Zahlungen im Libanon: Verschiedene Netzwerke

Elektronische Zahlungsanbieter hatten 2025 im Libanon 4.836 Punkte, verglichen mit 3.955 im Jahr 2024. Ihr Netzwerk entwickelt sich, da die Bankterminalflotte über 12 Monate sinkt, trotz einer Erholung in der zweiten Hälfte. Die Daten der Bank of Lebanon zeigen, warum Institutionen, Servicestellen, Benutzer und übertragene Beträge unterschieden werden sollten. Sie beweisen keinen direkten Ersatz von Banken oder das Verschwinden von Bargeld im täglichen Betrieb.

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Das Netzwerk der elektronischen Zahlungsanbieter entwickelte sich 2025 im Libanon: Die Bank of Lebanon verzeichnete 4.836 Punkte, verglichen mit 3.955 im Jahr 2024. Inzwischen sinkt die Zahl der Bankzahlungsterminals im Laufe des Jahres. Diese Entwicklungen beschreiben unterschiedliche Infrastrukturen. Sie beweisen nicht, dass die neuen Punkte Bankausrüstung ersetzen oder dass Bargeld zurückfällt.

Zahlungen im Libanon nehmen mehrere Kanäle an, die Statistiken nicht ohne Vorsicht hinzufügen lassen. Die makroökonomische Überprüfung vom Dezember 2025, die im April 2026 von der BDL veröffentlicht wurde, trennt die Bankenflotte von den Aktivitäten der elektronischen Zahlungsanbieter. Die Jahresbilanz zeigt eine Ausweitung einiger Netze, aber auch einen Rückgang um mehrere übertragene Beträge.

Zahlungen im Libanon: zwei Netze, zwei Einheiten

Zu den 4.836 Punkten, die unter den Anbietern identifiziert wurden, gehören Händler und Bareinzahlungs- oder Auszahlungsterminals. Ihre Zahl steigt um 881 oder 22,3% gegenüber dem Vorjahr. Gleichzeitig gibt es 25 Institutionen in dieser Kategorie, insgesamt unverändert ab Juni 2025.

Eine Niederlassung ist daher keine Servicestelle. Das gleiche Unternehmen kann mehrere Punkte betreiben. Die Zahl der Institute, die aktiv ein elektronisches Portfolio anbieten, stieg von 12 im Dezember 2024 auf 19 im Jahr 2025. Die letztere Zahl umfasst aktive Lieferanten, nicht einzelne Portfolios oder Kunden.

Indikator 2024 2025 Provider Points, einschließlich Distributoren und Terminals 3,955 4836 Institute, die aktiv ein elektronisches Portfolio anbieten 12. dezember 19 Banknetz-Zahlungsterminals im Dezember 24 953 22 357

Beide Parks erfüllen nicht genau die gleichen Funktionen. Insbesondere wird ein Bankterminal verwendet, um Zahlungen von einem Händler anzunehmen. Ein Terminal zum Laden einer Brieftasche oder zum Entfernen von Bargeld ist ein weiterer Schritt in der Schaltung. Sie zusammenzuzählen würde einen Indikator ergeben, der schwer zu interpretieren wäre, ohne eine gemeinsame Nomenklatur oder Kontrolle von Überschneidungen.

Der jährliche Rückgang der Terminals maskiert eine Erholung im zweiten Halbjahr

Die Bankaktien stiegen von 24.953 Terminals im Dezember 2024 auf 22.357 im Jahr später. Die berechnete Abnahme beträgt etwa 10,4 Prozent. Aber die Flugbahn ist nicht einheitlich: Die BDL verzeichnete im März 2025 25.033 Flugzeuge, dann 19.911 im Juni. Die Zahl war dann 20.732 im August und 22.357 im Dezember.

Die zweite Hälfte erholt somit 2.446 Terminals im Vergleich zum Juni-Niveau. Es bringt den Park nicht auf sein vorheriges Dezember-Niveau zurück. Beschreiben Sie nur den jährlichen Rückgang würde diese teilweise Erholung zu löschen; zu erwähnen nur die Erholung seit Juni würde die Kontraktion über zwölf Monate zu beseitigen.

Das Vorhandensein eines Terminals zeigt jedoch nicht seine tatsächliche Aktivität an. Parkdaten geben nicht die Anzahl der bezahlten Einkäufe, ihren Betrag oder den Anteil der Unternehmen an, die jede Zahlungsmethode akzeptieren. Installierte Geräte können wenig verwendet werden. Umgekehrt kann eine kleinere Anzahl von Terminals mehr Operationen bewältigen, wenn ihre Nutzung zunimmt.

Mehr Punkte bedeuten nicht mehr Geld überwiesen

Der Vergleich mit den von den Anbietern erfassten Stromflüssen verdeutlicht diesen Unterschied. Eingehende grenzüberschreitende elektronische Überweisungen, im Bericht TECs genannt, stiegen von etwa 2,8 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 2,5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025. Die BDL ist um 11,6% gegenüber ihren ungerundeten Beträgen gesunken. Auch die eingegangenen und überwiesenen internen Transaktionen gingen von 2,7 Mrd. USD auf 2,2 Mrd. USD zurück.

Die Verdichtung des Netzes koexistiert daher mit einem Rückgang dieser Wertvolumina. Man kann nicht sagen, dass jeder Punkt mit mehr Geld zu tun hat. Die Berechnung eines Durchschnitts pro Punkt würde auch zusätzliche Vorsicht erfordern: Die jährlichen Gesamtströme und die Anzahl der Punkte am Ende des Zeitraums messen nicht genau die gleiche Aktivitätsdauer.

Diese Transfers decken auch nicht den gesamten Geldkreislauf des Landes ab. Der beobachtete Umfang ist der der Auftragnehmer und der im Bericht definierten Operationen. Eingehende $ 2,5 Milliarden sollten nicht als ganze Diaspora-Transfers dargestellt werden. Die Summe aggregiert mehrere Muster, während andere Kanäle separate Sendungen aufzeichnen können.

Digital kann Cashflow erleichtern

Eine elektronische Geldbörse und ein Auszahlungsterminal beschreiben keine liquide Wirtschaft. Ein Benutzer kann ein Geldkonto füttern, das Geld elektronisch überweisen und dann sehen, wie der Begünstigte es in bar abhebt. Die Operation kombiniert digitale Verarbeitung und zwei physische Bewegungen.

Um die Substitution von Barmitteln zu messen, sollten ausschließlich elektronische Zahlungen, Ein- und Auszahlungen sowie die Verwendung der Begünstigten überwacht werden. Die Anzahl der Lieferanten oder Punkte reicht nicht aus. Die BDL stellt diese Dienstleistungen genau im Kontext eines Finanzsystems vor, das seit der Krise 2019 auf Bargeld- und digitale Operationen ausgerichtet ist.

Die Erweiterung des Netzwerks kann die Nähe eines Dienstes verbessern, aber seine Zugänglichkeit hängt auch von Zeitplänen, Gebühren, Bargeldverfügbarkeit und geografischer Abdeckung ab. Die nationale Summe misst keine dieser Dimensionen. Es allein zeigt nicht eine gleichwertige Verbesserung in allen Regionen oder für alle Nutzer.

Die nächste Bilanz sollte daher auf verschiedene Arten gelesen werden: Lage der Punkte, tatsächliche aktive Lieferanten, durchgeführte Operationen und Nutzungsbedingungen. Der Anstieg des Anbieternetzes um 22,3% ist ein konkretes Ergebnis für 2025. Es beschreibt eine wachsende Infrastruktur, nicht die Häufigkeit der Nutzung, die von den Kunden bezahlten Kosten oder den Rückgang ihrer Abhängigkeit von Banknoten.

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