschiedene Ebenen: eine umstrittene Medienversion des Aufrufs und dokumentierte öffentliche Erklärungen über den Iran. Netanyahus Büro hält an seiner Leugnung der verbalen Konfrontation fest. Auf amerikanischer Seite behält die am 9. November geäußerte Position die Verhandlungen und die Möglichkeit der gleichzeitigen Anwendung von Gewalt bei.

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