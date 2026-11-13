13. november 2026: die gleichung kündigt die apokalypse nicht an

Das Datum des 13. November 2026 stammt aus einer demografischen Studie von 1960, nicht aus einer aktuellen wissenschaftlichen Warnung. Drei Forscher hatten das Bevölkerungswachstum bis zu einer unmöglichen mathematischen Grenze verlängert. Die beobachtete Flugbahn ist ausgeschlossen. Eine Überprüfung der Herkunft dieses Datums, seiner Annahmen und internationalen demografischen Projektionen.

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Das „Ende der Welt vom 13. November 2026 ist keine aktuelle wissenschaftliche Warnung. Dieses Datum stammt aus einer 1960 veröffentlichten demografischen Studie. Seine Autoren erweiterten eine Bevölkerungswachstumskurve zu einem unmöglichen mathematischen Ergebnis: eine unendliche Anzahl von Einwohnern. Das Wiederauftauchen dieses Datums in der Online-Forschung verwandelt dieses historische Modell nicht in eine Katastrophenvorhersage.

Das Ende der Welt vom 13. November kommt von einem Modell von 1960

Der Text existiert. Heinz von Foerster, Patricia M. Mora und Lawrence W. Amiot veröffentlicht am 4. November 1960. Die drei Forscher arbeiteten in der Abteilung für Elektrotechnik an der Illinois University in Urbana. Ihre Studie konzentrierte sich auf die menschliche Bevölkerung, nicht auf eine astronomische Bedrohung.

Sein Untertitel war eine wesentliche Bedingung: Die Bevölkerung würde sich unendlich nähern, wenn sie weiter wachsen würde wie in den vergangenen zwei Jahrtausenden. Die Autoren hatten 24 demografische Schätzungen gesammelt, die ungefähr den Beginn unserer Ära bis 1958 abdeckten. Sie haben eine Funktion an diese Daten angepasst und sie dann erweitert.

Die Berechnung führte zu einer Frist um 2026, mit mehreren Jahren Unsicherheit. Der im Titel hervorgehobene genaue Tag war daher kein mit täglicher Präzision gemessenes Katastrophendatum. Das Ergebnis hing von der Beibehaltung der Annahmen des Modells ab.

Wachstum beschleunigt sich ohne Grenzen

Die Autoren waren nicht zufrieden, sich eine stetig wachsende Bevölkerung vorzustellen. Sie waren an einem schnelleren Wachstum interessiert. Ihre Argumentation gab einen zentralen Platz für menschliche Kapazitäten für Kommunikation und Zusammenarbeit. Eine größere Bevölkerung könnte unter dieser Annahme die Hindernisse für ihre Entwicklung besser angehen.

Der Historiker Alan MacEachern von der Western University in Kanada hat diese Episode in einem am 9. November veröffentlichten Text erneut aufgegriffen. Er erinnerte daran, dass die Studie wissenschaftliche Kritik erzeugt hatte, aber auch anhaltende Aufmerksamkeit. Seine demografischen Projektionen blieben in der Nähe von Beobachtungen für einige der folgenden Jahrzehnte.

Diese Konkordanz hielt nicht an. Nach seiner Analyse begann die Weltbevölkerung erheblich von den Prognosen um 1993 abzuweichen. Geburten folgten nicht der angenommenen unbegrenzten Beschleunigung. Der Historiker stellt also die Veröffentlichung in den demografischen Belangen der Mitte des 20. Jahrhunderts, anstatt in einer für heute gültigen Werbung.

UN-Projektionen beschreiben eine andere Flugbahn

Der 2024 veröffentlichte demografische Ausblick der Vereinten Nationen sah eine Weltbevölkerung von 8,2 Milliarden in diesem Jahr auf etwa 10,3 Milliarden Mitte der 1980er Jahre vor. Nach diesem Maximum sagten sie einen leichten Rückgang voraus, rund 10,2 Milliarden am Ende des Jahrhunderts. Diese Werte sind Projektionen, nicht garantierte zukünftige Zählungen.

Diese Flugbahn ähnelt nicht einer Kurve, die im November 2026 unendlich werden würde. Insbesondere berücksichtigt sie Fruchtbarkeitstrends. In dieser Ausgabe schätzten die Vereinten Nationen den Weltdurchschnitt auf 2,25 Lebendgeburten pro Frau, etwa ein Kind weniger als eine Generation zuvor.

Eine Verlangsamung des Wachstums bedeutet jedoch nicht, dass die Weltbevölkerung bereits rückläufig ist. In dem von den Vereinten Nationen vorgestellten Szenario steigt die Einwohnerzahl für mehrere Jahrzehnte weiter an, bevor sie ihr Maximum erreicht.

Ein gewünschtes Datum, keine neue Entdeckung

Am Morgen des 13. November veröffentlichte Google Trends die deutsche Anfrage, dieses Datum mit dem Ende der Welt unter den aktiven Trends in Verbindung zu bringen. Die Schwelle lag in den letzten 24 Stunden bei 100.000 Forschungen in Deutschland und 2.000 in der Schweiz. Diese Angaben betreffen konsolidierte Suchanfragen, nicht die Anzahl der Personen, die sich an diese Aussage halten.

Das Ereignis des Tages ist daher die Rückkehr einer alten Frist in der öffentlichen Aufmerksamkeit. Die Studie ist 66 Jahre alt; das Datum der Veröffentlichung bleibt am 4. November 1960. Sein Modell liefert keine neuen Beweise für eine Katastrophe, die diesen Freitag erwartet wird.

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