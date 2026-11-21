Vom 28. bis 30. November wurde das Internationale Kurzfilmfestival in Tyrus im libanesischen Nationaltheater im ehemaligen Rivoli-Kino ausgeschrieben. Zu den Organisatoren gehören Fiktion, Dokumentarfilme, Animationsfilme und Studentenarbeiten sowie Workshops und Austausch mit Regisseuren in Tyrus.

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Am libanesischen Nationaltheater in Tyrus findet vom 28. bis 30. November das Internationale Kurzfilmfestival statt. In der ehemaligen Rivoli Hall kombiniert das angekündigte Programm Vorführungen, Workshops, Treffen mit Filmemachern und Studentenfilmen.

Dieses Kurzfilmfestival in Tyrus im Südlibanon wird von Samstag bis Montag angekündigt. Die Tiro Association for the Arts und das Istanbouli Theatre kündigen eine 13. Ausgabe von Fiktionen, Dokumentarfilmen und Animationsfilmen an. Zusätzlich zu den Sitzungen bieten die Organisatoren den Austausch mit Direktoren und Workshops sowie einen Ort für studentische Arbeiten. Die Werbung gibt kein detailliertes Raster, so dass jedem Film ein Tag oder ein Zeitplan zugewiesen werden kann.

Kurzfilme in Reifen: zurück in den alten Rivoli

Das Festival findet im libanesischen Nationaltheater im ehemaligen Rivoli-Kino statt. Tiro restaurierte den Raum im Jahr 2018, um Projektionen und andere künstlerische Disziplinen aufzunehmen. Bei der Wiedereröffnung wurde nicht nur ein Bildschirm wieder in Betrieb genommen: Es gab Reifen einen Platz, um Arbeiten zu präsentieren, die Menschen, die sie herstellen, willkommen zu heißen und Schulungsaktivitäten zu organisieren. Die Programmierung Ende November kombiniert genau diese drei Anwendungen.

Die Archive des Vereins zeigen, dass das Reifenfestival bereits die Bewegung von Werken zwischen verschiedenen Städten begleitet hat. 2016 war eine Ausgabe in Tyrus, Nabatiyah und Tripolis geplant. Der Kalender dieses Herbstes enthält auch mehrere separate Veranstaltungen: Der Verein organisierte im Oktober eine Bühne im Kolosseum, Beirut, und dann Anfang November ein Festival im Imperium, Tripolis. Die Zeitpläne und die detaillierte Auswahl eines Schritts gelten nicht automatisch für einen anderen.

Studentenfilme und Austausch nach Vorführungen

Die Ankündigung von Tyre bietet insgesamt 63 Kurzfilme aus 17 Ländern. Die gleiche Summe wurde von Tiro für Tripoli angekündigt. In Ermangelung einer detaillierten Liste speziell für die Reifensitzungen beschreibt diese Zahl die angekündigte Programmierung, ohne zu sagen, welche Filme jeden Abend aufgenommen, hinzugefügt oder gezeigt werden. Das Format gibt jedoch einen Hinweis auf den Termin: Die vorgestellten Werke gehören nicht zu einem Genre, und die Sitzungen müssen sich mit Arbeits- oder Diskussionszeiten abwechseln.

Der für Studentenfilme angekündigte Platz ist das andere spezifische Element des Programms. Das Programm erwähnt sie neben den Filmen in der Auswahl, ohne die Anzahl der ausgewählten Werke oder der vertretenen Institutionen anzugeben. Es gibt jedoch keine Hinweise darauf, dass auf alle Projektionen eine Debatte folgt oder dass alle Workshops ohne Registrierung zugänglich sind.

Zu beachten ist: Internationales Kurzfilmfestival in Tyrus, 28.-30. November 2026, Libanesischer Nationaler Theater, ehemaliges Kino Rivoli, Reifen. Termine pro Meeting, Reservierung und Zugangsbedingungen wurden in der Anzeige nicht angegeben.

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