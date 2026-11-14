Jerusalem: Verbände mit Blick auf Schließungen

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In Ostjerusalem beschränkt sich die Schließung palästinensischer Institutionen nicht auf verschlossene Türen. Sie unterbricht Bildungs-, Sport- und Sozialprogramme und setzt ihre Beamten vor sehr kurze Fristen für die Anfechtung. Für den Verein Burj al-Luq Luq ist die Frist Montag, den 16. November: Nach Angaben der Organisationen, die ihn unterstützen, ist es der letzte Tag, an dem gegen die am 9. November unterzeichnete neue Schließungsanordnung protestiert wird.

Sechs Monate Schließung, eine Ausnahme für Kindergarten

Der neue Befehl gegen Burj al-Luq Luq wurde am 10. November umgesetzt. Polizeibeamte posteten die Entscheidung am Eingang der Institution. Dies ist nicht die erste Schließung des Jahres: Eine frühere Anordnung wurde am 17. Februar angewendet, bevor am 13. August eine Wiedereröffnung gemeldet wurde. Die neue Maßnahme kommt daher nach der Wiederaufnahme der Aktivitäten, nicht als Teil einer kontinuierlichen Schließung seit Februar.

Laut dem Kommuniqué des Netzwerks palästinensischer NGOs und der Konsolidierung der Menschenrechtsinstitutionen Jerusalems vom 10. November und veröffentlicht am nächsten Tag von St. Yves, läuft die Maßnahme für sechs Monate. Sie umfasst auch Tätigkeiten, die unter einem anderen Namen oder von Vermittlern durchgeführt werden. Kindergartenaktivitäten sind ausdrücklich ausgeschlossen. Die Entscheidung als Verbot ohne Ausnahme darzustellen, wäre daher ungenau.

Die gleiche Erklärung beschreibt eine Frist von sieben Tagen ab Inkrafttreten, damit der Eigentümer oder Eigentümer der Räumlichkeiten die Entscheidung anfechten kann. Er forderte diplomatische Vertretungen und internationale Organisationen auf, vor dem 16. November zu handeln. Die vorgelegten Beweise deuten nicht darauf hin, dass bereits eine Beschwerde eingereicht wurde oder dass sie die Schließung ausgesetzt hätte.

Ein vom Verein bestrittener politischer Boden

Die Entscheidung des israelischen Ministers für nationale Sicherheit, Itamar Ben Gvir, basiert auf der Gesetzgebung von 1994, die Aktivitäten im Zusammenhang mit der Palästinensischen Autonomiebehörde einschränkt. Sie beschuldigt die Institution, unter ihrer Schirmherrschaft oder in ihrem Namen zu handeln. Der Verein lehnt diese Präsentation ab und behauptet, dass seine Aktivitäten Teil seiner Gemeinschaftsmission sind, unabhängig von politischen Rivalitäten.

Nach der Wiedereröffnung berichtete sie, dass sie ihre Bildungs-, Sport- und Sozialprogramme für Kinder, Frauen und Jugendliche wieder aufgenommen habe. Seine Erklärung vom 10. November fordert die Aufhebung der Schließung und die Rückkehr der Teams in die Zentrale. Die in der Entscheidung erhobenen Vorwürfe stellen an sich keine öffentliche Demonstration der angeblichen Verbindungen dar. Umgekehrt läuft die Anfechtung des Vereins nicht auf die Stornierung der Bestellung hinaus.

Mehrere Organe, getrennte Verfahren

Timeline ist wichtig. Der Abnaa al-Quds-Club im Saadiya-Viertel wurde am 5. November geschlossen. Am selben Abend wurde eine Kulturdemonstration im Al-Hakawati-Theater verhindert, so die Gruppierung von Menschenrechtsorganisationen. Diese Tatsachen gehen dem Befehl bezüglich Burj al-Luq Luq voraus und sind keine weiteren Schließungen am 14. November.

Ein weiterer Fall betrifft den arabischen al-Sawahra-Clansverband in Jabal Mukabber. Bereits am 4. November hatte sie mitgeteilt, dass sie eine gerichtliche Entscheidung erhalten habe, die ihre Streichung aus dem Vereinsregister und die Einstellung ihrer Tätigkeit vorsieht. Sie hatte Spender gebeten, Überweisungen auszusetzen, und kündigte auch die Schließung ihres Bankkontos und ihrer offiziellen Seite an. Dieser Fall muss von einer Verwaltungsanordnung von sechs Monaten unterschieden bleiben: Die beschlagnahmten Behörden, die angekündigten Wirkungen und die Mittel der Anfechtung sind nicht identisch.

Für die Bewohner haben diese rechtlichen Unterschiede eine unmittelbare Übersetzung: Welche Dienstleistungen bleiben verfügbar, ob eine Aktivität wieder aufgenommen werden kann und wann eine Entscheidung angefochten werden kann. Im Falle von Burj al-Luq Luq sind die Ausnahme in Bezug auf den Kindergarten und das Datum des 16. November die beiden praktischen Benchmarks. In den eingesehenen Dokumenten wurden keine späteren Entscheidungen festgestellt.

Illustrationsfoto: Ansicht von Jerusalem von Yasir Gürbüz, von der Libnanews Bank und vor den beschriebenen Ereignissen; Datum der Schießerei nicht angegeben. Sie zeigt keine geschlossenen Betriebe.

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