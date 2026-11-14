Zelensky: NATO beschworen gegen Donbass Rückzug

Zelensky behauptet, dass Washington sich auf einen NATO-Beitritt gegen einen ukrainischen Rückzug aus dem Donbass bezog. Er weigerte sich, einen aktualisierten Auftrag anzunehmen und forderte präzise Garantien vor einer Volksberatung. Die am 14. November veröffentlichten Stellungnahmen stellen kein endgültiges US-Angebot oder eine Vereinbarung zwischen den betroffenen Parteien dar.

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Wolodymyr Selensky behauptet, dass die US-Unterhändler eine neue Frage stellten: Würde die Ukraine zustimmen, sich aus dem Donbass zurückzuziehen, wenn sie der NATO beitreten würde? Seine Erklärungen, die am Freitag, dem 13. November, vor Journalisten abgegeben und am Samstag, dem 14. November 2026, veröffentlicht wurden, stellten die Mitgliedschaft in der Allianz in den Mittelpunkt der Diskussionen über das Ende des Krieges. Sie stellen jedoch kein abgeschlossenes US-Angebot oder ein ukrainisches Abkommen dar.

Der ukrainische Präsident hält an seiner Weigerung fest, sein Territorium aufzugeben. Er plant, sich nur dann mit den Ukrainern zu beraten, wenn Washington und seine Partner konkrete Garantien vorlegen. Zu diesem Zeitpunkt betonte er, dass die Diskussionen diesen detaillierten Vorschlag nicht hervorgebracht hätten.

Donbass und NATO: eine Frage, kein Abkommen

Der neue Punkt bezieht sich auf die von Zelensky gemeldeten Tauschbedingungen. Bis heute hat Kiew Schutz auf der Grundlage kollektiver Verteidigungsgarantien des Bündnisses gesucht. Diesmal, so der Präsident, verbanden die Amerikaner einen möglichen Beitritt direkt mit einem ukrainischen Rückzug aus dem Donbass. Er behauptet, dass diese Frage noch nie so gestellt worden war.

Unterscheidung ist unerlässlich. Eine Sondierungsfrage ist keine Verpflichtung der Vereinigten Staaten. Es beweist auch nicht, dass die anderen NATO-Mitglieder diese Formel akzeptieren würden oder dass Russland ihr zustimmen würde. Keine separate US-Bestätigung dieses spezifischen Szenarios wurde in den geprüften Punkten für diesen Artikel identifiziert.

Der Donbass umfasst die Regionen Donezk und Luhansk im Osten der Ukraine. Die Debatte betrifft daher das Schicksal eines Territoriums, aber auch das der Positionen, die die ukrainische Armee weiterhin verteidigt. Der militärische Rückzug und die rechtliche Anerkennung der russischen Annexion sind zwei verschiedene Entscheidungen. Zelensky schließt diese Anerkennung aus, auch wenn eine Einigung ausgehandelt wird.

Kiew will den tatsächlichen Inhalt der Garantien wissen

Der Präsident der Ukraine beschrieb drei Komponenten, die gemeinsam diskutiert werden sollten. Sie fordert präzise Sicherheitsgarantien, eine ausreichend ausgestattete und finanzierte ukrainische Armee und einen Wiederaufbauplan auf der Grundlage der identifizierten Ressourcen. Die Anzahl, die Waffen und die Dauer der finanziellen Unterstützung gehörten zu den Parametern, die er definiert sehen wollte.

Diese Anforderung erklärt ihre Vorsicht in den allgemeinen Formeln. Seiner Darstellung zufolge verweist Washington auch weiterhin auf bilaterale Vereinbarungen, die mit bestimmten Schutzmaßnahmen vergleichbar sind, die seinen Partnern gewährt werden. Selenskyj sagte, er habe gefragt, ob ein NATO-ähnlicher Schutz die Anwesenheit amerikanischer Soldaten in der Ukraine beinhalten würde. Die amerikanische Antwort wäre negativ gewesen.

Sie stellt diese Mechanismen daher nicht als austauschbar dar. Ein Hilfsversprechen, eine militärische Präsenz und der Eintritt in ein Bündnis bringen die Partner nicht auf die gleiche Weise zusammen. Insbesondere fragte der Staatschef, wie die Sicherheitsvorkehrungen angesichts eines neuen Angriffs in der Praxis funktionieren würden.

Eine bedingte Volksberatung

Selenskyj sieht ein Referendum vor, wenn ihm ein vollständiges und glaubwürdiges Paket vorgelegt wird. Er sagte, er wolle eine Diskussion mit der ukrainischen Gesellschaft eröffnen, anstatt eine Entscheidung dieser Tragweite allein zu treffen. Diese bedingte Öffnung bedeutet nicht, dass er bereits einen Rückzug akzeptiert.

Seinen Bemerkungen ist kein Konsultationstermin oder keine Fragestellung beizufügen. Voraussetzung bleibt ein hinreichend präziser Vorschlag, der von den beteiligten Partnern bestätigt wird. Gleichzeitig besteht der Präsident darauf, die ukrainische Position zu den besetzten Gebieten aufrechtzuerhalten.

Washington kann nicht allein über die Mitgliedschaft entscheiden

Der Beitritt zur NATO ist ein kollektives Verfahren. Artikel 10 des Gründungsvertrags sieht eine von den Alliierten einstimmig angenommene Einladung vor. Die Vereinigten Staaten spielten eine wichtige Rolle in dieser Organisation, konnten aber die Mitgliedschaft nicht allein einem Kandidatenland zuweisen.

Diese Regel trennt immer noch das von Selenskyj angeführte Szenario von der Aussicht auf eine aktivierte Mitgliedschaft. Die NATO erinnert auch daran, dass die Erweiterungsentscheidungen den Verbündeten und dem Kandidatenland gehören, ohne das Veto eines externen Staates. Die diplomatische Frage blieb daher auf mehreren Ebenen offen.

Nach Abu Dhabi bleiben die Diskussionen unvollendet

Diese Erklärungen folgen den trilateralen Gesprächen, die am 10. und 11. November in Abu Dhabi zwischen ukrainischen, russischen und amerikanischen Vertretern stattfanden. Steve Witkoff und Jared Kushner trafen Wladimir Putin in Moskau, dann Selenskyj in Dublin. Insbesondere berichtete der Präsident der Ukraine grundsätzliche Zustimmung zu einem wichtigen Gefangenenaustausch und zur Fortsetzung der Gespräche.

Die Europäer versuchen auch, ihre Rolle zu klären. Am 13. November kündigte António Costa ein Team an, an dem EU-Institutionen in Frankreich, Deutschland, Italien, Polen und dem Vereinigten Königreich beteiligt waren. Er erinnerte daran, dass die Entscheidungen über das Territorium und die Souveränität der Ukraine Kiew gehören.

Der nächste zu prüfende Punkt wird der Übergang von der von Selenskyj berichteten amerikanischen Frage zu einem formalisierten Vorschlag sein. Sein Inhalt, die Verpflichtungen der Verbündeten und die Modalitäten für eine ukrainische Konsultation sind noch nicht festgelegt.

Titelbild: Vilnius, Juli 2023, Kampagne für die Ukraine in der NATO. Archiv der ukrainischen Botschaft in Litauen, CC BY 4.0. Original ohne Retusche erhalten.

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