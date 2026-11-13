Aman 2.0: 150.000 Familien nach der Abstimmung ins Visier genommen

Am 12. November nahm das Parlament ein Darlehen in Höhe von 200 Millionen Dollar zur Stärkung der sozialen Sicherheitsnetze an. Das Ministerium bereitet Aman 2.0 für 2027 vor, mit einem Ziel von 150.000 Familien im Vergleich zu derzeit etwa 106.000. Das Projekt kombiniert Geldtransfers, wirtschaftliche Inklusion und soziale Dienste. Der vorgeschlagene Beitrag von 70 Millionen US-Dollar für das Budget 2027 wird separat finanziert. Die Abstimmung bedeutet nicht die sofortige Eröffnung neuer Dienste.

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Das Aman 2.0-Programm macht einen Schritt nach vorne, nachdem am 12. November das 200-Millionen-Dollar-Sozialschutzdarlehen verabschiedet wurde. Das Sozialministerium plant die Umsetzung im Jahr 2027. Es zielt auf 150.000 Familien ab, verglichen mit derzeit etwa 106.000, mit aktualisierten Kriterien für eine bessere Integration von Haushalten, die durch Krieg und Wirtschaftskrise verarmt sind.

Die parlamentarische Abstimmung betrifft die Vereinbarung mit der Weltbank, die durch das Dekret 3228 übermittelt wurde. Er interveniert nach mehreren Monaten des Wartens. Am 4. September warnte die Abteilung, dass diese zusätzliche Finanzierung noch nicht in Kraft getreten sei. Die damals verfügbaren Mittel reichten aus, um die Transfers bis Ende 2026 aufrechtzuerhalten.

Das neue Abkommen muss daher sowohl die Kontinuität der Hilfe als auch ihre Erweiterung unterstützen. Es ist keine sofortige Zahlungsankündigung an neue Empfänger. Das Ministerium plant, zunächst administrative Verfahren und Durchsetzungsbestimmungen abzuschließen.

Aman 2.0 muss Familien-Targeting überprüfen

Ministerin Hanine Sayed beabsichtigt, das Programm an Situationen der Armut anzupassen, die seit dem Krieg und dem Einkommensverlust entstanden sind. Seine Abteilung kündigte eine Aktualisierung der Kriterien an, begleitet von regelmäßigen Audits. Abgelegene Dörfer, Armutszonen und die am stärksten betroffenen Gebiete sind Ziel.

Dieser Ansatz erweitert das Design der Weltbank im Januar. Das Projekt muss Daem stärken, die Plattform, die das Management von Aman-Transfers unterstützt. Ziel ist es, es zu einem umfassenderen Sozialregister zu machen, das auch von anderen öffentlichen Programmen genutzt werden kann. Die Aktualisierung von Registrierungen und Situationen muss dazu beitragen, dass die Hilfe besser auf Veränderungen der Lebensbedingungen reagiert.

Die angekündigte Umstellung auf 150.000 Familien bedeutet zusätzliche 44.000 Haushalte im Vergleich zu der vom Ministerium angegebenen Zahl. Dies ist ein Deckungsziel, keine Liste der bereits validierten Neuzulassungen.

160 millionen dollar für transfers

Während der Sitzung stellte Hanine Sayed die Verteilung des Darlehens vor, so der Bericht der libanesischen Wirtschaftspresse. Geldtransfers sind der erste Punkt, mit $ 160 Millionen. Die anderen Bereiche sind wirtschaftliche Integration, soziale Dienste und soziale Entwicklungszentren.

Zugewiesen Betrag Geldtransfers 160 millionen dollar Wirtschaftliche Inklusion 20 millionen dollar Sozialdienstleistungen für schutzbedürftige Personen 5 mio. usd Dienstleistungen von Zentren für soziale Entwicklung 7 millionen dollar

Diese vier Elemente repräsentieren 192 Millionen Dollar oder 96 Prozent des Darlehens. Das Ministerium verwendet diesen Anteil, um alle Familienunterstützungen, Dienstleistungen und Programme zu benennen. Es bedeutet daher nicht, dass 96% des Umschlags direkt in bar bezahlt werden. Geldtransfers allein machen 80% der Gesamtsumme aus.

Der Saldo sollte die Kosten für Überwachung, Verwaltung, Prüfung und Finanzierung umfassen. Die Unterscheidung zwischen Geldhilfe und Dienstleistungen erklärt, warum der Gesamtumfang nicht durch die Anzahl der Familien geteilt werden kann, um eine individuelle Zulage zu berechnen.

Ein noch zu prüfender nationaler Haushaltsbeitrag

Hanine Sayed erinnerte auch an den Vorschlag, den Beitrag des Staates zum Programm auf 70 Millionen US-Dollar im Haushaltsentwurf 2027 zu erhöhen. Es handelt sich um einen vom Darlehen vom 12. November getrennten Haushaltsbeschluss.

Der Minister befürwortet eine schrittweise Erhöhung der nationalen Finanzierung, um mittelfristig die Abhängigkeit von externen Ressourcen zu verringern. Bei den Begünstigten verfolgen das Darlehen und der Haushaltsbeitrag das gleiche Ziel der Kontinuität. Sie haben jedoch weder den gleichen Ursprung noch den gleichen rechtlichen Zeitplan.

Verknüpfung der finanziellen Unterstützung mit dem Zugang zu Dienstleistungen

Die Weltbank hat dieses Sozialprojekt im Januar genehmigt, einschließlich eines separaten Finanzierungspakets von 150 Millionen US-Dollar für die digitale Transformation. Hier geht es nur um den Sozialrahmen von 200 Millionen.

Sein Design kombiniert Transfers mit Möglichkeiten für wirtschaftliche Integration und soziale Dienste, mit besonderer Aufmerksamkeit für Frauen, junge Menschen und schutzbedürftige Menschen. Aman 2.0 beschränkt sich daher nicht darauf, die Anzahl der Auftragnehmer zu erhöhen: Es muss auch den Zugang zu diesen verschiedenen Geräten organisieren.

Das Ministerium stellte den Beginn des neuen Projekts im Jahr 2027, nach den notwendigen Vorbereitungen. Die genauen Verfahren für die Registrierung, Auswahl und Zahlung müssen diese Umsetzung begleiten.

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