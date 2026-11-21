UNIFIL wird den Betrieb Ende Dezember 2026 einstellen. In den Haushaltsdokumenten der Vereinten Nationen wird der projizierte Rückgang der lokalen Posten und die Einschränkung der Beschaffung detailliert beschrieben. Die Mittel der Mission messen jedoch nicht das Einkommen der Dörfer im Süden oder die Zahl der tatsächlichen Entlassungen.

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Die UNIFIL muss ihren Betrieb Ende Dezember einstellen. Die Haushaltsdokumente der Vereinten Nationen zeigen, was sich als nächstes ändert: Die Zahl der nationalen Zivilposten muss schrittweise abgebaut werden, und neue Aufträge sind bereits begrenzt. Die für die Mission bewilligten Mittel sagen jedoch nicht aus, wie viel Geld in den Dörfern des Südens verbleiben wird.

Die Interimstruppe der Vereinten Nationen im Libanon erklärte am 20. November, dass ihre Operationen bis zum Ende ihres Mandats fortgesetzt würden. Es unterscheidet die aktuellen Personalrotationen von dem tatsächlichen Rückzug, der am 1. Januar 2027 beginnen soll. Die Resolution 2790 des Sicherheitsrates sieht einen Rückzug innerhalb eines Jahres nach Beendigung der Operationen vor. Dieser Zeitplan ist nicht der von allen Verträgen: Das Missionsbudget trennt bereits die Monate der Aktivität und die erste Phase des Abgangs.

Ein Missionsbudget ist kein Budget für den Süden

Für den Zeitraum vom 1. Juli 2026 bis zum 30. Juni 2027 bewilligte die Generalversammlung $ 446,43 Millionen für das UNIFIL-Konto. Davon entfallen 407,63 Millionen US-Dollar auf die Aufrechterhaltung der Streitkräfte. Der Saldo umfasst Beiträge zum Friedensunterstützungskonto und zwei Strukturen der Vereinten Nationen in Brindisi, Italien, und in Entebbe, Uganda. Sogar die UNFICYP-Linie beinhaltet Kosten, die kein Rezept für Gemeinden oder ihre Unternehmen sind.

Diese Unterscheidung ist wichtig bei der Beurteilung der Auswirkungen des Rückzugs. Die Gehälter, die an einen im Libanon eingestellten Mitarbeiter gezahlt werden, die Rechnung, die von der Mission an ein Unternehmen gezahlt wird, und die Käufe, die von Kontingentmitgliedern getätigt werden, werden in den Konten nicht in der gleichen Weise ausgewiesen. Weder die Abstimmung der Generalversammlung noch der detaillierte Haushaltsentwurf geben eine Aufschlüsselung dieser gemeinsamen Ströme nach Kommunen. Daher kann der gewählte Betrag nicht in einen Einkommensverlust für den Süden umgewandelt werden.

Lokale Posten während des Übergangs beibehalten

Der Vorschlag des Generalsekretärs sieht 415 nationale Zivilposten für den Zeitraum bis zum 31. Dezember 2026 vor, dann 370 zwischen Januar und Juni und 307 Ende Juni 2027. Diese Zahlen addieren nationale Berufsoffiziere und Personal des Nationalen Allgemeinen Dienstes; Zeitarbeitsplätze werden durch eine separate Linie abgedeckt. Aus den Dokumenten geht hervor, dass einige Stellen, die für die Abschaffung vorgeschlagen wurden, bereits frei waren. Die Differenz zwischen zwei Spalten in der Tabelle entspricht daher nicht einer Anzahl von Redundanzen.

Die Mission plant, Personal zur Erfüllung von Verwaltungs- und Finanzaufgaben, einschließlich Abschlussverträgen und Abschlusszahlungen, zu behalten. Der Haushaltsausschuss berichtete, dass 11 Schulungen geplant seien, um das nationale Personal bei der Vorbereitung auf die Zukunft zu unterstützen, insbesondere bei der Arbeitssuche oder der Schaffung von Arbeitsplätzen. In seinem Bericht gibt es keine Daten darüber, wie viele Arbeitnehmer zum Zeitpunkt ihrer Abreise eine andere Stelle gefunden haben werden.

Lieferanten und Dörfer sind nicht auf das gleiche Fenster angewiesen

Der Haushaltsausschuss teilte mit, dass die Mission ihre diskretionäre Beschaffung von Ausrüstung und Lieferungen eingestellt habe. Kurzfristige wesentliche Bedürfnisse bleiben, um seine Aktivitäten fortzusetzen und den Rückzug zu begleiten. Dies bedeutet nicht, dass alle lokalen Bestellungen beendet sind: Es können Dienstleistungen erforderlich sein, um Installationen zu schließen, obwohl die normalen Investitionen zurückgehen. Der Bericht gliedert solche Verpflichtungen nicht nach der Nationalität der Lieferanten oder dem Ort, an dem sie ausgeübt werden.

Beihilfen für Gemeinden folgen einer anderen Logik. Das vorgeschlagene Budget stellte $ 350.000 für schnelle Auswirkungen Projekte in 2026-27 zur Verfügung, verglichen mit $ 1 Million in der vorherigen Biennium. Dies ist eine vorgeschlagene Linie, nicht der von den Gemeinden erhaltene Betrag oder der Wert aller Quoten. Am 17. November meldete UNIFIL eine verstärkte humanitäre Unterstützung, einschließlich medizinischer, veterinärmedizinischer und schulischer Hilfe. Eine Mission kann die Hilfe ad hoc verstärken und gleichzeitig ihre Käufe reduzieren: Es handelt sich weder um dieselben Begünstigten noch um dieselben Ausgaben.

Die Kosten für eine Gemeinde sind nicht nur in der Liste der Geräte enthalten. In Konsultationen des humanitären Koordinators der Vereinten Nationen beschrieben die Gemeinden im Süden Schwierigkeiten bei der Bezahlung ihres Personals, beim Betrieb ihrer Fahrzeuge und bei der Bereitstellung von Kraftstoff für Wassersysteme. In Saouaneh beschrieben die befragten Personen Schwierigkeiten bei der Finanzierung des für den Betrieb der Bohrlöcher benötigten Brennstoffs. Es ist eine Notwendigkeit für den Betrieb, im Gegensatz zu einer Reparatur oder Spende. Um den Post-FINUL-Zeitraum zu messen, müssen die künftigen Bilanzen getrennte Informationen über die tatsächlich besetzten Stellen, die Aufträge für lokale Lieferanten und die Budgets für die Nachhaltigkeit der Zivildienste enthalten.

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