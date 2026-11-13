Libanon: Schutz von Kindern in den Medien

Am 13. November präsentierten UNICEF und das libanesische Informationsministerium Ressourcen, um Kinder bei der Berichterstattung besser zu schützen. Interviews, Vertraulichkeit, Bilder und die Teilnahme von Minderjährigen stehen im Mittelpunkt des Programms. Eine Initiative für Profis wird für 2027 angekündigt. Paul Morcos bereitet auch eine Präventionskampagne zur Nutzung des Internets um den 20. November vor. Diese Ankündigungen betreffen Medienpraktiken und Sensibilisierung; Sie bedeuten nicht, dass ein neues Verbot des Internetzugangs in Kraft getreten ist.

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Der Schutz von Kindern in den Medien stand im Mittelpunkt einer nationalen Konferenz, die am 13. November von UNICEF, dem Informationsministerium und dem Informationszentrum der Vereinten Nationen in Beirut organisiert wurde. Die Organisatoren präsentierten praktische Ressourcen für Interviews, Bilder und Vertraulichkeit. Sie starteten auch eine Initiative für Fachleute im Jahr 2027. Minister Paul Morcos kündigte eine nächste Präventionskampagne zur Internetnutzung an.

Das Treffen mit dem Titel « Medien und Kinderrechte: Partnerschaft und Verantwortung » fand vor dem Weltkindertag am 20. November statt. Es brachte Beamte, Journalisten, Studenten und Content-Ersteller zusammen. Zu den Teilnehmern gehörten Christophe Boulierac, UNICEF-Vertreter im Libanon, und Elissar Naddaf, Leiter von Télé Liban.

Kinder in den Medien: Schreibwerkzeuge

Die vorgestellten Ressourcen umfassen vier konkrete Aspekte der journalistischen Arbeit: Interviews mit einem Kind, die Organisation seiner Teilnahme, ohne es zu gefährden, den Schutz seiner Identität und die Achtung seiner Würde in Bildern. Sie betreffen sowohl die Vorbereitung des Berichts als auch die Entscheidungen, die bei seiner Ausstrahlung getroffen wurden.

Christophe Boulierac hob die Kluft zwischen der Geschwindigkeit einer redaktionellen Entscheidung und der Dauer ihrer Folgen hervor. Die Auswahl eines Fotos, die Erinnerung an ein Detail oder das Stellen einer Frage kann das Leben eines Kindes weit über die Berichterstattung hinaus beeinträchtigen. Er hat eine gemeinsame Verantwortung zwischen den Medien, öffentlichen Institutionen und Universitäten verteidigt, ohne diesen Schutz als Zensur einzubeziehen.

Der Austausch befasste sich insbesondere mit der Abdeckung von Notsituationen. Ein erster Aspekt war die Vereinbarkeit zwischen dem öffentlichen Interesse und der Sicherheit von Kindern. Ein anderer untersuchte ihre Teilnahme an den Informationen: ihnen einen Platz und eine Stimme zu geben, anstatt sie auf Bilder von Opfern zu reduzieren.

Die 2027 angekündigte Initiative „Medienpioniere für die Rechte des Kindes soll diese Zusammenarbeit mit Journalisten und Medien ausweiten. Es zielt darauf ab, berufliche Praktiken zu fördern, die die Rechte des Kindes respektieren.

Eine Identität kann nicht benannt werden

Die allgemeinen Grundsätze von UNICEF befassen sich bereits mit diesen Fragen. Sie stellen das Interesse des Kindes, bevor sie nach einer Geschichte oder einem Bild suchen. Einen Namen zu verbergen ist nicht immer genug: Ein Hintergrund, ein Ort oder Angaben über die Familie können eine Identifikation ermöglichen.

Für ein Interview empfiehlt die Organisation, den Zweck des Berichts und die beabsichtigte Verwendung der Kommentare zu erläutern. Sie bittet um die Zustimmung des Kindes und seines Managers, ohne Druck, in einer Sprache, die sie verstehen. Sie rät von Problemen ab, die Traumata und Inszenierungen neu entfachen könnten.

Diese Empfehlungen sehen auch den Verzicht auf individuelle Aussagen vor, wenn die Veröffentlichung das Kind oder seine Verwandten aussetzt. Der Journalist kann sich dann mit der allgemeinen Situation befassen. Diese bereits bestehenden beruflichen Prinzipien informieren die in Beirut vorgestellten Werkzeuge; sie sind kein neues Gesetz, das auf der Konferenz verabschiedet wurde.

Internet-Kampagne für November angekündigt

Paul Morcos gab bekannt, dass sein Ministerium zusammen mit UNICEF und den öffentlichen und privaten Medien ein Präventivprogramm für eine umsichtigere Nutzung des Internets vorbereitet. Es hat seinen start in den kommenden tagen, etwa am 20 november, gefunden. Die Ankündigung betrifft die Sensibilisierung, nicht ein bereits geltendes Zugangsverbot.

Der Minister verwies auch auf die Arbeit einer nationalen Kommission, die durch einen Regierungsbeschluss vom 26. Februar gebildet wurde. Die Kommission bereitet einen Plan vor, der Maßnahmen, Programme und Rechtsvorschriften kombiniert. Diese Vorbereitung bleibt getrennt von redaktionellen Empfehlungen an Fachleute.

Das Ministerium und UNICEF hatten bereits im Januar 2026 ihre Zusammenarbeit mit dem öffentlichen Fernsehen verstärkt. Die am 26. Januar angekündigte Partnerschaft kombinierte die Unterstützung für die Ausstrahlung von Télé Liban mit der Produktion von Inhalten für junge Menschen und einer besseren Berücksichtigung ihrer Rechte. Die Konferenz vom 13. November erweitert diese Arbeit auf die Praktiken von Journalisten und Content-Erstellern.

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