Öl: IEA prognostiziert eine Erholung unter Spannung

Die Internationale Energieagentur prognostiziert einen Rückgang der Ölnachfrage im Jahr 2026 und eine Erholung im nächsten Jahr. Der November-Bericht beschreibt eine schnelle Erholung der Golf-Exporte und des weltweiten Angebots. Die Bestände an Land gehen jedoch weiter zurück, während der Diesel weiterhin sehr teuer ist. Die Rückgabe von Fracht reicht noch nicht aus, um die Störungen der Raffination und des Transports zu beseitigen. Die Sicherheit auf See ist nach wie vor ein Risiko für die nachhaltige Wiederherstellung der Versorgung.

1

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Die Internationale Energieagentur prognostiziert einen Rückgang der weltweiten Ölnachfrage von 2,7 Millionen Barrel pro Tag im Jahr 2026. In seinem am Freitag, den 13. November veröffentlichten Bericht schätzt er den Verbrauch auf 102,3 Millionen Barrel pro Tag. Eine Erholung von 2 Millionen wird im Jahr 2027 erwartet. Das Angebot steigt schneller, aber der Diesel bleibt teuer und der an Land verfügbare Bestand nimmt weiter ab.

Öl: Die Rückgabe von Fracht aus dem Golf

Die Weltproduktion erreichte im Oktober 105,4 Millionen Barrel pro Tag, 2,3 Millionen mehr als im September. Dieser Anstieg folgt auf einen Anstieg von 3 Millionen im September. Seit August ist ein kumulativer Anstieg von 5,3 Millionen zu verzeichnen.

Die Ölexporte aus dem Golf ohne Oman erreichten im Oktober 18,4 Millionen Barrel pro Tag. Sie bleiben jedoch 26% unter ihrem Vorkriegsniveau. Das Rohöl repräsentiert 15 Millionen Barrel pro Tag oder 82 Prozent des Vorkonfliktvolumens.

Diese Erholung veranlasste die Agentur, ihre globale Angebotsprognose für das vierte Quartal 2026 um 3,3 Millionen Barrel pro Tag zu erhöhen. Über das gesamte Jahr erwartet sie jedoch einen Rückgang um 4,8 Millionen. Die Verluste im Nahen Osten und in Russland werden anderswo nur teilweise ausgeglichen.

Zusammen werden die Vereinigten Staaten, Kanada, Brasilien, Argentinien und Guyana in diesem Jahr voraussichtlich die Produktion um 1,6 Millionen Barrel pro Tag steigern. Für 2027 prognostiziert die IEA ein durchschnittliches globales Angebot von 108,1 Millionen, ein Plus von 6,6 Millionen. Es ist eine Projektion, die insbesondere von der Erholung der Golfströme abhängt.

Verbrauch noch durch Preise zurückgehalten

Die Nachfrage erholt sich weniger schnell als das Angebot. Die Exporte von raffinierten Produkten und Flüssiggas aus dem Golf bleiben fast halb so hoch wie vor dem Krieg. Hohe Kraftstoffpreise beeinflussen auch weiterhin den Verbrauch.

Der erwartete jährliche Rückgang im vierten Quartal liegt bei 2,7 Millionen Barrel pro Tag. Er wäre daher weniger ausgeprägt als im zweiten Quartal, wo der Rückgang 5 Millionen betrug, und als im dritten mit 3,8 Millionen. Die Agentur sieht eine Rückkehr zum Wachstum um den März 2027 vor.

Fast 80% der erwarteten Erholung im nächsten Jahr würden aus LPG, Ethan und Naphtha stammen, die in der Petrochemie verwendet werden. Verkehrskraftstoffe würden viel weniger wachsen. Die UVP unterstreicht die Wirkung der Elektrifizierung von Fahrzeugen und der Verbesserung ihrer Energieeffizienz.

Mehr Öl auf See, weniger an Land

Die weltweiten Aktien stiegen im Oktober um 52 Millionen Barrel, ihr erster Anstieg seit Juni. Dieser Anstieg maskiert verschiedene Situationen. Die auf See transportierten Mengen stiegen um 86 Millionen Barrel mit der Wiederaufnahme der Golfexporte.

An Land sind die Reserven weiter zurückgegangen und befinden sich auf dem niedrigsten Stand seit mindestens 2016. Insgesamt verloren OECD-Aktien 47 Millionen Barrel, darunter 41 Millionen Barrel für Industriewerte. Seit Beginn des Krieges hat der kumulative Rückgang der weltweiten Bestände 462 Millionen betragen.

Eine Zunahme der Transitfracht bedeutet daher nicht, dass Raffinerien und Märkte sofort dasselbe Volumen haben. Der Transport, das Entladen und die Verarbeitung von Rohöl bleiben unterschiedliche Schritte.

Diesel bleibt Spannungspunkt

Der Rückgang der Rohölpreise wird nicht gleichmäßig an raffinierte Produkte weitergegeben. North Sea Dated Reference Oil stieg von 136 $ pro Barrel Anfang Oktober auf etwa 93 $ zum Zeitpunkt der Berichterstattung. Dieser Preis ist kein Echtzeit-Zitat am Freitag.

In Europa fielen die Dieselpreise im gleichen Zeitraum um 11 %. Sie blieben jedoch fast 180 US-Dollar pro Barrel, 77 Prozent über ihrem Vorkriegsniveau. Angriffe auf die russische Energieinfrastruktur begrenzen Diesellieferungen, zusätzlich zu den Verlusten im Nahen Osten.

Globale Raffinerien verarbeiteten im Oktober 81,3 Millionen Barrel pro Tag, eine saisonale Höhle. IEA plant, im Dezember auf 84,7 Millionen zu erhöhen. Sie stützt sich auch auf Chinas neue Exportquoten für raffinierte Produkte und auf die Beschleunigung der Verfügbarkeit von Notfall-Dieselbeständen, um die Versorgungslücke in den kommenden Monaten zu verringern.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews