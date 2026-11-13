Überweisungen: Welche Zahlen werden verglichen?

Zahlungsunternehmen verzeichneten im Jahr 2025 einen grenzüberschreitenden Zufluss von 2,5 Milliarden US-Dollar, während die Zahlungsbilanz bei neunmonatigen Lieferungen von Arbeitnehmern 4,8 Milliarden US-Dollar verzeichnete. Diese Zahlen der Libanesischen Zentralbank widersprechen sich nicht: Sie decken nicht die gleichen Operationen oder den gleichen Zeitraum ab. Das Hinzufügen von ihnen würde die erhaltenen Ressourcen künstlich aufblähen. Ausländische Überweisungen in den Libanon erscheinen in mehreren Statistiken. Einige folgen der Aktivität eines Zahlungsnetzwerks. Andere klassifizieren Transaktionen nach ihrer wirtschaftlichen Natur. Die im April 2026 veröffentlichte makroökonomische BDL-Überprüfung vom Dezember 2025 ermöglicht es, diese Werte zu unterscheiden. Seine Daten beschreiben 2025, nicht Überweisungen im Herbst 2026.

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Zahlungsunternehmen verzeichneten im Jahr 2025 einen grenzüberschreitenden Zufluss von 2,5 Milliarden US-Dollar, während die Zahlungsbilanz bei neunmonatigen Lieferungen von Arbeitnehmern 4,8 Milliarden US-Dollar verzeichnete. Diese Zahlen der Libanesischen Zentralbank widersprechen sich nicht: Sie decken nicht die gleichen Operationen oder den gleichen Zeitraum ab. Das Hinzufügen von ihnen würde die erhaltenen Ressourcen künstlich aufblähen.

Ausländische Überweisungen in den Libanon erscheinen in mehreren Statistiken. Einige folgen der Aktivität eines Zahlungsnetzwerks. Andere klassifizieren Transaktionen nach ihrer wirtschaftlichen Natur. Die im April 2026 veröffentlichte makroökonomische BDL-Überprüfung vom Dezember 2025 ermöglicht es, diese Werte zu unterscheiden. Seine Daten beschreiben 2025, nicht Überweisungen im Herbst 2026.

Transfers außerhalb des Libanon: Ein Kanal ist keine nationale Gesamtsumme

Die erste Reihe umfasst elektronische Bargeldüberweisungen, die als CET bezeichnet werden. Es umfasst elektronische Zahlungsdienstleister, die von der BDL überwacht werden. Die grenzüberschreitenden Zuflüsse stiegen von rund 2,8 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 2,5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025. Die Zentralbank ist um 11,6% von ungerundeten Daten gesunken.

Dieser Betrag besteht nicht vollständig aus der Entsendung von Arbeitnehmern. Dies entspricht 63,1% der Zulassungen zum Kreislauf im Jahr 2025, verglichen mit 70% im Jahr 2024. Der Rest gehört zu anderen Kategorien von Transaktionen. Die Assimilierung jedes Dollars, den ein Antragsteller an einen Diaspora-Familienarbeiter überweist, würde daher das Zahlungsmittel mit dem Zahlungsgrund verwechseln.

Parallel dazu stieg der CET-Ausstoß von 475 Millionen Dollar auf 501 Millionen Dollar. Die Komponente « Arbeiterversand » machte im Jahr 2025 68,9% dieser Abflüsse aus. Alle Gründe kombiniert, erreichte der grenzüberschreitende Saldo der Schaltung etwa 2 Milliarden. Der Saldo der einzigen Transporte von Arbeitern im gleichen Kreislauf lag bei 1,2 Milliarden, verglichen mit 1,6 Milliarden im Jahr 2024.

CET-Operationen, gefolgt von BDL 2024 2025 Grenzüberschreitende Einreisen, alle Gründe Etwa 2,8 Milliarden Dollar Etwa 2,5 Milliarden Grenzüberschreitende Ausstiege, alle Gründe 475 millionen dollar 501 mio Nur das Gleichgewicht der Arbeitnehmer Etwa 1,6 Milliarden Dollar Etwa 1,2 Milliarden Empfangene und gelieferte Inlandsgeschäfte Etwa 2,7 Milliarden Dollar Etwa 2,2 Milliarden

Die letzte Zeile misst keine Fremdwährung. Es beschreibt die inländischen Operationen. Eine Zahlung zwischen zwei Einwohnern kann einen Anbieter mobilisieren, ohne einen externen Beitrag zur Wirtschaft zu leisten. Es sollte nicht zu grenzüberschreitenden Einträgen hinzugefügt werden, um aus dem Ausland gesendete Ressourcen zu berechnen.

Zahlungsbilanzmaßnahmen einer anderen Kategorie

Im Abschnitt über externe Konten listet die BDL die Lieferungen von Arbeitnehmern in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 auf. Die Inputs erreichten etwa 4,8 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 5 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Die Produktion belief sich auf 1,4 Milliarden. Der Saldo lag bei 3,4 Milliarden, verglichen mit 3,7 Milliarden im gleichen Zeitraum von 2024.

Dieser Posten ist nicht auf den Anwendungsbereich des TEC im Kapitel des Antragstellers beschränkt. Sie ist Teil einer Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung. Die Differenz zwischen 4,8 und 2,5 Milliarden kann daher nicht als fehlendes, verstecktes oder ausschließlich in bar transportiertes Geld interpretiert werden. Die Perioden unterscheiden sich auch: neun Monate im ersten Fall, zwölf im zweiten.

Die Berechnung eines « Marktanteils » der Antragsteller durch Aufteilung dieser beiden Beträge wäre ebenso irreführend. Der Zähler würde Operationen anderer Art und einen längeren Zeitraum umfassen. Ein gültiger Vergleich würde die gleichen Daten, Kategorien und genaue Dokumentation der Kanäle erfordern, die bereits in der nationalen Gesamt enthalten sind.

Die Definition verändert auch internationale Vergleiche

Die Weltbank definiert persönliche Transfers zwischen gebietsansässigen und gebietsfremden Haushalten unabhängig von der familiären Verbindung oder der Einkommensquelle. Der persönliche Mail-Indikator fügt eine Vergütungskomponente der Mitarbeiter hinzu. Es ist daher breiter als einige alte Serien mit dem Titel « Arbeitersendungen ».

Wirtschaftlicher Wohnsitz zählt hier mehr als Nationalität. Das Wort « diaspora », nützlich in der allgemeinen Sprache, ersetzt nicht die statistische Definition. Der Vergleich eines internationalen Indikators mit einer BDL-Linie erfordert die Überprüfung der Komponenten, anstatt anzunehmen, dass sich zwei enge Überschriften auf genau die gleichen Flüsse beziehen.

Bruttoeinträge und Nettosaldo beantworten auch verschiedene Fragen. Ersteres misst die erhaltenen Beträge innerhalb des gewählten Umfangs. Die zweite entfernt die gesendeten Beträge. Die 3,4 Milliarden Nettozahlungsbilanz sind keine zusätzlichen Einnahmen, die zu 4,8 Milliarden Zuflüssen hinzukommen.

Eine beobachtete Abnahme gibt noch nicht ihre Ursache

Beide Sätze zeigen einen Rückgang über ihre jeweiligen Perioden. Dies reicht nicht aus, um einen einheitlichen Rückgang der von jeder Familie erhaltenen Unterstützung zu messen. Die vorgelegten Statistiken geben nicht die Anzahl der empfangenen Haushalte, die Verteilung der Beträge oder Kanaländerungen für denselben Absender an.

Ein Haushalt kann weniger erhalten, ein anderer kann mehr erhalten. Eine Übertragung kann den Vermittler wechseln, ohne dass der Begünstigte wechselt. Diese Möglichkeiten veranschaulichen die fehlenden Informationen; sie sind kein Beweis für den Rückgang 2025. Häufigkeit, durchschnittliche Menge und Quelldaten wären erforderlich, um sie zu trennen.

In der nächsten einschlägigen Erklärung sollten daher gleichzeitig der Zeitraum, die erfassten Vorhaben und die Brutto- oder Nettonennung des Betrags angegeben werden. Die BDL gibt an, dass ihre Zahlungsbilanzzahlen überarbeitet werden. Diese Reserve muss an die Daten für 2025 gebunden bleiben, auch wenn sie verwendet werden, um die nachhaltige Rolle von Transfers in der libanesischen Wirtschaft zu verstehen.

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