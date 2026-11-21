António Costa schlägt 1 780,9 Mrd. EUR an Verpflichtungen für den europäischen Haushalt von 2028 bis 2034 vor. Das sind 204 Milliarden weniger als der ursprüngliche Entwurf der Kommission, aber mehr als der derzeitige Rahmen zu konstanten Preisen. Forschung, Studentenmobilität und eigene Einnahmen bleiben vor dem nächsten Gipfel im Gespräch.

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Am 21. November präsentierte António Costa einen neuen Vorschlag für den Haushalt der Europäischen Union von 2028 bis 2034. Er reduziert die vorgeschlagene Obergrenze für Verpflichtungen auf 1 780,9 Mrd. EUR, was 204 Mrd. weniger ist als der ursprüngliche Entwurf der Kommission. Dieser Rückgang gegenüber dem Projekt 2025 ist kein Rückgang gegenüber dem aktuellen Rahmen.

Der Präsident des Europäischen Rates hat den Mitgliedstaaten seinen Kompromiss wenige Tage nach ihrem Treffen am 26. und 27. November in Brüssel vorgelegt. Sein Projekt reduzierte den von der Kommission im Juli 2025 beantragten Gesamtbetrag und reservierte mehr Geld als heute für Forschung und Studentenmobilität. Die Staats- und Regierungschefs haben diesen Rahmen noch nicht angenommen.

Woher die 204 Mrd. EUR kommen

Die Tabelle des Generalsekretariats des Rates zeigt die Berechnung. Sieben Jahre lang hat die Kommission 1 984,894 Mrd. EUR an Verpflichtungen zu jeweiligen Preisen vorgeschlagen; Costa schlägt 1.780,880 Mrd. EUR vor. Der Unterschied beträgt 204,014 Milliarden US-Dollar oder etwa 10,3 Prozent des ersten Projekts. In den Verpflichtungen werden die Grenzen der Verpflichtungen festgelegt, die die Union eingehen kann. Sie unterscheiden sich von Zahlungsgutschriften, die Auszahlungen während des Zeitraums begrenzen.

Um den Rahmen mit dem von 2021-27 zu vergleichen, müssen wir die Spalten in den gleichen Euros nehmen, die von 2025. Die Tabelle zeigt dann 1 582,5 Mrd. EUR an Verpflichtungen im Costa-Vorschlag gegenüber 1 270,5 Mrd. EUR im aktuellen Rahmen. Nach dieser Tabelle wäre der nächste Rahmen daher höher als der aktuelle in konstanten Euro, aber niedriger als der ursprüngliche Entwurf der Kommission für den gleichen Zeitraum 2028-34.

Forschung, Studenten und Nachbarschaft: zwei verschiedene Vergleiche

Horizon Europe, das Forschungsprogramm, würde zu Preisen von 2025 von 89,3 Mrd. EUR auf 140 Mrd. EUR steigen, was gegenüber dem derzeitigen Rahmen eine Steigerung von rund 57 % darstellt. Dies ist jedoch weniger als die von der Kommission vorgeschlagenen 154,9 Milliarden. Erasmus+ würde den gleichen Weg gehen: 34,7 Milliarden in dem Kompromiss, verglichen mit 27,7 Milliarden im aktuellen Rahmen und 36,2 Milliarden im ursprünglichen Projekt. Costas 25-prozentige Erhöhung wird daher als mit dem aktuellen Haushalt verglichen, nicht mit dem Vorschlag für 2025.

Die Linie für den Nahen Osten, Nordafrika und die Golfregion im Rahmen des außenpolitischen Aktionsprogramms zeigt die gleiche Lücke. Die Tabelle bringt es auf 30,8 Milliarden Euro im Jahr 2025, verglichen mit 22 Milliarden Euro im aktuellen Rahmen und 37,9 Milliarden Euro im Vorschlag der Kommission. Dieser Umschlag würde die gesamte Region abdecken. Es wird kein Betrag für Libanon oder bereits genehmigte Projekte angegeben.

Staaten müssen sich noch auf Finanzierung einigen

Costa schlägt vor, die durchschnittlichen nationalen Beiträge von 0,80% auf 0,82% des Bruttonationaleinkommens zu erhöhen. Sie will auch die Eigenmittel der Union um fünf Kanäle erweitern: Einnahmen aus digitalen Dienstleistungen großer Unternehmen, CO2-Anpassung an den Grenzen, nicht recycelter Elektronikschrott, Tabak und der Markt für Emissionszertifikate. Zusammen mit den bestehenden Einnahmen könnten diese Mittel rund 60 Milliarden Euro pro Jahr einbringen. Dies ist nicht die Performance der fünf neuen Tracks, die isoliert genommen wurden.

Das Treffen am 26. und 27. November ist eine Verhandlungsphase, keine garantierte Adoptionsvereinbarung. Die Verordnung zur Festlegung des Rahmens muss vom Rat der Union nach Zustimmung des Europäischen Parlaments einstimmig angenommen werden. Die Entscheidung über die Eigenmittel erfolgt nach einem gesonderten Verfahren mit einstimmiger Zustimmung und Ratifizierung in allen Mitgliedstaaten gemäß ihren verfassungsrechtlichen Vorschriften.

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