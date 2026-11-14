Polen: Nawrocki blockiert Online-Inhaltegesetz

Der polnische Präsident Karol Nawrocki weigerte sich am 13. November 2026, das Gesetz zur Einführung eines neuen Verfahrens zur Sperrung illegaler Online-Inhalte zu unterzeichnen. Sie stellt Verwaltungsbefugnisse und gerichtliche Garantien in Frage. Die Regierung befürwortet eine schnellere Reaktion auf Gewalt und Bedrohungen. Das Veto entfernt nicht die europäische DSA oder den bereits ernannten polnischen Koordinator: Es betrifft den zweiten Teil einer Reform, die nach einer vorherigen Ablehnung des Präsidenten im Januar geteilt wurde.

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Karol Nawrocki hat am 13. November 2026 sein Veto gegen das polnische Gesetz eingelegt und ein neues Verfahren zur Sperrung illegaler Online-Inhalte organisiert. Der Präsident bestritt die der Verwaltung übertragenen Befugnisse und die den Verfassern der Veröffentlichungen gebotenen Garantien. Im Gegenteil, die Regierung verteidigt einen Mechanismus, um die Reaktion auf Bedrohungen und Gewalt im Internet zu beschleunigen.

Dieses Veto entfernt nicht die europäische Verordnung über digitale Dienste, die DSA. Sie stellt auch nicht die Benennung der für die Koordinierung ihrer Anwendung zuständigen polnischen Behörde in Frage. Es blockiert ein zweites nationales Gesetz über Unterlassungsklagen für Inhalte, nachdem ein erstes Gesetz bereits in Kraft getreten ist.

Veto de Nawrocki: zwei Texte mit unterschiedlichen Funktionen

Die Meinungsverschiedenheit bezieht sich auf das Gesetz vom 22. Oktober 2026 zur Änderung der Vorschriften für elektronische Dienste. Es stammt aus dem parlamentarischen Projekt 2693. Der Sejm-Kalender unterscheidet mehrere Phasen: eine Abstimmung in dritter Lesung am 8. Oktober, die Prüfung der Senatsänderungen am 22. Oktober und die Übermittlung an den Sprecher am 23. Oktober.

Diese Chronologie ist wichtig: Der Text hatte seine parlamentarische Reise abgeschlossen, war aber nicht anwendbar geworden. Die Ablehnung des Präsidenten verhindert seine Verkündigung in dieser Form. Der Grund für das Veto, das dem Sejm am 13. November übermittelt wurde, fordert eine weitere Überprüfung des Mechanismus.

Das Ministerium für digitale Angelegenheiten erinnert daran, dass ein früheres Veto im Januar 2026 zur Trennung der Reform in zwei Gesetze geführt hat. Die erste, die seit dem 6. November in Kraft ist, ernennt den Präsidenten des Amtes für elektronische Kommunikation, UKE, zum Koordinator für digitale Dienste. Der zweite bestand darin, illegale Inhalte um ein Reaktionsverfahren zu ergänzen.

Regierung will einstweilige Verfügungen beschleunigen

In seiner Darstellung der Regelung erklärte das Ministerium, dass einstweilige Verfügungen vom Präsidenten der UKE, dem Präsidenten des Nationalen Rundfunk- und Fernsehrats (KRRiT) und den Gerichten hätten erlassen werden können. Sie nennt unter anderem Drohungen, Gewalt und Straftaten gegen Kinder.

In einigen ernsten Situationen hätte ein Antrag der Polizei oder des Staatsanwalts die sofortige Vollstreckung einer Sperrentscheidung ermöglicht. Beispiele des Ministeriums sind Anstiftung zum Selbstmord und bestimmte Bedrohungen oder Gewalt im Zusammenhang mit Herkunft, Religion oder politischer Zugehörigkeit.

Der stellvertretende Premierminister für digitale Angelegenheiten, Krzysztof Gawkowski, glaubt, dass das Veto dem Staat schnellere Mittel gegen diese Straftaten vorenthält. Es verurteilt auch die Macht großer Plattformen, mit Warnungen umzugehen und Veröffentlichungen zurückzuziehen. Dies ist die Einschätzung der Regierung der Folgen der Entscheidung, nicht eine Feststellung der allgemeinen Straflosigkeit im Internet.

Präsident bestreitet Intervention vor Richter

Karol Nawrocki sagt, er teile das Ziel, kriminelle Inhalte zu bekämpfen. Seine Kritik bezieht sich darauf, wie der Zugang zu Publikationen eingeschränkt werden kann. Sie ist der Ansicht, dass Verwaltungsentscheidungen, die vor der gerichtlichen Überprüfung getroffen werden, einen zu hohen Stellenwert eingeräumt wird.

In seiner schriftlichen Argumentation erkennt er mehrere Änderungen an, die nach seinem ersten Veto gemacht wurden, einschließlich der Trennung der Reform. Er war jedoch der Ansicht, dass die Garantien nach wie vor unzureichend seien. Insbesondere beruft er sich auf die Meinungsfreiheit, die Verhältnismäßigkeit der Beschränkungen und die Wirksamkeit der Anrufung des Richters.

Die Möglichkeit, eine ganze Domain zu blockieren, ist ein weiterer Punkt ihrer Herausforderung. Der Präsident befürchtet, dass eine inhaltliche Maßnahme auch legale Veröffentlichungen beeinflussen wird. Dieser Einwand ist von einer tatsächlichen Sperrung zu unterscheiden: Das angefochtene Gesetz ist nicht in Kraft getreten.

Die Regierung ihrerseits machte geltend, dass die Regelung eine Anfechtung und gerichtliche Überprüfung vorsehe. Die beiden Standpunkte sprechen sich daher nicht nur gegen das Vorliegen einer Berufung aus. Sie unterscheiden sich in Bezug auf den Zeitpunkt des Eingreifens des Richters und in Bezug auf die Fähigkeit einer späteren Kontrolle, die Folgen eines Rückzugs zu beheben.

Der europäische Rahmen verschwindet nicht

Die DSA legt gemeinsame Verpflichtungen für digitale Dienste fest. Die Europäische Kommission sorgt gemeinsam mit den nationalen Koordinatoren für ihre Umsetzung. Diese Behörden beaufsichtigen die ihrer Rechtsprechung unterstehenden Plattformen und arbeiten auf europäischer Ebene zusammen. Die Verordnung unterscheidet diesen Überwachungsrahmen von inhaltlichen Entscheidungen.

Artikel 9 des Gesetzes regelt Unterlassungsklagen gegen illegale Inhalte, die auf der Grundlage von europäischem oder nationalem Recht erlassen wurden. Das polnische Veto betrifft ein nationales Verfahren, das in diesem rechtlichen Umfeld vorgesehen ist. Sie transformiert illegale Inhalte nicht in autorisierte Inhalte und löscht nicht andere bereits geltende Instrumente.

Sowohl die Präsidentschaft als auch die Regierung erkennen an, dass die erste institutionelle Komponente erhalten bleibt. Ihre Konfrontation betrifft nun die zusätzlichen Mittel für die Behörden, um auf Veröffentlichungen zu reagieren. Das Ministerium gibt bekannt, dass es seine Arbeit mit relevanten Institutionen und Plattformen fortsetzen wird. In den eingesehenen offiziellen Dokumenten wird keine neue Abstimmung durch den Sejm oder ein Ersatzzeitplan festgelegt.

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