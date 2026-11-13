Am 12. November 2026 unterzeichneten das Gesundheitsministerium und die Libanesische Universität die Vereinbarung zur Einrichtung eines zentralen Referenzlabors für Arzneimittel. Rakan Nassereddine plant, Anfang 2027 auf dem Hadath-Campus zu eröffnen, wobei die erste Ausrüstung durch eine Spende der Weltbank finanziert wird. Am nächsten Tag brachte der Minister das Projekt wieder in eine Politik der pharmazeutischen Kontrolle und der Krankenhausqualität. Die Signatur ist ein neuer Schritt, der sich von der Inbetriebnahme unterscheidet.

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Das zentrale Laborprojekt des Medikaments tritt im Libanon in eine neue Phase ein. Gesundheitsminister Rakan Nassereddine und Präsident der libanesischen Universität Bassam Badran unterzeichneten am 12. November 2026 eine Kooperationsvereinbarung zur Schaffung eines Referenzlabors für die Sicherheit, Qualität und Wirksamkeit pharmazeutischer Präparate. Der Minister plante, Anfang 2027 in der Rafic-Hariri University City in Hadath zu eröffnen.

Am Freitag, den 13. November, erwähnte Rakan Nassereddine auf einem Forum zur Qualität der Pflege erneut diesen am Vortag unterzeichneten Vertrag. Er präsentierte ihn als eines der Instrumente seiner Drogenkontrollpolitik, zusammen mit neuen Bewertungsregeln und Aussetzungsentscheidungen für bestimmte Produkte.

Von der Ankündigung bis zum Kongress mit der Universität

Am 5. November kündigte der Minister die bevorstehende Unterzeichnung eines Abkommens mit der libanesischen Universität an. Beide Institutionen hatten die administrativen und technischen Vorbereitungen für das Projekt bereits am 2. November überprüft. Der Konvent vom 12. November gibt somit einer noch zu erreichenden institutionellen Etappe einen konkreten Ausdruck.

Bei der Unterzeichnung kündigte Rakan Nassereddine an, dass eine Spende der Weltbank mobilisiert würde, um das Labor in einer ersten Phase auszustatten. In dieser Ankündigung wurde kein Betrag angegeben. Der angekündigte Zeitplan betrifft den Beginn des Jahres 2027: Er entspricht weder einer bereits erfolgten Eröffnung noch einem genauen Datum für den Beginn der Analysen.

Der Minister hat den Entwurf dem Ministerratsbeschluss Nr. 8 vom 29. Oktober 2025 beigefügt. Es weist ihm eine Rolle bei der Analyse und Registrierung von Arzneimitteln und bei der Überprüfung ihrer Qualität zu. Sie beabsichtigt, dem Ministerium und der National Medicines Agency technische Unterstützung sowohl für lokale als auch für importierte Produkte zu leisten.

Ein Labor, das durch universitäre Fähigkeiten unterstützt wird

Für Bassam Badran muss die Zusammenarbeit Forscher, Ärzte und Spezialisten der Libanesischen Universität im Dienste der öffentlichen Gesundheit einbeziehen. Der Präsident der Institution bekräftigte die Verpflichtung der Universität, ihre wissenschaftlichen und personellen Ressourcen zur Verfügung zu stellen und ein nachhaltiges Werkzeug zu entwickeln, das in der Lage ist, technische Entwicklungen zu verfolgen.

An der Unterzeichnungszeremonie nahmen Beamte der Fakultäten für Medizin, Pharmazie, öffentliche Gesundheit und Wissenschaft sowie Vertreter der pharmazeutischen Berufe und des parlamentarischen Gesundheitsausschusses teil.

Am 13. November erinnerte Rakan Nassereddine daran, dass das Land seit mehr als 30 Jahren seines zentralen pharmazeutischen Labors beraubt war. Seiner Ansicht nach sollte die Schaffung des neuen Instruments die Überwachung der Qualität und Wirksamkeit von Arzneimitteln ermöglichen. Seine Inbetriebnahme bleibt die nächste Phase des Projekts.

Bewertungsregeln und ausgesetzte Produkte

Auf dem Freitagsforum, das vom Ministerium anlässlich des Weltqualitätstages organisiert wurde, führte Rakan Nassereddine zwei weitere Maßnahmen aus. Er kündigte die Aktualisierung der Richtlinien und Kriterien für jedes Medikament an, das in den Libanon gelangt, um in Übereinstimmung mit den Standards der Weltgesundheitsorganisation bewertet zu werden.

Er berichtete auch über Entscheidungen, bestimmte pharmazeutische Produkte bis zu ihrer Überprüfung nach den Kriterien auszusetzen. Der Minister hat in dieser Rede keine Handelsnamen oder Produktlisten angegeben. Daher bezieht sich diese Ankündigung nicht auf eine ganze Kategorie von Behandlungen als gefährlich.

Die Qualität der Krankenhäuser unter Haushaltsbeschränkungen

Der Minister erweiterte diese Priorität auf Krankenhäuser. Er kündigte die Bereitschaft seiner Abteilung an, die Kosten eines öffentlichen Krankenhauses zu decken, das sich für einen Akkreditierungs- und Klassifizierungsprozess entscheidet. Dieser Ansatz bleibt freiwillig. Die Aussicht, sie verbindlich zu machen, wurde gestellt, ohne eine neue, sofort geltende Verpflichtung anzukündigen.

Rakan Nassereddine erwähnte auch die Stärkung der medizinischen Kontrolle, mit mehr medizinischen Controllern, einer neuen Aufteilung ihrer Missionen und Rotation unter ihnen. Es schätzt die Krankenversicherung auf etwa 1 Milliarde US-Dollar, für einen Umschlag, der der Abteilung nicht mehr als 300 Millionen US-Dollar zur Verfügung steht. Bei diesen Beträgen handelt es sich um die vom Minister auf dem Forum vorgebrachten Beträge.

In diesem Zusammenhang muss das Hadath-Labor zusätzliche technische Kapazitäten für die pharmazeutische Kontrolle bereitstellen. Die Vereinbarung wurde unterzeichnet und ein Eröffnungshorizont wurde angekündigt; die Ausstattung der Website und der tatsächliche Start der Analysen werden die operative Übersetzung dieser Partnerschaft bestimmen.

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