Ägypten: Verteidigungsunterstützung in Riad angekündigt

Badr Abdelatty bestätigt eine militärische Präsenz in Saudi-Arabien. Kairo beschreibt eine Verteidigungsmission, die sich von einer Intervention im Jemen unterscheidet.

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Badr Abdelatty behauptet, dass ägyptische Streitkräfte seit mehreren Monaten auf Ersuchen von Riad in Saudi-Arabien präsent sind. In seinen Gesprächen in Paris in dieser Woche beschreibt der Außenminister eine Mission zur Stärkung der Verteidigungsfähigkeiten des Königreichs ohne Intervention im Jemen.

Militärische Unterstützung als defensiv dargestellt

Die am 10. und 11. November veröffentlichten Erklärungen des Ministers betreffen insbesondere den Schutz sensibler Stätten auf saudischem Territorium. Abdelatty verbindet diese Hilfe mit der ägyptischen nationalen Sicherheit und dem Mandat, das Präsident Abdel Fattah al-Sissi vom Parlament am 26. Oktober erteilt wurde.

Die Bestätigung einer Anwesenheit gibt jedoch weder die Größe noch die Zusammensetzung der Einheiten an. Zahlen und Listen von Geräten, die unter dem Deckmantel anonymer Quellen im Umlauf sind, werden vom Minister nicht offiziell bekannt gegeben.

Gleichzeitig behauptet Abdelatty, dass Kairo seine Kontakte fortsetzt, um die Angriffe zu stoppen und die Wiederaufnahme der Verhandlungen zu ermöglichen. Es stellt daher defensive Unterstützung und diplomatische Bemühungen als zwei Komponenten derselben Politik dar.

Eine Grenze, die Sissi bereits formuliert hat

Diese Unterscheidung wurde in eine Rede des ägyptischen Präsidenten am 21. Oktober aufgenommen, dessen Bericht vom Ratsvorsitz veröffentlicht wurde. Sissi erklärte, dass die militärischen Bemühungen darauf abzielten, das Territorium und die Grenzen Saudi-Arabiens zu verteidigen, und keinen Angriff auf den Jemen beinhalteten.

Es erweiterte dieses Prinzip auf die von anderen arabischen Staaten erbetene Hilfe und betonte die Fortsetzung der Maßnahmen innerhalb der Grenzen des unterstützten Landes. Der Präsident hat auch die Stabilität der Golfstaaten an die nationale Sicherheit Ägyptens gebunden. Diese Doktrin allein liefert keine Details über Operationen vor Ort.

Konsultationen in Paris, um Eskalation zu vermeiden

Am 10. November traf sich Abdelatty in Paris mit Katars Premierminister und Außenminister Mohammed bin Abderrahmane Al-Thani sowie dem saudischen Chef der Diplomatie, Fayçal bin Farhane. Das ägyptische Kommuniqué beschreibt Diskussionen über Deeskalation und diplomatische Demarchen nach dem katarischen Beamten in Washington.

Am selben Tag bekräftigte Abdelatty bei seinem Treffen mit Jean-Noel Barrot die Unterstützung Ägyptens für eine politische Lösung der Krise im Jemen. Diese Aussagen deuten nicht auf eine neue Anordnung des Einsatzes oder einen Eintritt der ägyptischen Streitkräfte in den Jemen hin.

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