Libanesischer Zoll: Wie man sich anmeldet

Libanesischer Zoll rekrutiert Interngardisten für ihren Landdienst. Zivile und militärische Kandidaten, Männer und Frauen, können ihre Akten vom 30. November bis zum 29. Dezember 2026 einreichen. Alter, Diplome, Münzen und Einzahlungsorte: Hier sind die angekündigten Bedingungen und der Zeitplan, der gemäß den Initialen eingehalten werden muss.

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Der libanesische Zoll eröffnet die Rekrutierung von Internen Wachen für seinen Anti-Landschmuggel-Dienst. Die am 13. November 2026 veröffentlichte Ankündigung richtet sich an Zivilisten und Mitglieder im aktiven Dienst, sowohl Männer als auch Frauen. Die Akten werden vom 30. November bis zum 29. Dezember 2026 in einem alphabetischen Zeitplan und in fünf Zentren empfangen. Der Ort der Hinterlegung hängt vom Personenstandsregister des Antragstellers ab, nicht von seinem Wohnort.

Die Verwaltung legt die Bedingungen für Alter, Diplom, Größe und Fahren fest. Außerdem werden die zu präsentierenden Exponate aufgeführt. Die Kaution ist keine Zulassung: Es ist ein Antrag auf Einstellung von internen Zollwachen. Die Ankündigung zeigt nicht die Anzahl der geöffneten Posts an.

Libanesischer Zoll: Wer kann sich bewerben?

Der Kandidat muss mindestens 10 Jahre lang libanesische Staatsangehörige gewesen sein. Für Zivilpersonen legt der Text eine spezifische Geburtsklasse fest: vom 12. April 2002 bis einschließlich 11. April 2009. Er legte diese Bedingung zu Beginn des schriftlichen Wettbewerbs und am 11. April 2027 an. Dieser Hinweis ersetzt nicht die praktischen Informationen über Ort und Zeitplan der Veranstaltungen, die in der Ankündigung fehlen.

Eine Ausnahme gilt für Militärangehörige im aktiven Dienst der Armee, der inneren Sicherheitskräfte, der allgemeinen Sicherheit oder der Staatssicherheit. Ihre dienstzeit kann die altersgrenze erhöhen. Sie dürfen jedoch 30 Jahre zum Zeitpunkt des Wettbewerbs nicht überschreiten.

Das Mindestdiplom ist das Patent oder eine offiziell gleichwertige akademische oder berufliche Qualifikation. Die Dokumente zur Festlegung des Bildungsniveaus müssen die Bescheinigung der zuständigen Behörden des Ministeriums für Bildung und Hochschulbildung tragen.

Der Text enthält zwei Größenschwellen. Das Minimum beträgt 165 Zentimeter für libanesische Junggesellen, mindestens erster Teil oder ein offizielles Äquivalent. Es sind 167 Zentimeter für die anderen Kandidaten. Die Werbung erfordert auch eine physische Fähigkeit, in der Zollpolizei zu dienen.

Gerichts- und Fahrbedingungen

Der Kandidat muss seine Bürgerrechte genießen. Das gesetz schließt personen aus, die wegen einer straftat verurteilt wurden, für mindestens zwei gewöhnliche straftaten oder für nur eine der ausdrücklich aufgeführten straftaten.

Diese Liste umfasst unter anderem Diebstahl, Betrug, Vertrauensmissbrauch, Veruntreuung von Geldern, Vergewaltigung, Erpressung, Fälschung und Scheck ohne Finanzierung. Er umfasst auch Straftaten im Zusammenhang mit Kriegswaffen, Schmuggel und Betäubungsmitteln. Es fügt die Straftaten der Moral unter Titel VII des Strafgesetzbuches und die militärischen Straftaten in der Ankündigung erwähnt. Diese Ausnahmen gelten auch für Personen, die rehabilitiert wurden oder von einer Amnestie profitiert haben, so die Verwaltung.

Fahranforderungen umfassen Mangel an Alkohol oder Drogenabhängigkeit und Nicht-Praxis-Glücksspiel. Der Kandidat darf keiner Partei angehören oder mit ihr zusammenarbeiten. Der Text verlangt auch, dass er keinen Beruf ausübt, der als unehrenhaft gilt. Ehemalige Mitglieder, die mehr als sechs Monate dienen, müssen eine Bescheinigung über gutes militärisches Verhalten vorlegen.

Ein Kalender gemäß dem ursprünglichen Namen

Die Unterlagen müssen von den Bewerbern selbst eingereicht werden. Der Empfang findet von 8 bis 17 Uhr Libanonzeit an den folgenden Tagen statt. Die Verwaltungstabelle ordnet die Kandidaten nach dem ersten Buchstaben ihres Namens auf Arabisch ein:

30. november und 1. dezember: – Ja.

– Ja. 2. dezember: ب und ю.

ب und ю. 3. und 4. dezember ث, ج et ح.

ث, ج et ح. 7. dezember: خ, د et ذ.

خ, د et ذ. 8. dezember: ر und ▼.

ر und ▼. 9. und 10. dezember: س, ش und ю.

س, ش und ю. 11. dezember: ض, ط et ظ.

ض, ط et ظ. 14. und 15. dezember: ع.

ع. 16. dezember: غ, ف et ق.

غ, ف et ق. 17. und 18. dezember: ▼, ل und م.

▼, ل und م. 21. und 22. dezember: ن, ه, و und ي.

ن, ه, و und ي. 23., 28. und 29. dezember:kandidaten, die ihre dateien nicht zu den geplanten terminen eingereicht haben.

Alle diese Daten betreffen das Jahr 2026. Es geht also nicht um eine kontinuierliche Öffnung der Fenster für einen Monat: Jeder Kandidat hat die Tage, die seinem Initial entsprechen, und dann die drei Tage des Aufholens angegeben.

Fünf Zentren, nach Ort der Registrierung

Die Wahl des Zentrums hängt vom Standort des Zivilregisters ab. In der Ankündigung werden die Einlagen wie folgt aufgeteilt:

Beirut: zollpolizeizentrum Beirut, Hafen von Beirut.

zollpolizeizentrum Beirut, Hafen von Beirut. Libanon: zentrum der Seezollstelle von Jounieh im Hafen von Jounieh.

zentrum der Seezollstelle von Jounieh im Hafen von Jounieh. Nordlibanon und Akkar: tripolis Zollpolizeizentrum, El Mina.

tripolis Zollpolizeizentrum, El Mina. Südlibanon und Nabatiyah: saida Zollpolizeizentrum im Hafen von Saida.

saida Zollpolizeizentrum im Hafen von Saida. Bekaa und Baalbek-Hermel:rayak Customs Detachment Centre, Rayak.

Vor dem Umzug vorzubereitende Teile

Die Akte enthält eine individuelle Probe des Personenstands weniger als drei Monate alt mit einem aktuellen Foto. Für aktive Mitglieder sieht die Ankündigung eine Kopie der Militärkarte vor, die nach den angegebenen Regeln abgestempelt und unterzeichnet wird, oder Formular Nummer zwei.

Sechs aktuelle und zertifizierte Fotografien im Format 3,5 × 5 cm werden angefordert. Eine Aufenthaltsbescheinigung und eine Bescheinigung über gutes Verhalten, die vom Mukhtar des Wohnorts ausgestellt wurden, sind ebenfalls erforderlich. Diese Dokumente dürfen nicht älter als einen Monat sein. Das Zertifikat muss ausdrücklich gutes Verhalten, Mangel an Alkohol- und Drogenabhängigkeit und Nicht-Praxis-Glücksspiel erwähnen.

Das vorstrafenregister muss auch weniger als einen monat alt sein. Anmelder müssen eine beglaubigte Kopie des Patents oder seines offiziellen Äquivalents beifügen. Die Dokumentationsliste erwähnt den BP2, den Erfolg des ersten Schuljahres, den BT1, den BT2 oder das technische Abitur. Die Verwaltung fordert auch die höchste offizielle Diplom erhalten.

Kopien von Diplomen oder Zertifikaten müssen vom Bildungsministerium beglaubigt werden. Eine Urschrift kann angenommen werden, wenn ihr Vorhandensein ausdrücklich auf dem Umschlag der Akte angegeben ist. Der Kandidat kann es dann durch eine beglaubigte Kopie ersetzen.

Für Mitglieder im aktiven Dienst ist eine schriftliche Genehmigung des Befehls oder der Richtung erforderlich. Die Mitglieder und ehemaligen Mitglieder müssen eine Aufzeichnung der Dienstzeiten und ihrer disziplinarischen Beurteilungen vorlegen. Eine Bescheinigung über gutes Verhalten von der Militärbehörde ist erforderlich, wenn der Dienst sechs Monate überschreitet. Schließlich kündigt die Verwaltung an, dass sie anschließend eine gerichtliche Zertifizierung erfolgreicher Kandidaten beantragen wird, um das Vorhandensein von Strafverfolgungsmaßnahmen zu überprüfen.

2025 Bewerber müssen sich erneut bewerben

Das bisherige Verfahren zur Rekrutierung von Wachen war durch das Kommuniqué Nr. 2581/ش unterbrochen worden. Personen, die eine Datei eingereicht haben, können ihre alten Dokumente abrufen.

Sie müssen sich an das Hauptquartier der Hauptgaragenabteilung, Rue des Banques in Beirut, im Gebäude der Arabischen Bank im vierten Stock melden. Diese Rückgewinnung ermöglicht die Wiederverwendung der noch zulässigen Teile, bedeutet aber nicht die automatische Übertragung von Anwendungen. Jede neue Anwendung unterliegt den aktuellen Bedingungen, insbesondere dem Alter.

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