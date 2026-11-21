Das Tourismusministerium konkurriert mit dem Management der Jeita Cave. Administrative und technische Angebote müssen am 16. Dezember geöffnet werden. Die Spezifikationen sehen vier Vertragsjahre, eine Aufteilung der Einnahmen und Nutzungsgrenzen zum Schutz der Galerien und ihres Wassers vor.

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Das Tourismusministerium hat die Ausbeutung der Höhle von Jeita in Konkurrenz gestellt. Die aktive Bekanntmachung legt den 16. Dezember als Datum für die Einreichung und Eröffnung von administrativen und technischen Angeboten fest. Die Spezifikationen verlangen, dass der zukünftige Betreiber die Ausrüstung sanieren und die Anwesenheit entsprechend dem Zustand der Höhle anpassen muss.

In Kesrouan umfasst der Wettbewerb ein größeres Set als die beiden Galerien, die für Besucher geöffnet sind: Das Ministerium umfasst auch Seilbahn, Elektrobahn, Gastronomie, Geschäfte und Parkplätze. Der künftige Lizenznehmer ist für die Sanierung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Entwicklungsarbeiten sind nicht Gegenstand eines zweiten Auftrags in dieser Akte: Sie sind Teil der Verpflichtungen des Managers, auf seine Kosten, wie an die Bieter angewiesen.

Am 16. Dezember, technische Angebote, nicht die Wahl des Managers

Die aktive Bekanntmachung, die auf der Plattform der öffentlichen Beschaffungsbehörde veröffentlicht wurde, sieht eine Einzahlung am Mittwoch, dem 16. Dezember 2026, bis 10 Uhr und die Öffnung der administrativen und technischen Akten um 11 Uhr beim Tourismusministerium vor. Die Planungskomponente, die ebenfalls auf der Plattform veröffentlicht wurde, zeigt den 13. Dezember an. Es ist die Wettbewerbsmitteilung, die die detaillierte Frist für die Einreichung angibt. Er gibt keine Zuteilung für den 16. Dezember bekannt.

Die Wahl erfolgt nicht direkt beim Meistbietenden. Die Abteilung muss zunächst die Teilnahmebedingungen überprüfen und das technische Angebot bewerten. Nur dann werden die ausgewählten Dateien von dem Anteil der dem Staat vorgeschlagenen Einnahmen getrennt. Die Spezifikationen werden vier Jahre nach Inkrafttreten des künftigen Vertrags erstellt. Dieser Zeitraum beinhaltet die notwendige Vorbereitung und Arbeit, dann den Betrieb und die Lieferung von Einrichtungen. Daher erlaubt uns der Besprechungstermin nicht, den Beginn der Arbeit oder einen Wechsel des Managerdatums abzuziehen.

Zwei getrennte Anteile für den Staat und die Gemeinde

In den Anweisungen wird der für den Vergleich der Angebote verwendete Betrag von den Einnahmen unterschieden, die der Gemeinde vorbehalten sind. In den ersten zwei Jahren wird die Mindestrendite für den Staat auf 15% der Einnahmen aus dem Ticketverkauf und anderen Betriebseinnahmen ohne Catering festgelegt; die Restaurierung folgt einer separaten Berechnung mit einer Schwelle von 7,5%. Das Buch sieht eine Erhöhung der Aktien ab dem dritten Jahr vor. Dies sind Minima oder Berechnungsregeln, nicht Prozentsätze des zukünftigen Vertrags.

Die Gemeinde Jeita muss 12% der Einnahmen aus Erwachsenentickets separat und 11% der Einnahmen aus Kindertickets während der Vertragsdauer erhalten. Sein Anteil wird nicht zur Klassifizierung von Bietern verwendet. Ein Angebot, das dem Staat mehr verspricht, ändert also nicht den Anteil, der der Gemeinde vorbehalten ist. Diese Prozentsätze geben auch nicht den zukünftigen Preis der Besuche an.

Begrenzen Sie Besuche, wenn sich die unterirdische Umgebung verschlechtert

Die technische Komponente erfordert die Überwachung von Kohlendioxid, Feuchtigkeit und Temperatur in Galerien. In der oberen Galerie plant das Dokument, den Ticketverkauf und die Abfahrt von Gruppen zu verlangsamen, wenn CO2 eine Managementschwelle überschreitet, und dann neue Einträge auszusetzen, wenn die Konzentration die vorläufige Obergrenze erreicht. Die Teilnahme konnte nur erhöht werden, wenn die Erhebungen und der Status der Mineralformationen erlaubten. Der zukünftige Manager wird daher nicht einfach ein Ziel für die Anwesenheit gesetzt: Er muss auch die Wirkung von Besuchen messen und wissen, wann er die Besuchsrate reduzieren kann.

Das Buch erfordert auch einen Erhaltungsplan für Produktleckagen, Beleuchtung, Abfall und Flusswasserqualität. Sie sieht die Sanierung und Überwachung der drei Kläranlagen vor Ort, Laboranalysen und die Möglichkeit für das Tourismusministerium vor, eigene Probenahmen durchzuführen. Diese Anforderungen beziehen sich auf die Nutzung des Tourismus und die Einleitungen aus dem Gelände. Sie betrauen den künftigen Inhaber nicht mit der allgemeinen Wasserbewirtschaftung des Beckens.

Der nächste öffentliche Meilenstein ist die Überprüfung administrativer und technischer Angebote. Der Name des Managers und das Datum des Inkrafttretens des Vertrags können nur aus den Entscheidungen und Dokumenten bestimmt werden, die auf diese Sitzung folgen.

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