Im arabischen Salim trug Zeinab Moukalled dazu bei, die Müllsortierung zu einer kollektiven Organisation zu machen, die von Frauen geführt wurde. Der Empfang des Vereins Nidaa Al Ard im Jahr 1998 und das Zeugnis eines Besuchs von SOILS im Jahr 2015 ermöglichen es uns, diese Geschichte zu verfolgen, ohne ihre Schwierigkeiten zu beseitigen: Mangel an Raum, Geld und Zusammenarbeit. Dieses historische Porträt unterscheidet die dokumentierten Archive von einer aktuellen Einschätzung, die diese Quellen nicht zulassen.

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Bevor Zeinab Mukaled zu einem Beispiel wurde, das über sein Dorf hinaus zitiert wurde, wurde Zeinab Mukaleds Engagement um ein konkretes Problem herum aufgebaut: die Verschwendung von Arab Salim in Nabatiyah. Seine Reise erzählt weniger eine spektakuläre individuelle Geste als eine geduldige Organisation, die von Frauen getragen wird, mit Häusern, Materialien zu trennen und Möglichkeiten zu finden.

Eine in den Dokumenten aufgeführte Assoziation

Ein Meilenstein hilft, diese Geschichte zu verankern: Empfang Nr. 123 vom 4. November 1998 erkennt die Vereinigung Nidaa Al Ard, « The Earth Call », in Arab Salim. Das Dokument, das in der Rechtsgrundlage der Libanesischen Universität aufbewahrt wird, erwähnt einen Antrag, der am 7. Oktober 1997 registriert und am 19. November 1998 im Amtsblatt veröffentlicht wurde.

Er ernannte zwölf Gründer und ernannte Zeinab Mahmoud Moukalled als Vertreter der öffentlichen Behörden. Zu den Zielen gehören Umweltschutz, Sensibilisierung durch Konferenzen und praktische Aktivitäten, einschließlich Abfallsortierung, Reinigungskampagnen und Containerverteilung. Bildung und materielles Handeln sind also nicht zwei getrennte Geschichten: Sie erscheinen gemeinsam im Gemeinschaftsprojekt.

Dieses Verwaltungsdatum sollte nicht mit dem der ersten freiwilligen Handlungen verwechselt werden. Es zeugt von der Formalisierung des Vereins, nicht von dem Tag, an dem die Bewohner mit dem Sortieren begannen.

Häuser im Sortierzentrum

Die Aussage eines Teams von SOILS, veröffentlicht in seinem Brief vom Dezember 2015, gibt Zugang zum Betrieb dieser Initiative. Bei der Vorbereitung eines weiteren Abfallbewirtschaftungsprojekts sagte das Team, dass es von Zeinab Moukalled im arabischen Salim-Zentrum begrüßt und dann bei den Operationen geführt wurde.

Die Geschichte beschreibt eine Entwicklung: Die Frauen hatten zuerst recycelbare Materialien aus ihren Häusern getrennt, suchten Fabriken, die bereit waren, sie zurückzuholen, organisierten dann ihre Aktion in Zusammenarbeit und sicherten sich die Finanzierung für ein Zentrum. Er erwähnte auch die Hindernisse: Mangel an Raum und Geld, ungleiche Zusammenarbeit, schwieriges Bewusstsein und die Folgen des Krieges von 2006.

Dieses Dokument beschreibt kein System ohne Fragilität. Es zeigt vor allem, dass ein Sortierbehälter nur ein Anfang ist: Er erfordert einen Ort, eine Organisation und einen Ort für die gesammelten Materialien.

Eine Anerkennung, die keine Mittel ersetzt

Im März 2019 nahm Greenpeace MENA Zeinab Moukalled unter fünf weiblichen Persönlichkeiten im Umweltengagement in der Region auf. Die Organisation erinnerte an ihren Lehrerberuf und die Rolle der Dorffrauen in der Initiative. Dieser Blick erweitert den der Akteure, die gekommen sind, um das Zentrum zu beobachten: Ein lokales Projekt kann auch als Lernort dienen.

Diese Archive reichen nicht aus, um die Aktivitäten des Zentrums im Jahr 2026 zu quantifizieren oder zu behaupten, dass seine Ressourcen allen nachfolgenden Krisen widerstanden haben. Auf der anderen Seite legen sie eine präzise kollektive Geschichte fest, in der der Wunsch, ein Dorf zu reinigen, zu einer Assoziation, einem Arbeitsplatz und einer übertragbaren Erfahrung geworden ist. Es ist diese Konstruktion, anstatt ein Bild des Erfolgs ohne Schwierigkeiten, die ihren Umfang dem Kurs von Zeinab Moukalled gibt.

Foto generische Illustration: Sammelpunkte ohne Bezug zu Arab Salim, Zeinab Moukalled oder seinem Zentrum. Polina Tankilevitch / Pexels.

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