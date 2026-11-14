Libanon-Irak: Matar bewahrt Null in Bassora

Libanon hielt den Irak am Freitag in Bassora unter Kontrolle. Mostafa Matar vervielfachte die Haltestellen und Leonardo Chahine fand die Bar. Reda Khadra, Inhaber seines internationalen Debüts, kam in der 38. Minute nach einem Muskelbeschwerden heraus. Palästina wartet nun am kommenden Dienstag beim Turnier auf die Libanesen.

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Libanon hielt den Irak am Freitag, den 13. November 2026 in Bassora unter Kontrolle (0-0). Für ihr erstes internationales Turnierspiel im Palmier Stadium widersetzten sich die Spieler von Madjid Bougherra den Offensiven der Gastgeber. Mostafa Matar bewahrte die Partitur mit mehreren Interventionen, darunter einen Stopp gegen Younes Hamoud in der 89. Minute.

Auch die libanesische Auswahl hatte ihre Chancen. Leonardo Chahine fand den Crossbar in der sechsten Minute. Der Abend war kürzer für Reda Khadra: Halter für seinen ersten Auftritt mit dem Libanon, er verließ das Feld vor der Pause nach dem Gefühl einer Muskelbeschwerde.

Libanon-Irak: Shahines Bar, Matars Haltestellen

Die erste offene Gelegenheit kam von der libanesischen Seite. Hassan Kaafarani rückte auf der linken Flanke vor dem Schlagen vor. Der irakische Torhüter Kamil Saadi schob den Ball zurück zu Leonardo Shahine, dessen Versuch die Messlatte traf. Der Libanon bedrohte somit das gegnerische Tor sehr früh, ohne dass es ihm gelang, die Rechnung zu eröffnen.

Die Iraker baten dann Mostafa Matar. In der 27. Minute erfasste die libanesische Garde einen Angriff von Aymen Hussein in der Nähe der Oberfläche. Er antwortete eine Minute später erneut auf den Kopf des gleichen Angreifers.

Nach der Pause begleiteten irakische Veränderungen eine Beschleunigung des Gastgeberspiels. Matar wies einen mächtigen Fernversuch durch Ersatz Amir Fouad in der 69. Minute zurück. Libanon antwortete von Ali Kassas, dessen Schlag in der Oberfläche in der Nähe des linken Postens passierte.

Die beiden Wachen waren am Ende des Treffens noch entscheidend. Matar gewann sein Duell mit Younes Hamoud eine Minute nach dem Ende der regulatorischen Zeit. In den letzten Augenblicken wies Kamil Saadi Khalil Badrs Versuch zurück. Keine der beiden Seiten schaffte es, das Spiel zu rocken.

Eine erste Abkürzung für Reda Khadra

Das Treffen markierte die Anfänge von Reda Khadra in der libanesischen Auswahl. Bougherra hatte sich von Anfang an aufgereiht, aber ein Muskelunwohlsein zwang ihn, seinen Platz in der 38. Minute an Hussein Chakrun aufzugeben.

Der Züchter nahm dann zwei Änderungen in der 62. Minute vor: Ali Kassas ersetzte Wahbi Fawaz und Khalil Badr betrat Leonardo Chahines Platz. Am 80. folgte Badr Kawam Hassan Farhat und Mahmoud Zbib Hussein Monzer.

Dieses Vorbereitungsspiel stellte Bougherra dem Australier Graham Arnold (Graham Arnold), Iraks Sieger gegenüber. Das Turnier umfasst auch den Iran und Palästina. Nach dieser ersten Auslosung muss der Libanon am Dienstag, dem 17. November, zur palästinensischen Auswahl zurückkehren.

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